नई कार खरीदने का है प्लान? आने वाले महीनों में आ रही हैं ये 5 एडवांस हाइब्रिड SUV; जानिए कब होंगी लॉन्च

भारतीय मार्केट में पिछले कुछ सालों से स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड कारों को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। दरअसल, कम पॉल्यूशन और पेट्रोल की कम खपत की वजह से लोग अब हाइब्रिड गाड़ियों की तरफ रुख कर रहे हैं।

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भारतीय मार्केट में पिछले कुछ सालों से स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड कारों को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। कम पॉल्यूशन और पेट्रोल की कम खपत की वजह से लोग अब पारंपरिक पेट्रोल-डीजल कारों के बजाय हाइब्रिड गाड़ियों की तरफ रुख कर रहे हैं। ग्राहकों की इसी डिमांड को देखते हुए आने वाले कुछ महीनों में 5 नई हाइब्रिड कारें भारतीय शोरूम्स में एंट्री करने के लिए तैयार हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें से ज्यादातर कारें भारत में ही बनाई जाएंगी। ऐसे में आइए इन आने वाले मॉडल्स पर एक नजर डाल लेते हैं।

रेनॉल्ट डस्टर हाइब्रिड भारत की पॉपुलर एसयूवी में से एक रही रेनॉल्ट डस्टर अब बिल्कुल नए थर्ड-जेन अवतार में हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ वापसी कर रही है। दिवाली के आसपास लॉन्च होने वाली इस कार में 1.8-लीटर का पेट्रोल इंजन मिलेगा। यह एक इलेक्ट्रिक मोटर और 1.4 kWh के बैटरी पैक के साथ काम करेगा। कंपनी का दावा है कि शहर के ट्रैफिक में यह कार 80 पर्सेंट तक केवल इलेक्ट्रिक मोड पर चलेगी। इससे इसका सफर बेहद स्मूथ और माइलेज बेहद धांसू होने वाला है।

किआ सोरेंटो हाइब्रिड किआ अपनी ग्लोबल मार्केट की हिट एसयूवी सोरेंटो को इस साल की आखिरी तिमाही (Q4) तक भारत में लॉन्च करने जा रही है। भारत में इसे केवल हाइब्रिड इंजन के साथ लाया जाएगा। इसमें 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर का कॉम्बिनेशन मिलेगा। ग्लोबल मार्केट में यह कई सिटिंग ऑप्शंस में आती है। हालांकि, भारत में इसका 3-रो (6 या 7-सीटर) मॉडल ही उतारा जाएगा।

एमजी 520 एमजी मोटर अपनी मौजूदा हेक्टर एसयूवी से ऊपर एक नया प्रीमियम मॉडल लाने की तैयारी में है। इसका कोडनेम 'MG 520' रखा गया है। यह 16 जुलाई को डेब्यू कर सकती है। महिंद्रा XUV 700 को टक्कर देने वाली यह 7-सीटर एसयूवी प्लग-इन हाइब्रिड और पूरी तरह इलेक्ट्रिक, दोनों ऑप्शंस में आएगी। इसके प्लग-इन हाइब्रिड वेरिएंट में 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ 20.5 kWh का बड़ा बैटरी पैक मिलेगा। इससे यह कार बिना पेट्रोल के सिर्फ बैटरी पर ही 100 किलोमीटर से ज्यादा चल सकेगी।

जेएसडब्ल्यू एसयूवी जेएसडब्ल्यू मोटर्स भारतीय मार्केट में अपनी शुरुआत एक बेहद रफ-एंड-टफ और मस्कुलर दिखने वाली प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी के साथ करने जा रही है। यह सीधे तौर पर टोयोटा फॉर्च्यूनर को टक्कर देगी। यह गाड़ी चीनी ऑटोमेकर चेरी की 'जेटूर ट्रैवलर' पर बेस्ड होगी। इसमें 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ दो इलेक्ट्रिक मोटर्स मिलेंगी। इसमें 27.2 kWh का बड़ा बैटरी पैक दिया जाएगा। इसकी बदौलत यह एसयूवी केवल इलेक्ट्रिक मोड पर 100 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर पाएगी।