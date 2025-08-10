these 5 amazing mid-size suv are coming to challenge the dominance of creta क्रेटा के दबदबे को चुनौती देने आ रही ये 5 धांसू मिड-साइज SUV, जानिए कब होगी लॉन्च, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़these 5 amazing mid-size suv are coming to challenge the dominance of creta

क्रेटा के दबदबे को चुनौती देने आ रही ये 5 धांसू मिड-साइज SUV, जानिए कब होगी लॉन्च

भारतीय ग्राहकों के बीच हुंडई क्रेटा का दबदबा बना हुआ है। अब हुंडई क्रेटा को टक्कर देने के लिए मारुति सुजुकी, टाटा, रेनॉल्ट, निसान और किआ जैसी कंपनियां अपने नए एसयूवी मॉडल को लॉन्च करने की तैयारी में हैं।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानSun, 10 Aug 2025 05:22 PM
share Share
Follow Us on
क्रेटा के दबदबे को चुनौती देने आ रही ये 5 धांसू मिड-साइज SUV, जानिए कब होगी लॉन्च

भारतीय ग्राहकों के बीच मिड-साइज सेगमेंट में हुंडई क्रेटा का दबदबा बना हुआ है। बता दें कि अब हुंडई क्रेटा को टक्कर देने के लिए मारुति सुजुकी, टाटा, रेनॉल्ट, निसान और किआ जैसी कंपनियां अपनी नई मिड-साइज एसयूवी मॉडल को लॉन्च करने की तैयारी में हैं। ग्राहकों को अपकमिंग एसयूवी में नया डिजाइन, पावरफुल इंजन और ढ़ेर सारे एडवांस फीचर्स मिलेगा। आइए जानते हैं ऐसी ही 5 अपकमिंग एसयूवी के बारे में विस्तार से।

मारुति सुजुकी एस्कुडो

मारुति सुजुकी अपनी नई एसयूवी एस्कुडो को भारतीय मार्केट में उतारने की तैयारी कर रही है। इसमें 1.5L पेट्रोल इंजन, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और CNG ऑप्शन मिलने की संभावना है। कंपनी इसे प्रीमियम फीचर्स, पैनोरमिक सनरूफ और एडवांस्ड ड्राइविंग असिस्ट सिस्टम (ADAS) के साथ पेश कर सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार, एसयूवी 2025 के अंत तक लॉन्च हो सकती है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Hyundai Stargazer

Hyundai Stargazer

₹ 10 लाख से शुरू

मुझे सूचित करें
Mahindra Bolero Neo

Mahindra Bolero Neo

₹ 9.97 - 12.18 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Altroz Racer

Tata Altroz Racer

₹ 9.49 - 10.99 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
MG Baojun 510

MG Baojun 510

₹ 11 लाख से शुरू

मुझे सूचित करें
Lamborghini Huracan Evo Spyder

Lamborghini Huracan Evo Spyder

₹ 3.54 - 4.1 करोड़

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Lamborghini Huracan STO

Lamborghini Huracan STO

₹ 4.99 करोड़

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

टाटा सिएरा

टाटा अपनी आइकॉनिक सिएरा को एक बार फिर सड़कों पर लाने वाली है। यह मिड-साइज SUV पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक वर्जन में आने की उम्मीद है। इसमें बड़ा इन्फोटेनमेंट स्क्रीन, वेंटिलेटेड सीट्स, कनेक्टेड कार टेक और दमदार सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे। यह एसयूवी 2025 के अंत तक लॉन्च हो सकती है।

रेनॉल्ट डस्टर फेसलिफ्ट

रेनॉल्ट अपनी पॉपुलर डस्टर को बिल्कुल नए अवतार में लॉन्च करने वाली है। इस बार SUV में मॉडर्न डिजाइन, हाई ग्राउंड क्लीयरेंस, 1.3L टर्बो पेट्रोल इंजन और ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) ऑप्शन देखने को मिल सकता है। डस्टर की वापसी 2025 के आखिरी महीनों में तय मानी जा रही है।

निसान न्यू एसयूवी

निसान अपकमिंग रेनॉल्ट डस्टर पर बेस्ड एक नई एसयूवी लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इसमें डिजाइन और बैज के अलावा ज्यादातर फीचर्स डस्टर जैसे होंगे। हालांकि, कुछ एक्सक्लूसिव इंटीरियर कलर और टेक्नोलॉजी पैकेज भी मिल सकते हैं। यह एसयूवी 2026 की शुरुआत में लॉन्च हो सकती है।

किआ सेल्टोस फेसलिफ्ट

किआ अपनी बेस्ट-सेलिंग एसयूवी सेल्टोस का नया जेनरेशन मॉडल साल 2026 की शुरुआत में पेश करने की योजना में है। इसमें नया डिजाइन, अपग्रेडेड ADAS, हाइब्रिड वर्जन और ज्यादा प्रीमियम केबिन मिलेगा। इसे क्रेटा के लिए एक सीधा और मजबूत चैलेंजर माना जा रहा है।

Hyundai Creta Kia Seltos Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।