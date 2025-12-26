Hindustan Hindi News
ऑफ-रोडिंग का नया दौर शुरू: 2025 में इन 5 एडवेंचर मोटरसाइकिलों ने मचाया तहलका

संक्षेप:

भारत में एडवेंचर मोटरसाइकिलों का क्रेज तेजी से बढ़ा है। राइडर्स अब माइलेज के साथ-साथ अपनी बाइक से ज्यादा पावर, बेहतर टेक्नोलॉजी और एक अलग लाइफस्टाइल एक्सपीरियंस की उम्मीद कर रहे हैं।

Dec 26, 2025 06:35 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
पिछले कुछ सालों में भारत में एडवेंचर मोटरसाइकिलों का क्रेज तेजी से बढ़ा है। राइडर्स अब सिर्फ माइलेज वाली कम्यूटर बाइक्स तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि अपनी बाइक से ज्यादा पावर, बेहतर टेक्नोलॉजी और एक अलग लाइफस्टाइल एक्सपीरियंस की उम्मीद कर रहे हैं। यही वजह है कि प्रीमियम और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मोटरसाइकिलों की मांग लगातार बढ़ रही है। साल 2025 भारतीय टू-व्हीलर मार्केट के लिए खास रहा क्योंकि इस दौरान कई दमदार एडवेंचर मोटरसाइकिलें लॉन्च हुईं। आइए नजर डालते हैं 2025 में लॉन्च हुई भारत की टॉप 5 एडवेंचर मोटरसाइकिलों पर।

टीवीएस अपाचे RTX 300

टीवीएस Apache RTX 300 साल 2025 की सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली एडवेंचर बाइक्स में से एक रही। इसका रग्ड लुक, दमदार स्टांस और एडवांस फीचर्स इसे एक ऑल-राउंडर बाइक बनाते हैं। इसमें दिया गया 300cc इंजन खासतौर पर लो और मिड-रेंज पावर के लिए ट्यून किया गया है जिससे यह शहर की सड़कों के साथ-साथ कच्चे रास्तों पर भी आराम से चलती है।

केटीएम 2025 390 Adventure

केटीएम 390 Adventure का अपडेटेड वर्जन 2025 में लॉन्च हुआ और इसने आते ही ध्यान खींच लिया। इसमें वही 399cc लिक्विड-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है। हालांकि, नई एर्गोनॉमिक्स और बढ़ा हुआ सस्पेंशन ट्रैवल इसे लंबी राइड्स के लिए ज्यादा आरामदायक बनाता है। इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स की भरमार और दमदार परफॉर्मेंस इसे हाईवे और ऑफ-रोड, दोनों जगह कॉन्फिडेंट बनाती है।

केटीएम 2025 390 Enduro R

अगर आपको हार्डकोर ऑफ-रोडिंग पसंद है तो केटीएम 390 Enduro R आपके लिए बनी है। यह बाइक 390 Adventure से एक कदम आगे जाती है और ज्यादा ऑफ-रोड फोकस्ड है। इसमें लंबा सस्पेंशन ट्रैवल और एग्रेसिव ट्रेल टायर्स दिए गए हैं, जो इसे मुश्किल रास्तों पर भी सक्षम बनाते हैं। यह बाइक उन राइडर्स को टारगेट करती है, जो एडवेंचर को गंभीरता से लेते हैं।

हीरो Xpulse 210

हीरो Xpulse 210 2025 में लॉन्च हुई एक और किफायती और भरोसेमंद एडवेंचर बाइक है। इसका हल्का चेसिस और 210cc एयर-ऑयल कूल्ड इंजन इसे आसान और कंट्रोल्ड राइडिंग देता है। यह बाइक ट्रिकी ट्रेल्स पर भी अच्छा परफॉर्म करती है। हीरो ने अपने डकार रैली के अनुभव का इस्तेमाल कर इसे ज्यादा सक्षम बनाया है।

कावासाकी KLX230

कावासाकी KLX230 एक सिंपल लेकिन दमदार एडवेंचर बाइक है। 233cc सिंगल-सिलेंडर इंजन से लैस यह बाइक कम मेंटेनेंस और आसान हैंडलिंग के लिए जानी जाती है। कच्चे रास्तों पर इसका कॉन्फिडेंस साफ महसूस होता है। यह उन राइडर्स के लिए बढ़िया ऑप्शन है, जो एडवेंचर राइडिंग की दुनिया में एंट्री लेना चाहते हैं।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
Auto News Hindi

