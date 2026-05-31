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पैसा रखिए तैयार, मार्केट में जल्द एंट्री करने जा रहीं टाटा की ये 4 धांसू इलेक्ट्रिक कार; 500 km तक मिलेगा रेंज

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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टाटा मोटर्स देश की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी है। इसके पास ईवी पोर्टफोलियो की एक लंबी रेंज मौजूद है। मार्केट में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए कंपनी लगातार अपनी गाड़ियों को अपडेट कर रही है।

पैसा रखिए तैयार, मार्केट में जल्द एंट्री करने जा रहीं टाटा की ये 4 धांसू इलेक्ट्रिक कार; 500 km तक मिलेगा रेंज

निकट भविष्य में नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। बता दें कि टाटा मोटर्स देश की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी है। इसके पास ईवी पोर्टफोलियो की एक लंबी रेंज मौजूद है। मार्केट में अपना दबदबा और नंबर-1 की पोजीशन बनाए रखने के लिए कंपनी लगातार अपनी गाड़ियों को अपडेट कर रही है। साथ ही नए मॉडल भी लॉन्च करने की तैयारी में है। बता दें कि इन कारों में ग्राहकों को 500 km से भी ज्यादा रेंज देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं 4 ऐसी ही मोस्ट-अवेटेड अपकमिंग टाटा इलेक्ट्रिक कारों के बारे में विस्तार से।

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टाटा टिगोर ईवी फेसलिफ्ट

टाटा मोटर्स अपनी इलेक्ट्रिक सेडान 'टिगोर ईवी' को नए फेसलिफ्ट अवतार में पेश करने वाली है। इस नई गाड़ी के फ्रंट में आपको बिल्कुल नए हेडलैंप्स, नया बम्पर और बंद ग्रिल देखने को मिलेगी। वहीं, पीछे की तरफ रिफ्लेक्टर बार से जुड़ी हुई नए डिजाइन की एलईडी टेल लाइट्स दी जा सकती हैं। माना जा रहा है कि इस अपडेटेड सेडान में टियागो ईवी वाले ही बैटरी-पैक ऑप्शंस मिलेंगे, जो इसे पहले से ज्यादा प्रैक्टिकल और किफायती बनाएंगे।

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टाटा सिएरा ईवी

टाटा की सबसे पसंदीदा और आइकॉनिक गाड़ियों में से एक 'सिएरा' अब इलेक्ट्रिक अवतार में वापसी के लिए पूरी तरह तैयार है। टेस्टिंग के दौरान इसकी कई झलकियां पहले ही देखी जा चुकी हैं। इससे कार लवर्स के बीच इसे लेकर काफी बज बना हुआ है। इसके लुक को काफी हद तक पेट्रोल/डीजल वर्जन जैसा ही रखा जाएगा। जबकि एयरोडायनामिक अलॉय व्हील्स और ईवी-स्पेसिफिक कलर थीम इसे अलग पहचान देंगे। फीचर्स की बात करें तो इस प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी में ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स और लेवल 2 ADAS जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी मिलेगी।

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टाटा सफारी ईवी

बड़ी फैमिली और एसयूवी के दीवानों के लिए टाटा मोटर्स इस साल फेस्टिव सीजन के आसपास अपनी मशहूर सफारी का इलेक्ट्रिक वर्जन 'सफारी ईवी' लॉन्च करने जा रही है। यह टाटा की पहली 3-रो (7-सीटर) इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी, जो ब्रैंड की सबसे महंगी और फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक कार बनेगी। यह गाड़ी 65 kWh और 75 kWh के दो बड़े बैटरी पैक्स के साथ आएगी। इसमें बड़े बैटरी पैक से करीब 622 से 627 किलोमीटर तक की शानदार रेंज मिलने की उम्मीद है।

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टाटा अविन्या X

टाटा मोटर्स अब 'अविन्या' सीरीज के जरिए बेहद प्रीमियम इलेक्ट्रिक गाड़ियों के सेगमेंट में एंट्री करने की तैयारी में है। इन्हें कंपनी एक अलग और खास डीलरशिप नेटवर्क के जरिए बेचेगी। इस सीरीज की 'टाटा अविन्या एक्स' एक बेहद आलीशान और प्रीमियम क्रॉसओवर एसयूवी होगी, जो 5, 6 और 7-सीटर कॉन्फिगरेशन में उपलब्ध होगी। इस गाड़ी में ऐसे एडवांस और यूनीक फीचर्स देखने को मिलेंगे, जो अभी तक टाटा की किसी भी मौजूदा कार में नहीं दिए गए हैं।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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