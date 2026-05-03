बैंक से निकाल लीजिए पैसे, मई में आ रही हैं ये 5 शानदार कारें; लॉन्च डेट भी कंफर्म

भारतीय मार्केट के लिए साल 2026 की शुरुआत से ही हलचल तेज है। अप्रैल का महीना शानदार बीता जिसमें टेस्ला और मर्सिडीज जैसी बड़ी कंपनियों ने अपनी गाड़ियां पेश कीं। अब मई का महीना और भी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है।

अगले कुछ दिनों में नई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। बता दें कि भारतीय मार्केट के लिए साल 2026 की शुरुआत से ही हलचल तेज है। अप्रैल का महीना भी शानदार बीता जिसमें टेस्ला और मर्सिडीज जैसी बड़ी कंपनियों ने अपनी गाड़ियां पेश कीं। अब मई का महीना और भी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। इस मिडिल क्लास की पसंदीदा सेडान से लेकर लग्जरी एसयूवी और हाई-टेक इलेक्ट्रिक कारें तक लॉन्च के लिए कतार में खड़ी हैं। मई महीने में होंडा, टाटा, टोयोटा और एमजी जैसी कंपनियां अपने 5 नए मॉडलों को लॉन्च करने जा रही हैं। आइए जानते हैं मई में लॉन्च होने जा रहीं ऐसी ही अपकमिंग 5 मोस्ट-अवेटेड कारों के बारे में विस्तार से।

होंडा सिटी फेसलिफ्ट जापान की मशहूर कंपनी होंडा अपनी सबसे पॉपुलर सेडान 'सिटी' का दूसरा फेसलिफ्ट मॉडल 22 मई को लॉन्च करने जा रही है। इस नए वर्जन में कुछ कॉस्मेटिक बदलाव देखने को मिलेंगे, जो इसे पहले से ज्यादा मॉडर्न और प्रीमियम लुक देंगे। हालांकि, इसके इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें वही पुराना और भरोसेमंद 1.5-लीटर i-VTEC इंजन मिलेगा जो मैनुअल और CVT ट्रांसमिशन के साथ आता है।

एमजी मैजेस्टर एमजी मोटर अपनी नई फ्लैगशिप एसयूवी 'मैजेस्टर' को मई के पहले दो हफ्तों में लॉन्च कर सकती है। यह एसयूवी कंपनी की वर्तमान ग्लॉस्टर (Gloster) से भी ऊपर के सेगमेंट की होगी। इसमें 2.0-लीटर का ट्विन-टर्बो डीजल इंजन मिलेगा, जो 212 bhp की शानदार पावर जेनरेट करता है और ऑफ-रोडिंग के शौकीनों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन साबित होगा।

टोयोटा अर्बन क्रूजर इबेला टोयोटा भारत में अपनी पहली पूरी तरह से इलेक्ट्रिक एसयूवी 'इबेला' को इसी महीने ऑफिशियली मार्केट में उतारने वाली है। यह कार दो अलग-अलग बैटरी पैक (49 kWh और 61 kWh) के ऑप्शन के साथ आएगी जो सिंगल चार्ज पर बेहतरीन रेंज देने का वादा करती है। टोयोटा की मजबूती और इलेक्ट्रिक तकनीक का यह संगम उन लोगों के लिए बेस्ट है जो ईको-फ्रेंडली ड्राइविंग का अनुभव चाहते हैं।

स्कोडा कोडियाक आरएस चेक गणराज्य की कार निर्माता कंपनी स्कोडा अपनी फ्लैगशिप एसयूवी कोडियाक का परफॉर्मेंस वर्जन 'RS' मई के अंत तक लॉन्च कर सकती है। इस एसयूवी को मुख्य रूप से उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जिन्हें लग्जरी के साथ-साथ तेज रफ्तार और स्पोर्टी फीचर्स पसंद हैं। इसमें 2.0-लीटर का TSI इंजन मिलेगा, जो 7-स्पीड डुअल-क्लच DSG ट्रांसमिशन के साथ मिलकर ड्राइविंग को बेहद रोमांचक बना देगा।