these 5 amazing cars are going to enter the market in september 2025 पैसों का कर लीजिए इंतजाम, इस महीने मार्केट में दस्तक देने जा रही ये 5 धांसू कार; इनमें EV भी होगी शामिल, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़these 5 amazing cars are going to enter the market in september 2025

पैसों का कर लीजिए इंतजाम, इस महीने मार्केट में दस्तक देने जा रही ये 5 धांसू कार; इनमें EV भी होगी शामिल

पिछले महीने जहां मास-मार्केट सेगमेंट में रेनॉल्ट ने दो नए मॉडल लॉन्च किए। अब सितंबर का महीना भी ऑटो सेक्टर के लिए खास रहने वाला है क्योंकि इस बार कई बड़े लॉन्च लाइनअप हैं।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानMon, 1 Sep 2025 11:53 AM
share Share
Follow Us on
पैसों का कर लीजिए इंतजाम, इस महीने मार्केट में दस्तक देने जा रही ये 5 धांसू कार; इनमें EV भी होगी शामिल

पिछले महीने जहां मास-मार्केट सेगमेंट में रेनॉल्ट ने दो नए मॉडल लॉन्च किए। वहीं, प्रीमियम कार सेगमेंट में वोल्वो ने अपनी XC60 फेसलिफ्ट पेश की और मर्सिडीज ने भारत में AMG CLE 53 कूपे उतारा। अब सितंबर का महीना भी ऑटो सेक्टर के लिए खास रहने वाला है क्योंकि इस बार कई बड़े लॉन्च लाइनअप हैं। मारुति सुजुकी अपनी ऑल-न्यू एरीना एसयूवी पेश करेगी। जबकि विनफास्ट अपनी VF6 और VF7 इलेक्ट्रिक एसयूवी की कीमतों का ऐलान करेगी और वोल्वो अपनी नई EX30 इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च करेगी। आइए जानते हैं इन आने वाले लॉन्च के बारे में विस्तार से।

मारुति सुजुकी एरीना एसयूवी

मारुति सुजुकी इस महीने अपनी नई 5-सीटर मिडसाइज एसयूवी लॉन्च करने जा रही है। खास बात यह है कि इसे कंपनी की एरीना डीलरशिप चैन के जरिए बेचा जाएगा जिससे इसकी पोजिशनिंग ग्रैंड विटारा की तुलना में ज्यादा किफायती होगी। कोडनेम Y17 वाली इस कार का नाम लॉन्च पर Victoris हो सकता है। डिजाइन में इसके e-Vitara से इंस्पिरेशन मिलने की संभावना है और इंटीरियर भी बिल्कुल नया होगा। यह एसयूवी सीधे तौर पर हुंडई क्रेटा और किआ सेल्टोस को टक्कर देगी।

सिट्रोएन बसाल्ट का नया X वैरिएंट

सिट्रोएन अपनी बसाल्ट रेंज में एक नया X ट्रिम पेश करने वाली है। इसकी प्री-बुकिंग 11,000 रुपये में पहले ही शुरू हो चुकी है। नए वैरिएंट में कॉस्मेटिक और फीचर अपग्रेड दिए जाएंगे। कंपनी के टीजर के मुताबिक, डैशबोर्ड पर नया पैटर्न, ब्रॉन्ज एक्सेंट्स और एसी वेंट्स में बदलाव देखने को मिलेंगे। इंटीरियर में ब्लैक-टैन अपहोल्स्ट्री और नए फीचर्स जैसे 360-डिग्री कैमरा भी मिल सकते हैं। हालांकि, मैकेनिकल तौर पर इसमें कोई बदलाव नहीं होगा।

विनफास्ट VF7

वियतनाम की ऑटो कंपनी VinFast इस महीने आखिरकार अपनी VF7 इलेक्ट्रिक SUV की कीमतें घोषित करेगी। बता दें कि 4.5 मीटर लंबी इस ईवी में 70.8kWh बैटरी दी जाएगी। इसकी रेंज क्रमशः 450km और 431km तक होगी। फीचर्स में 12.9-इंच टचस्क्रीन, वेंटिलेटेड सीट्स, रीक्लाइनिंग रियर सीट्स और लेवल-2 ADAS शामिल होंगे। अनुमान है कि भारत में इसकी कीमत करीब 30 लाख रुपये रखी जाएगी।

विनफास्ट VF6

दूसरी ओर VF7 के साथ ही VinFast अपनी एक और इलेक्ट्रिक SUV VF6 भी भारत लाने जा रही है। यह VF7 से छोटी होगी और इसकी लंबाई करीब 4 मीटर होगी। इसमें 59.6kWh बैटरी और 204hp FWD मोटर मिलेगी। फीचर्स के मामले में यह VF7 जैसी ही होगी, जिसमें ग्लास रूफ, बड़ा टचस्क्रीन और ADAS टेक्नोलॉजी शामिल है। इसकी कीमत 20-25 लाख रुपये के बीच होने की संभावना है। यह सीधे तौर पर टाटा कर्व ईवी और हुंडई क्रेटा ईवी को चुनौती देगी।

वोल्वो EX30

वोल्वो भी इस महीने भारत में अपनी पहली ग्राउंड-अप इलेक्ट्रिक कार EX30 लॉन्च करेगी। यह लग्जरी ईवी करीब 50 लाख रुपये की कीमत में उतारी जा सकती है। इसमें 69kWh बैटरी पैक और 272hp रियर-माउंटेड मोटर होगी, जो इसे 480km की रेंज देगी। इंटीरियर में सस्टेनेबिलिटी पर ध्यान दिया गया है और इसमें ज्यादातर रीसाइकिल्ड मटीरियल का इस्तेमाल हुआ है। इसका मुकाबला BMW iX1 और BYD Sealion 7 जैसी लग्जरी ईवी से होगा।

Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।