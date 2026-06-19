नई SUV खरीदने का है प्लान? अगले कुछ दिनों में लॉन्च होंगे ये 4 धांसू मॉडल्स; डेट्स कंफर्म

भारतीय ग्राहकों के बीच बीते कुछ सालों से एसयूवी की डिमांड में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। बता दें कि आने वाले दिनों के अंदर भारतीय मार्केट में कई सारे एसयूवी की एंट्री होने जा रही है।

भारतीय ग्राहकों के बीच बीते कुछ सालों से एसयूवी की डिमांड में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। अगर आप भी अगले कुछ दिनों में नई एसयूवी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। बता दें कि आने वाले दिनों के अंदर भारतीय मार्केट में कई सारे एसयूवी की एंट्री होने जा रही है। इन अपकमिंग कारों में इलेक्ट्रिक मॉडल भी शामिल हैं। सबसे खास बात है कि इन अपकमिंग कारों का लॉन्च डेट भी कंफर्म हो चुका है। आइए जानते हैं अगले कुछ दिनों में मार्केट में दस्तक देने जा रही 4 मोस्ट-अवेटेड एसयूवी के बारे में विस्तार से।

स्कोडा कोडियाक RS अगर आप रफ्तार और दमदार परफॉर्मेंस के शौकीन हैं तो यह कार आपके लिए एक शानदार ऑप्शन हो सकती है। स्कोडा अपनी इस धांसू एसयूवी की बुकिंग आगामी 22 जून से शुरू करने जा रही है। अगर आपको यह गाड़ी पसंद आ रही है, तो बुकिंग में बिल्कुल देरी मत कीजिएगा। दरअसल, कंपनी पहले बैच में इसके सिर्फ 50 यूनिट्स ही बेचने वाली है। इस गाड़ी में बेहद ताकतवर 2.0-लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है। यह 265bhp की तूफानी ताकत पैदा करता है।

टाटा सिएरा ईवी टाटा मोटर्स की पुरानी 'सिएरा' अब बिल्कुल नए इलेक्ट्रिक अवतार में 30 जून, 2026 को लॉन्च होने जा रही है। लुक के मामले में यह टाटा की पेट्रोल-डीजल गाड़ियों से थोड़ी अलग और काफी मॉडर्न दिखेगी। इसमें बंद ग्रिल और हवा के दबाव को कम करने वाले खास अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। हालांकि, कंपनी ने अभी इसके रेंज और बैटरी की पूरी जानकारी नहीं दी है। माना जा रहा है कि इसमें हैरियर ईवी की तरह बड़ी 65kWh और 75kWh की बैटरी मिल सकती है जो एक बार चार्ज करने पर 500 किमी से ज्यादा दौड़ सकती है।

होंडा ZR-V दमदार इंजन के साथ रफ्तार की चाहत रखते हैं तो होंडा की यह अपकमिंग कार आपके लिए बढ़िया ऑप्शन हो सकती है। कंपनी इस प्रीमियम एसयूवी को सीधे विदेश से भारत मंगाकर (CBU रूट के जरिए) सीमित संख्या में बेचेगी। इसकी बुकिंग पहले ही शुरू हो चुकी है। जबकि जुलाई 2026 से ग्राहकों को इसकी डिलीवरी मिलना भी शुरू हो जाएगी। इसमें 2.0-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ दो इलेक्ट्रिक मोटर जोड़ी गई हैं। यह गाड़ी महज 8 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है। इसकी टॉप-स्पीड 172 किमी/घंटा है।