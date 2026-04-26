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सस्ते में मिलेगा 'Land Rover Defender' वाला मजा! आ रही हैं ये 4 रफ-एंड-टफ SUV, जानिए कब होगी लॉन्च

Apr 26, 2026 07:25 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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भारतीय मार्केट में आने वाले कुछ महीनों में 4 ऐसी सब-कॉम्पैक्ट SUV एंट्री करने वाली हैं जो अपने रफ-एंड-टफ और मस्कुलर डिजाइन के लिए जानी जाएंगी। ये गाड़ियां दिखने में दमदार होने के साथ आपके बजट में भी फिट बैठेंगी।

सस्ते में मिलेगा 'Land Rover Defender' वाला मजा! आ रही हैं ये 4 रफ-एंड-टफ SUV, जानिए कब होगी लॉन्च

अगर आप ऐसी गाड़ी के शौकीन हैं जो सड़क पर चलते हुए दबदबा बनाए और लुक एकदम 'माचो' हो तो आपके लिए अच्छी खबर है। आने वाले कुछ महीनों में भारत में 4 ऐसी सब-कॉम्पैक्ट SUV एंट्री करने वाली हैं जो अपने रफ-एंड-टफ और मस्कुलर डिजाइन के लिए जानी जाएंगी। खास बात यह है कि ये गाड़ियां न केवल दिखने में दमदार होंगी, बल्कि आपके बजट में भी फिट बैठेंगी। अगर आप भी एक ऐसी SUV का इंतजार कर रहे हैं जो कम कीमत में 'लैंड रोवर डिफेंडर' जैसा अहसास दे तो यह खबर आपके लिए ही है। आइए जानते हैं ऐसी ही अपकमिंग 4 मोस्ट-अवेटेड एसयूवी के बारे में विस्तार से।

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महिंद्रा की यह आने वाली SUV कम बजट में 'लैंड रोवर डिफेंडर' जैसा अहसास देगी। इसका डिजाइन काफी बॉक्सी और सीधा होगा। इसमें गोल LED हेडलाइट्स और थार रॉक्स जैसी ग्रिल मिलेगी। इसके पिछले हिस्से में लगा स्पेयर व्हील और बड़े 19-इंच तक के अलॉय व्हील्स इसे एक असली ऑफ-रोडर लुक देंगे। फीचर्स के मामले में इसमें पैनोरमिक सनरूफ और ADAS जैसे मॉडर्न फीचर्स भी मिलेंगे। इसकी शुरुआती कीमत 10 से 15 लाख रुपये के बीच हो सकती है। यह एसयूवी 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में आ सकती है।

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रेनॉल्ट ब्रिजर

रेनॉल्ट भारत में अपनी वापसी के लिए 'ब्रिजर' नाम की एक नई दमदार SUV ला रही है। यह गाड़ी रेनॉल्ट काइगर और डस्टर के बीच के सेगमेंट में होगी और इसे नए RGMP प्लेटफॉर्म पर बनाया जा रहा है। इसका ग्राउंड क्लीयरेंस 200mm के आसपास होगा, जो इसे खराब रास्तों का राजा बनाएगा। कंपनी इसे पेट्रोल, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक, तीनों अवतार में लॉन्च कर सकती है। यह 2027 के अंत तक मार्केट में आ सकती है।

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निसान की नई सब-कॉम्पैक्ट SUV

निसान भी रेनॉल्ट ब्रिजर के ही प्लेटफॉर्म पर अपनी एक नई SUV तैयार कर रही है। हालांकि, इसका लुक रेनॉल्ट से बिल्कुल अलग होगा। इस गाड़ी का डिजाइन निसान की ग्लोबल और प्रीमियम गाड़ी 'पेट्रोल' से मिलता-जुलता होगा। यह इसे काफी आक्रामक और प्रीमियम लुक देगा। यह भी पेट्रोल और हाइब्रिड इंजन के साथ आएगी और इसकी मैन्युफैक्चरिंग चेन्नई के प्लांट में की जाएगी। यह गाड़ी 2028 की शुरुआत तक सड़कों पर दिख सकती है।

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महिंद्रा थार फेसलिफ्ट

सबकी चहेती 3-डोर महिंद्रा थार अब एक नए अवतार में आने वाली है। इसके नए मॉडल में LED हेडलाइट्स, नए डिजाइन के बंपर और थार रॉक्स जैसे अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ा बदलाव इसके केबिन में होगा जहां अब 10.25-इंच की बड़ी टचस्क्रीन, वेंटिलेटेड सीट्स और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलेंगे। इसके इंजन में कोई बदलाव नहीं होगा। यह 2026 के त्योहारी सीजन के आसपास लॉन्च हो सकती है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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