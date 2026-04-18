मिडिल क्लास की मौज! ₹10 लाख के बजट में आ रही हैं ये 5 इलेक्ट्रिक कारें; 400 km तक मिलेगा रेंज

भारत मार्केट में इलेक्ट्रिक कारों का क्रेज लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसे देखते हुए दिग्गज कार कंपनियां अपना फोकस अफोर्डेबल EV यानी सस्ती इलेक्ट्रिक कारों पर कर दिया है।

भारत मार्केट में इलेक्ट्रिक कारों का क्रेज लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसे देखते हुए दिग्गज कार कंपनियां अपना फोकस अफोर्डेबल EV यानी सस्ती इलेक्ट्रिक कारों पर कर दिया है। मिडिल क्लास खरीदारों को लुभाने के लिए कंपनियां अपनी एंट्री-लेवल कारों को बिजली से दौड़ाने की तैयारी कर चुकी हैं। टाटा मोटर्स से लेकर वियतनाम की दिग्गज विनफास्ट तक, कई बड़े ब्रांड्स जल्द ही ऐसी कारें लाने वाले। ये कारें न केवल चलाने में सस्ती होंगी बल्कि खरीदने में भी आपके बजट के भीतर फिट बैठेंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अपकमिंग इलेक्ट्रिक कारों का बजट 10 लाख रुपये के आसपास होगा। आइए जानते हैं आने वाली अपकमिंग 5 इलेक्ट्रिक कारों के बारे में विस्तार से।

टाटा टियागो ईवी फेसलिफ्ट भारत की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक कारें बेचने वाली कंपनी टाटा मोटर्स अपनी पॉपुलर टियागो ईवी को नए अवतार में लाने वाली है। इस नई फेसलिफ्ट कार को हाल ही में टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। इसमें नई फ्रंट ग्रिल, अपडेटेड हेडलाइट्स और नए डिजाइन के बंपर देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल इसमें 19.2 kWh और 24 kWh के बैटरी पैक मिलते हैं। हालांकि, कंपनी पंच ईवी की तरह टाटा इसमें बड़ा बैटरी पैक भी शामिल कर सकती है।

विनफास्ट VF3 वियतनाम की मशहूर कंपनी विनफास्ट अब भारत के सस्ते सेगमेंट में हलचल मचाने को तैयार है। कंपनी की VF3 एक छोटी इलेक्ट्रिक हैचबैक है। इसका डिजाइन काफी हद तक रेट्रो और स्पोर्टी एसयूवी जैसा लगता है। इसमें 29.6 kWh और 37.2 kWh के बैटरी पैक मिल सकता है। यह कार एक बार फुल चार्ज होने पर करीब 326 किमी तक की रेंज दे सकती है।

विनफास्ट VF5 विनफास्ट की दूसरी बड़ी पेशकश VF5 होगी जिसे वीएफ3 से ऊपर और ज्यादा फीचर्स के साथ पेश किया जाएगा। इसका लुक और डिजाइन ग्लोबल मार्केट में बिकने वाली बड़ी कारों जैसा होगा। इसमें 29.6 kWh और 37.2 kWh के बैटरी पैक इस्तेमाल होने की उम्मीद है। यह उन परिवारों के लिए अच्छी होगी जो एक मॉडर्न डिजाइन और ज्यादा कंफर्ट वाली इलेक्ट्रिक कार की तलाश में हैं।

सिट्रॉएन eC3 Base Trim सिट्रॉएन अपनी eC3 का एक नया सस्ता वैरिएंट Live लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है। यह नया बेस ट्रिम खास तौर पर उन लोगों और फ्लीट ऑपरेटर्स के लिए होगा जो कम बजट में इलेक्ट्रिक कार चाहते हैं। इसमें 15-इंच के स्टील व्हील्स, डिजिटल क्लस्टर, फ्रंट पावर विंडोज और रीजेन इंडिकेटर जैसे जरूरी फीचर्स मिलेंगे। इसमें 29.2 kWh का बैटरी पैक होगा जो करीब 320 किमी की रेंज देती है।