साल 2026 खत्म होने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। लेकिन कार कंपनियों की नई गाड़ियां पेश करने और लॉन्च करने की तैयारी जारी है। बता दें कि दिसंबर में भारतीय मार्केट में कई बड़े मॉडल देखने को मिलेंगे।

साल 2026 खत्म होने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। लेकिन कार कंपनियों की नई गाड़ियां पेश करने और लॉन्च करने की तैयारी जारी है। बता दें कि दिसंबर में भारतीय मार्केट में कई बड़े मॉडल देखने को मिलेंगे। इनमें टोयोटा, होंडा और महिंद्रा जैसी कंपनियों की गाड़ियां शामिल हैं। वहीं, सज्जन जिंदल की JSW मोटर्स भी अपनी पहली SUV से पर्दा उठाने जा रही है। इस लिस्ट में नई जनरेशन एसयूवी, इलेक्ट्रिक कार, अपडेटेड सेडान और हाइब्रिड मॉडल तक शामिल हैं। आइए जानते हैं इन मोस्ट-अवेटेड 4 नई अपकमिंग कारों के बारे में विस्तार से।

1. नई जनरेशन टोयोटा फॉर्च्यूनर टोयोटा अपनी नई जनरेशन फॉर्च्यूनर को 1 दिसंबर को साउथ अफ्रीका में पेश करेगी। इसके बाद इसे 2027 की शुरुआत में भारतीय मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है। नई फॉर्च्यूनर में टोयोटा हीलक्स से प्रेरित नया डिजाइन, 12.3-इंच टचस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वेंटिलेटेड सीट और 360-डिग्री कैमरा मिल सकता है। इंजन के तौर पर इसमें 2.8-लीटर डीजल और 2.7-लीटर पेट्रोल का ऑप्शन जारी रहने की उम्मीद है। डीजल इंजन के साथ 48V माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम भी मिल सकता है।

2. होंडा अल्फा इलेक्ट्रिक एसयूवी होंडा की नई इलेक्ट्रिक SUV अल्फा 2 दिसंबर को भारतीय मार्केट में पहली बार पेश की जाएगी। यह 2025 के जापान मोबिलिटी शो में दिखाए गए 0 अल्फा कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होगी। इसमें नए LED प्रोजेक्टर हेडलैंप, LED DRL, बड़ी टचस्क्रीन और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा। रिपोर्ट के अनुसार, इसमें 65kWh से 75kWh तक का बैटरी पैक मिल सकता है। इसकी रेंज करीब 400 से 500 किलोमीटर हो सकती है।

3. JSW कॉम्बैट जेएसडब्ल्यू मोटर्स अपनी पहली एसयूवी कॉम्बैट को 3 दिसंबर को पेश करेगी। कंपनी इसके पायनियर्स 500 एडिशन को भी ला रही है, जिसकी सिर्फ 500 यूनिट बेची जाएंगी। यह SUV जेटोर T2 पर बेस्ड होगी। इसमें 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ दो इलेक्ट्रिक मोटर और 18.4kWh का बैटरी पैक मिल सकता है। इसकी कीमत 40 लाख से 50 लाख रुपये के बीच रहने की उम्मीद है।