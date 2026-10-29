दिसंबर में आने वाली हैं ये चार नई सेडान और SUV, लिस्ट में नई टोयोटा फॉर्च्यूनर भी

नई कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो दिसंबर तक इंतजार कर लीजिए। दिसंबर में इंडियन मार्केट में कई कारों की एंट्री होने वाली है। इनमें नेक्स्ट-जेनरेशन टोयोटा फॉर्च्यूनर से लेकर फॉक्सवैगन वर्टस फेसलिफ्ट तक शामिल हैं।

साल 2026 का आखिरी महीना यानी दिसंबर इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट के लिए काफी एक्साइटिंग रहने वाला है। दिसंबर 2026 में कई नई कारों और एसयूवी की मार्केट में एंट्री होने वाली है। इनमें नई जनरेशन टोयोटा फॉर्च्यूनर, फॉक्सवैगन वर्टस फेसलिफ्ट, होंडा की पहली इलेक्ट्रिक SUV और JSW की नई प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी शामिल हैं। इनमें कुछ का लॉन्च कन्फर्म हो गया है और कुछ की लॉन्च डेट को अभी कन्फर्म नहीं किया गया है। आइए इन चारों अपकमिंग गाड़ियों के बारे में जानते हैं।

नई जेनरेशन टोयोटा फॉर्च्यूनर टोयोटा 1 दिसंबर 2026 को नई जेनरेशन फॉर्च्यूनर को लाने वाली है। हालांकि, भारत में इसकी लॉन्चिंग अगले साल होने की उम्मीद है। नई फॉर्च्यूनर के एक्सटीरियर और इंटीरियर में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसका डिजाइन नई जेनरेशन हाइलक्स से इंस्पायर्ड हो सकता है। इसमें बड़ी फ्रंट ग्रिल, स्लिम हेडलैंप, नए बंपर, टॉल बोनट और कनेक्टेड LED टेललैंप मिल सकते हैं। केबिन में बड़ी टचस्क्रीन, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और ADAS जैसे फीचर्स मिलने की संभावना है। इंजन की बात करें तो इसमें 2.8-लीटर टर्बो-डीजल माइल्ड हाइब्रिड और 2.7-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जारी रहने की उम्मीद है। दोनों इंजन के साथ मैन्युअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिल सकते हैं।

फॉक्सवैगन वर्टस फेसलिफ्ट Cartoq की रिपोर्ट के अनुसार फॉक्सवैगन दिसंबर में वर्टस सेडान का फेसलिफ्ट लॉन्च कर सकती है। इसमें नई ग्रिल, अपडेटेड हेडलैंप और टेललैंप के साथ बदले हुए बंपर मिल सकते हैं। केबिन में पहले से और बेहतर फिनिश के साथ नए फीचर्स दिए जाने की उम्मीद है। इसमें 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 360-डिग्री कैमरा, अपडेटेड इन्फोटेनमेंट सिस्टम और बेहतर एम्बिएंट लाइटिंग मिल सकती है। इंजन ऑप्शन पहले जैसे रहने की उम्मीद है।

इसमें 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन 115 PS की पावर और 178 Nm का टॉर्क देगा। वहीं, 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन 150 PS की पावर और 250 Nm का टॉर्क जेनरेट करेगा। सबसे बड़ा बदलाव 1.0-लीटर इंजन के साथ नए 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के तौर पर देखने को मिल सकता है। वहीं, 1.5-लीटर इंजन के साथ 7-स्पीड DSG ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलने की भी उम्मीद है।

होंडा की पहली इलेक्ट्रिक SUV होंडा 2 दिसंबर 2026 को इंडियन मार्केट में अपनी पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी के प्रोडक्शन मॉडल से को लाएगी। यह Zero Alpha कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होगी। हालांकि, इसका फाइनल नाम अभी सामने नहीं आया है। डिजाइन में थिक C-पिलर, लगभग अपराइट रियर और स्ट्रेट टेलगेट जैसे एलिमेंट्स देखने को मिल सकते हैं।

इसकी बैटरी की ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इसमें 65 से 75 kWh का बैटरी पैक मिल सकता है। इसमें कंपनी फ्रंट-व्हील ड्राइव सेटअप ऑफर कर सकती है। इसकी टक्कर मार्केट में पहले से मौजूद महिंद्रा BE 6, हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक और मारुति सुजुकी ई-विटारा जैसी इलेक्ट्रिक SUV से होगा।

JSW Combat प्लग-इन हाइब्रिड SUV JSW Motors दिसंबर की शुरुआत में अपनी पहली एसयूवी लाने वाली है। इस इंटरनेशनल मार्केट में सेल हो रही Jetour T2 पर बेस्ड होगी। इसे भारत में JSW Combat नाम से लॉन्च किया जा सकता है। इसमें JSW की ब्रैंडिंग के साथ भारतीय बाजार के हिसाब से कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। भारत में इसका प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV) वर्जन आने की उम्मीद है।

इसमें 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन, दो इलेक्ट्रिक मोटर और 18.4 kWh की बैटरी मिल सकती है। इसका कंबाइन्ड पावर आउटपुट 360 PS और टॉर्क 610 Nm बताया जा रहा है। अगर ये आंकड़े इंडियन वर्जन में बरकरार रहते हैं, तो दमदार पावर के मामले में यह फॉर्च्यूनर जैसी SUV को भी चुनौती दे सकती है।