महिंद्रा XUV 7XO को कड़ी टक्कर दे सकती हैं ये चार अपकमिंग SUV, लिस्ट में होंडा और टाटा भी
महिंद्रा XUV 7XO आने वाले समय में नई SUVs से कड़ी टक्कर मिल सकती है। रेनो, होंडा, टाटा और निसान जैसी कंपनियां इस सेगमेंट में नए मॉडल ला सकती हैं। इनमें से कुछ एसयूवी 2027 में लॉन्च हो सकती हैं।
महिंद्रा XUV 7XO अपने सेगमेंट की पॉपुलर 7-सीटर एसयूवी है। इसमें कई मॉडर्न फीचर, कंफर्टेबल केबिन और पेट्रोल के साथ डीजल इंजन का ऑप्शन मिलता है। हालांकि, आने वाले समय में इसे चार नई SUVs से कड़ी टक्कर मिल सकती है। रेनो, होंडा, टाटा और निसान जैसी कंपनियां इस सेगमेंट में अपने नए मॉडल ला सकती हैं। इनमें से कुछ एसयूवी 2027 में लॉन्च हो सकती हैं। जबकि, कुछ को लेकर अभी ऑफिशियल कन्फर्मेशन का इंतजार है।
रेनो बोरियल
रेनो बोरियल (Renault Boreal) कंपनी की नई 7-सीटर एसयूवी हो सकती है। इसका ग्लोबल मॉडल पहले से मौजूद है, लेकिन भारत में आने वाले वर्जन में डस्टर से मिलते-जुलते डिजाइन एलिमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। इसमें 10.1-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनोरमिक सनरूफ, लेवल-2 ADAS, वायरलेस कनेक्टिविटी और 6 एयरबैग जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा, पावर्ड और वेंटिलेटेड सीट्स भी दी जा सकती हैं। इसे 2027 की शुरुआत में लॉन्च किए जाने की संभावना है। मुंबई में इसकी संभावित ऑन-रोड कीमत 16 लाख से 24 लाख रुपये के बीच हो सकती है।
होंडा की नई 7-सीटर SUV
होंडा भी महिंद्रा XUV 7XO और टाटा सफारी को टक्कर देने के लिए नई 7-सीटर एसयूवी ला सकती है। हालांकि, कंपनी ने अभी इसे ऑफिशियली कन्फर्म नहीं किया है। इसमें 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन या 2.0-लीटर हाइब्रिड पावरट्रेन मिलने की संभावना जताई जा रही है। फीचर्स की बात करें, तो इसमें 10.25-इंच टचस्क्रीन, पैनोरमिक सनरूफ, 360-डिग्री कैमरा, वायरलेस कनेक्टिविटी और लेवल-2 ADAS मिल सकते हैं। इसके अलावा, वेंटिलेटेड सीट्स और 6 एयरबैग भी दिए जा सकते हैं। इसे 2027 की शुरुआत या मिड तक लॉन्च किया जा सकता है। मुंबई में इसकी ऑन-रोड कीमत 14 लाख से 25 लाख रुपये के बीच हो सकती है।
नई जेनरेशन टाटा हैरियर और सफारी
टाटा मोटर्स अपनी हैरियर और सफारी के न्यू जेनरेशन को 2027 में ला सकती है। मौजूदा मॉडल 2023 में लॉन्च हुए थे। नए मॉडल में बड़ा 14.5-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, अपडेटेड ADAS, डिजिटल IRVM और 540-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है। लंबाई में भी 100 से 200mm तक बढ़ोतरी हो सकती है। मौजूदा मॉडल में 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 167bhp की पावर और 280Nm का टॉर्क देता है, जबकि 2.0-लीटर डीजल इंजन 170bhp की पावर और 350Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। नए मॉडल में पावरट्रेन को लेकर अभी जानकारी सामने नहीं है। मुंबई में नई हैरियर की संभावित ऑन-रोड कीमत 16 लाख से 32 लाख रुपये और सफारी की 17 लाख से 35 लाख रुपये के बीच हो सकती है।
निसान की नई 7-सीटर SUV
रेनो और निसान की पार्टनरशिप के तहत निसान भी टेक्टॉन पर बेस्ड 7-सीटर एलयूवी ला सकती है। इसमें 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है, जो 160bhp की पावर और 280Nm का टॉर्क देता है। इसे 7-स्पीड DCT गियरबॉक्स के साथ पेयर किया जा सकता है। फीचर्स में 10.1-इंच टचस्क्रीन, 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस कनेक्टिविटी, 6 एयरबैग और लेवल-2 ADAS शामिल हो सकते हैं। फिलहाल यह साफ नहीं है कि इसमें कोई हाइब्रिड पावरट्रेन मिलेगा या नहीं। इसकी संभावित ऑन-रोड कीमत 14 लाख से 24 लाख रुपये के बीच हो सकती है। इसे रेनो बोरियल के लॉन्च के कुछ समय बाद लाए जाने की उम्मीद है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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