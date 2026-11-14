खरीदनी है नई इलेक्ट्रिक कार? मार्केट में जल्द आ रही ये 4 धांसू सब-4-मीटर SUV; 450 KM तक मिलेगा रेंज

भारतीय मार्केट में इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड लगातार बढ़ रही है। इसे देखते हुए कंपनियां भी आने वाले समय में खासकर सब-4-मीटर एसयूवी सेगमेंट में ग्राहकों के लिए कई नए ऑप्शन लाने वाली हैं।

भारतीय मार्केट में इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड लगातार बढ़ रही है। इसे देखते हुए कंपनियां भी आने वाले समय में कई नए इलेक्ट्रिक मॉडल लॉन्च करने की तैयारी कर रही हैं। खासकर सब-4-मीटर SUV सेगमेंट में ग्राहकों को नए ऑप्शन मिलने वाले हैं। इनमें हुंडई, टाटा मोटर्स, विनफास्ट और रेनॉल्ट जैसी कंपनियों के मॉडल शामिल हैं। खास बात यह है कि इनमें से कुछ इलेक्ट्रिक SUV की भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग भी शुरू हो चुकी है। आइए इन चारों इलेक्ट्रिक SUV के बारे में विस्तार से जानते हैं।

1. हुंडई आयोनिक P हुंडई की एंट्री-लेवल इलेक्ट्रिक SUV आयोनिक P की भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग चल रही है। इसे फिलहाल कंपनी के अंदर HE1i कोडनेम से जाना जा रहा है। इसे अगले साल लॉन्च किया जा सकता है। यह SUV E-GMP (K) प्लेटफॉर्म पर तैयार होगी। इसके डिजाइन में हुंडई इंस्टर या एक्सटर की झलक देखने को मिल सकती है। इसमें बॉक्सी डिजाइन के साथ टॉल-बॉय स्टाइल मिलेगा।

इतनी हो सकती है रेंज फीचर्स की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ, प्रीमियम केबिन, प्लेओस कनेक्ट सिस्टम, लेदरेट सीटें, वेंटिलेटेड सीटें और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल सकता है। इसके अलावा, नई मोर्स कोड स्टीयरिंग व्हील और ADAS जैसे फीचर्स भी दिए जा सकते हैं। एसयूवी में 42kWh का बैटरी पैक मिलने की उम्मीद है। वहीं, इसके बड़े और लॉन्ग रेंज वैरिएंट में 49kWh या 51.4kWh का बैटरी पैक मिल सकता है। इसकी रियल वर्ल्ड रेंज 300 से 450Km तक हो सकती है।

2. विनफास्ट VF5 फेसलिफ्ट वियतनाम की इलेक्ट्रिक कार कंपनी विनफास्ट भारतीय मार्केट में अपनी VF5 इलेक्ट्रिक SUV का फेसलिफ्ट मॉडल टेस्ट कर रही है। यह 4 मीटर से छोटी SUV होगी। नए मॉडल में आगे की तरफ बदला हुआ डिजाइन, सिग्नेचर LED DRL, नए हेडलैंप, नए अलॉय व्हील और बदले हुए टेललैंप देखने को मिल सकते हैं। इसके केबिन में भी बदलाव होने की उम्मीद है।

कुछ ऐसा होगा पावरट्रेन केबिन में बड़ा टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम दिया जा सकता है। बैटरी की बात करें तो मौजूदा मॉडल में 29.6kWh और 37.23kWh के दो बैटरी पैक मिलते हैं। फेसलिफ्ट मॉडल में भी इन्हें बरकरार रखा जा सकता है। छोटा बैटरी पैक करीब 260Km और बड़ा बैटरी पैक 326Km की क्लेम्ड रेंज देता है। इसमें लगी इलेक्ट्रिक मोटर करीब 134bhp की पावर जनरेट करती है और आगे के पहियों को पावर देती है।

3. नई टाटा नेक्सन EV टाटा मोटर्स अपनी पॉपुलर SUV नेक्सन की नई जनरेशन पर काम कर रही है। नई नेक्सन को नए प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जा रहा है। कंपनी पहले इसका पेट्रोल-डीजल मॉडल मार्केट में उतार सकती है। इसके बाद नई जनरेशन की नेक्सन EV भी लॉन्च होने की उम्मीद है। नई इलेक्ट्रिक SUV का डिजाइन इसके ICE मॉडल जैसा हो सकता है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक मॉडल के हिसाब से कुछ अलग बदलाव देखने को मिलेंगे।

केबिन में मिल सकती है अलग थीम इसके केबिन में भी अलग थीम मिल सकती है। नई नेक्सन EV में मौजूदा मॉडल के मुकाबले बड़ा बैटरी पैक और ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर मिलने की उम्मीद है। दरअसल, इस सेगमेंट में अब दूसरी कंपनियां भी ज्यादा रेंज और बेहतर फीचर्स वाली इलेक्ट्रिक SUV पेश कर रही हैं। ऐसे में टाटा अपनी नई नेक्सन EV में रेंज, परफॉर्मेंस और फीचर्स को बेहतर बनाने पर फोकस कर सकती है।

4. रेनॉल्ट ब्रिजर EV रेनॉल्ट ने इस साल की शुरुआत में अपनी नई सब-4 मीटर SUV ब्रिजर का कॉन्सेप्ट पेश किया था। कंपनी इसे अगले साल फेस्टिव सीजन के आसपास मार्केट में उतार सकती है। रेनॉल्ट ब्रिजर को मल्टी-एनर्जी वाहन के तौर पर तैयार कर रही है। यानी इसमें पेट्रोल इंजन के साथ भविष्य में इलेक्ट्रिक पावरट्रेन का ऑप्शन भी मिल सकता है। पहले इसका ICE मॉडल मार्केट में आने की उम्मीद है। इसके बाद कंपनी इसका इलेक्ट्रिक वर्जन लॉन्च कर सकती है।