बजट रखिए तैयार, मार्केट में एंट्री की तैयारी कर रही ये 4 धांसू इलेक्ट्रिक कार; 600 km तक मिलेगा रेंज

Apr 19, 2026 12:02 pm IST

भारतीय मार्केट में इलेक्ट्रिक कारों का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले इलेक्ट्रिक कार के नाम पर गिने-चुने नाम ही दिमाग में आते थे। अब शहरों में चार्जिंग स्टेशन भी खूब खुल रहे हैं जिससे लोगों का डर खत्म हो गया है।

भारतीय मार्केट में इलेक्ट्रिक कारों का क्रेज लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब वो समय गया जब इलेक्ट्रिक कार के नाम पर गिने-चुने नाम ही दिमाग में आते थे। अब शहरों में चार्जिंग स्टेशन भी खूब खुल रहे हैं जिससे लोगों का डर खत्म हो गया है। बता दें कि आने वाले कुछ ही महीनों में भारत के शोरूम्स में चार ऐसी नई इलेक्ट्रिक कारें दस्तक देने वाली हैं। इनमें टाटा, टोयोटा और किआ जैसी दिग्गज कंपनियां शामिल हैं। बता दें कि ये कारें एक बार चार्ज करने पर आपको दिल्ली से जयपुर और वापस ले आने का दम रखेंगी। आइए जानते हैं ऐसी ही मोस्ट-अवेटेड अपकमिंग इलेक्ट्रिक कारों के बारे में विस्तार से।

टोयोटा अर्बन क्रूजर इबेला टोयोटा अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार इसी महीने बाजार में उतारने की तैयारी में है। यह कार मारुति की आने वाली इलेक्ट्रिक कार जैसी ही दिखेगी। इसमें आपको दो तरह की बैटरी मिलेगी। एक जो 440 किमी चलेगी और दूसरी जो 543 किमी तक का सफर कराएगी। इसकी शुरुआती कीमत करीब 16 लाख रुपये के आसपास हो सकती है।

टाटा सिएरा ईवी टाटा मोटर्स भी अपनी पुरानी यादों को ताजा करते हुए सिएरा ईवी को नए अवतार में वापस ला रही है। यह कार दिखने में बहुत ही मॉडर्न है। सबसे बड़ी बात ये है कि यह एक बार फुल चार्ज करने पर करीब 600 किमी तक चलेगी। वहीं, टाटा अपनी सबसे बड़ी गाड़ी सफारी का भी इलेक्ट्रिक वर्जन सितंबर तक लॉन्च कर देगा। यह 6 और 7 सीटर होगी जिसमें आपको 600 किमी की लंबी रेंज मिलेगी।