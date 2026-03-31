टोयोटा फॉर्च्यूनर को बड़ी टेंशन दे सकती हैं ये नई SUVs, गजब है रोड प्रेजेंस, फीचर्स भी धांसू

हर कार लवर का सपना होता है कि वह एक दिन अपनी फॉर्च्यूनर खरीदे। हालांकि, समय के साथ अब मार्केट में कॉम्पिटिशन बढ़ गया है। जल्द ही इंडियन मार्केट में टोयोटा फॉर्च्यूनर को टक्कर देने वाली कुछ बेहतरीन एसयूवी आने वाली हैं।

फुल साइज एसयूवी की बात हो तो, सबकी जुबान पर टोयोटा फॉर्च्यूनर का नाम सबसे पहले आता है। टोयोटा की यह एसयूवी कई सालों से इंडियन मार्केट पर राज कर रही है। दमदार रोड प्रेजेंस और धांसू फीचर्स की बदौलत इस एसयूवी की तगड़ी फैन फॉलोइंग है। हर कार लवर का सपना होता है कि वह एक दिन अपनी फॉर्च्यूनर खरीदे। हालांकि, समय के साथ अब मार्केट में कॉम्पिटिशन बढ़ गया है। जल्द ही इंडियन मार्केट में टोयोटा फॉर्च्यूनर को टक्कर देने वाली कुछ बेहतरीन एसयूवी आने वाली हैं। आइए जानते हैं इन एसयूवी के बारे में।

MG Majestor एमजी की यह D+ सेगमेंट वाली बड़ी एसयूनी फॉर्च्यूनर को कड़ी टक्कर देने वाली है। मैजेस्टर का रोड प्रेजेंस काफी बड़ा है। इसके बड़ा फ्रंट ग्रिल और रगेड लुक वाले बम्पर इसके लुक को और अग्रेसिव बनाते हैं। बॉक्सी डिजाइन वाली इस एसयूवी में LED DRLs, स्प्लिट हेडलैंप्स, एलईडी टेल लैंप्स और 19 इंच के अलॉय वील दिए गए हैं। इसमें आपको ट्विन एग्जॉस्ट टिप्स भी देखने को मिलेंगे। मैजेस्टर केवल डीजल इंजन के साथ आएगी। इसमें 2.0 लीटर का ट्विन-टर्बो डीजल इंजन लगा है, जो 213 हॉर्सपावर और 479 एनएम का टॉर्क जेनरेट करता है। यह एक कैपेबल ऑफ-रोडर है और इसमें तीन डिफरेंशियल लॉक, 10 सेलेक्टेबल टेरेन मोड और क्रॉल कंट्रोल जैसे कई धांसू फीचर मौजूद हैं।

Jetour T2: Plug In Hybrid जेटूर T2 एक प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी है। यह इस साल इंडियन मार्केट में धमाकेदार एंट्री कर सकती है। यह एसयूवी कई प्रीमियम फीचर्स से लैस होगी। इसका बॉक्सी एक्सटीरियर डिजाइन इसे एक रगेड लुक देता है। इसमें प्लग-इन हाइब्रिड सिस्टम ऑफर किया जाएगा, जिसमें 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन, दो इलेक्ट्रिक मोटर और 26.7 kWh की बैटरी का कॉम्बिनेशन होगा। यह पावरट्रेन टोटल 375 हॉर्सपावर की ताकत और 610 एनएम का टॉर्क जेनरेट करेगा।

Lower-spec Volkswagen Tayron फॉक्सवैगन ने हाल ही में भारतीय बाजार में नई टायरोन R-Line को लॉन्च किया है। यह एक 7-सीटर एसयूवी है। कंपनी परफॉर्मेंस वेरिएंट के अलावा इस एसयूवी का एक लोअर-स्पेक, Non-R-Line वेरिएंट भी लॉन्च करेगी। डिजाइन के मामले में अपकमिंग वर्जन दिखने में R-Line वेरिएंट जैसा ही होगा। इसमें कुछ कॉस्मेटिक बदलाव होंगे और कुछ फीचर्स कम मिल सकते हैं। इसमें कंपनी वही 2.0-लीटर TSI पेट्रोल इंजन ऑफर कर सकती है, लेकिन R-Line वेरिएंट के मुकाबले आपको पावर और टॉर्क कम लग सकता है।