पैसे रखिए तैयार! नवंबर में एंट्री करने जा रही हैं ये 4 धांसू कारें, इस दिन होंगी लॉन्च

फेस्टिव सीजन के दौरान भारतीय कार मार्केट में कई नई गाड़ियों की एंट्री हुई। अब नवंबर में भी ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। इस महीने भारतीय मार्केट में 4 नई कारें लॉन्च होने जा रही हैं।

फेस्टिव सीजन के दौरान भारतीय कार मार्केट में कई नई गाड़ियों की एंट्री हुई। अब नवंबर में भी कार खरीदने की तैयारी कर रहे ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। इस महीने भारतीय मार्केट में 4 नई कारें लॉन्च होने जा रही हैं। इनमें मर्सिडीज-बेंज की नई इलेक्ट्रिक SUV से लेकर BYD के लग्जरी ब्रांड डेंजा की पहली कार तक शामिल है। इसके अलावा, टोयोटा अपनी पॉपुलर इनोवा हाइक्रॉस का नया फेसलिफ्ट मॉडल लाने वाली है। वहीं, मिनी की नई इलेक्ट्रिक कार भी इसी महीने दस्तक देगी। आइए जानते हैं इन चारों अपकमिंग कारों के बारे में विस्तार से।

1. मर्सिडीज-बेंज GLC इलेक्ट्रिक मर्सिडीज-बेंज अपनी नई GLC इलेक्ट्रिक को 4 नवंबर को लॉन्च करेगी। यह भारत में कंपनी की इलेक्ट्रिक SUV रेंज की एंट्री लेवल गाड़ी होगी। इसमें 94kWh का बैटरी पैक मिलेगा, जो एक बार फुल चार्ज होने पर 715 किलोमीटर (WLTP) तक की रेंज देगा। इसमें दो इलेक्ट्रिक मोटर मिलेंगी, जो मिलकर 490bhp की पावर और 800Nm का टॉर्क जनरेट करेंगी। यह SUV सिर्फ 4.3 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। इसमें 39.1-इंच का हाइपरस्क्रीन, बर्मेस्टर साउंड सिस्टम, ADAS और पैनोरमिक ग्लास रूफ जैसे फीचर्स मिलेंगे।

2. डेंजा Z9 GT बावाईडी का लग्जरी ब्रांड डेंजा 13 नवंबर को भारतीय मार्केट में अपनी पहली कार Z9 GT लॉन्च करेगा। यह एक इलेक्ट्रिक शूटिंग ब्रेक कार होगी। इसमें 122.5kWh का बैटरी पैक मिलेगा, जो 600 किलोमीटर (WLTP) तक की रेंज दे सकता है। इसमें तीन इलेक्ट्रिक मोटर मिलेंगी, जो मिलकर 1,156bhp की पावर और 1,210Nm का टॉर्क जनरेट करेंगी। यह कार महज 2.7 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। इसके केबिन में 20-स्पीकर Devialet साउंड सिस्टम, पांच डिस्प्ले, ADAS और मसाज फंक्शन वाली सीटें मिलेंगी।

3. टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस फेसलिफ्ट टोयोटा अपनी पॉपुलर MPV इनोवा हाइक्रॉस का फेसलिफ्ट मॉडल 25 नवंबर को लॉन्च कर सकती है। इस गाड़ी को पहली बार करीब चार साल पहले लॉन्च किया गया था। न्यूज वेबसाइट ऑटोकार इंडिया के अनुसार, नए मॉडल की सबसे बड़ी खासियत इसका फ्लेक्स-फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन हो सकता है। इसमें मौजूदा 2.0-लीटर पेट्रोल हाइब्रिड इंजन को नए फ्यूल के हिसाब से अपडेट किया जा सकता है। इसके केबिन में बड़ी टचस्क्रीन, नया इंफोटेनमेंट सिस्टम और सीटों के लिए नए कलर ऑप्शन दिए जा सकते हैं।