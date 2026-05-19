बजट रख लीजिए तैयार, मार्केट में दनादन एंट्री करने जा रही ये 4 धांसू सब-कॉम्पैक्ट SUV; जानिए कब होगी लॉन्च

भारत में सब-कॉम्पैक्ट SUV का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा है। यह सेगमेंट कार कंपनियों के लिए सबसे ज्यादा कमाई कराने वाले सेगमेंट में से एक है। ग्राहकों के पास इस सेगमेंट के कई सारे ऑप्शन मौजूद हैं।

भारत में सब-4 मीटर यानी सब-कॉम्पैक्ट SUV का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा है। यह सेगमेंट कार कंपनियों के लिए सबसे ज्यादा कमाई कराने वाले सेगमेंट में से एक है। आज के समय में ग्राहकों के पास चुनने के लिए कई सारे ऑप्शन मौजूद हैं। आने वाले दिनों में यह मुकाबला और भी दिलचस्प होने वाला है। बता दें कि मार्केट में कुछ नई गाड़ियां इस रेस में शामिल होने की तैयारी कर रही हैं। वहीं, इस सेगमेंट पर राज करने वाली पुरानी और पॉपुलर गाड़ियां अगले 3-4 सालों में बिल्कुल नए रंग-रूप में दस्तक देने वाली हैं। आइए जानते हैं ऐसी ही 4 धांसू एसयूवी के बारे में जो पूरी तरह बदलने जा रही हैं।

न्यू-जेनरेशन किआ सोनेट किआ अपनी पॉपुलर SUV सोनेट का नया मॉडल लाने की तैयारी में जुट गई है। इस नई कार की टेस्टिंग भी शुरू हो चुकी है। इसे साल 2027 के आखिरी महीनों में लॉन्च किया जा सकता है। हाल ही में सामने आई तस्वीरों से पता चलता है कि नई सोनेट का लुक कंपनी की बड़ी SUV 'सेल्टोस' से प्रेरित होगा। इसमें एक बड़ी ग्रिल और नए स्टाइल की हेडलाइट्स देखने को मिलेंगी। गाड़ी के अंदर पहले से बड़ा टचस्क्रीन और कई नए फीचर्स दिए जाएंगे। हालांकि, इसके इंजन में कोई बदलाव नहीं होगा।

न्यू-जेनरेशन टाटा नेक्सन देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली सब-कॉम्पैक्ट SUV में से एक टाटा नेक्सॉन भी साल 2027 में बिल्कुल नए अवतार में सामने आएगी। इस नए मॉडल को मौजूदा प्लेटफॉर्म के एक बेहद एडवांस वर्जन पर तैयार किया जाएगा। नई नेक्सन में टाटा की बिल्कुल नई डिजाइन लैंग्वेज देखने को मिलेगी जो इसे पहले से कहीं ज्यादा स्पोर्टी और मॉडर्न लुक देगी। इसके इंटीरियर को भी नई टेक्नोलॉजी और ढेर सारे एडवांस फीचर्स के साथ अपग्रेड किया जाएगा।

न्यू-जेनरेशन महिंद्रा XUV 3XO महिंद्रा की अगली जेनरेशन वाली XUV 3XO कंपनी के 'विजन एक्स' कॉन्सेप्ट कार पर बेस्ड होगी। इसे पिछले साल भारत मोबिलिटी शो में दिखाया गया था। यह नई एसयूवी महिंद्रा के बिल्कुल नए 'NU_IQ' प्लेटफॉर्म पर बनाई जाएगी। इस प्लेटफॉर्म की सबसे खास बात यह है कि इस पर पेट्रोल-डीजल के साथ-साथ इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियां भी आसानी से बनाई जा सकती हैं। नई जेनरेशन वाली XUV 3XO के साल 2027 या उसके बाद सड़कों पर उतरने की उम्मीद है।