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बजट रखिए तैयार, मार्केट में एंट्री की तैयारी कर रही ये 4 धांसू इलेक्ट्रिक कार; 600 km तक मिलेगा रेंज

Apr 19, 2026 12:02 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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भारतीय मार्केट में इलेक्ट्रिक कारों का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले इलेक्ट्रिक कार के नाम पर गिने-चुने नाम ही दिमाग में आते थे। अब शहरों में चार्जिंग स्टेशन भी खूब खुल रहे हैं जिससे लोगों का डर खत्म हो गया है।

बजट रखिए तैयार, मार्केट में एंट्री की तैयारी कर रही ये 4 धांसू इलेक्ट्रिक कार; 600 km तक मिलेगा रेंज

भारतीय मार्केट में इलेक्ट्रिक कारों का क्रेज लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब वो समय गया जब इलेक्ट्रिक कार के नाम पर गिने-चुने नाम ही दिमाग में आते थे। अब शहरों में चार्जिंग स्टेशन भी खूब खुल रहे हैं जिससे लोगों का डर खत्म हो गया है। बता दें कि आने वाले कुछ ही महीनों में भारत के शोरूम्स में चार ऐसी नई इलेक्ट्रिक कारें दस्तक देने वाली हैं। इनमें टाटा, टोयोटा और किआ जैसी दिग्गज कंपनियां शामिल हैं। बता दें कि ये कारें एक बार चार्ज करने पर आपको दिल्ली से जयपुर और वापस ले आने का दम रखेंगी। आइए जानते हैं ऐसी ही मोस्ट-अवेटेड अपकमिंग इलेक्ट्रिक कारों के बारे में विस्तार से।

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टोयोटा अर्बन क्रूजर इबेला

टोयोटा अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार इसी महीने बाजार में उतारने की तैयारी में है। यह कार मारुति की आने वाली इलेक्ट्रिक कार जैसी ही दिखेगी। इसमें आपको दो तरह की बैटरी मिलेगी। एक जो 440 किमी चलेगी और दूसरी जो 543 किमी तक का सफर कराएगी। इसकी शुरुआती कीमत करीब 16 लाख रुपये के आसपास हो सकती है।

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टाटा सिएरा ईवी

टाटा मोटर्स भी अपनी पुरानी यादों को ताजा करते हुए सिएरा ईवी को नए अवतार में वापस ला रही है। यह कार दिखने में बहुत ही मॉडर्न है। सबसे बड़ी बात ये है कि यह एक बार फुल चार्ज करने पर करीब 600 किमी तक चलेगी। वहीं, टाटा अपनी सबसे बड़ी गाड़ी सफारी का भी इलेक्ट्रिक वर्जन सितंबर तक लॉन्च कर देगा। यह 6 और 7 सीटर होगी जिसमें आपको 600 किमी की लंबी रेंज मिलेगी।

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किआ साइरोस ईवी

किआ भी इस रेस में पीछे नहीं रहने वाली है। वह अपनी सायरोस ईवी के जरिए सीधे टाटा नेक्सन को टक्कर देने आ रही है। इस कार को खास तौर पर बजट को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें हवा के बहाव को बेहतर बनाने वाले नए अलॉय व्हील्स और ऑटोमैटिक ग्रिल जैसे फीचर्स मिलेंगे। इसकी रेंज भी करीब 500 किमी तक रहने की उम्मीद है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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