अगले साल ₹5 लाख के भीतर आ रहीं ये 4 धमाकेदार बाइक्स, एडवेंचर से स्पोर्ट्स तक का मिलेगा ऑप्शन

संक्षेप: भारत में जल्द ही ऐसी कई दमदार मोटरसाइकिलें लॉन्च होने वाली हैं जिनकी कीमत 5 लाख रुपये के अंदर रहने की उम्मीद है। इनमें BMW से लेकर KTM जैसी बड़ी कंपनियों के मॉडल शामिल हैं।

Dec 09, 2025 04:11 pm IST

नई बाइक खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आने वाले महीनों में मार्केट काफी दिलचस्प होने वाला है। दरअसल, भारत में जल्द ही ऐसी कई दमदार मोटरसाइकिलें लॉन्च होने वाली हैं जिनकी कीमत 5 लाख रुपये के अंदर रहने की उम्मीद है। इनमें BMW, KTM जैसी बड़ी कंपनियों के मॉडल शामिल हैं। इन बाइक्स में एडवेंचर, स्पोर्ट्स और क्रूजर, हर तरह की राइडिंग पसंद करने वालों के लिए ऑप्शन होंगे। नए इंजन, मॉडर्न फीचर्स और तगड़े परफॉर्मेंस के साथ ये बाइक्स 2026 की शुरुआत को और भी रोमांचक बनाने वाली हैं। आइए जानते हैं ऐसी ही 4 मोस्ट-अवेटेड अपकमिंग बाइक्स के बारे में विस्तार से।

BMW F 450 GS एडवेंचर लवर्स के लिए यह एंट्री-लेवल BMW मॉडल शानदार ऑप्शन है। बाइक 420cc पैरेलल-ट्विन इंजन से लैस होगी। इसका इंजन 48bhp की पावर और 43 Nm का टॉर्क देगा। इंजन 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ क्लच-लेस शिफ्ट (Easy Ride Clutch) मिलेगा। बाइक की अनुमानित कीमत 4-5 लाख रुपये होगी।

Brixton Crossfire 500 Storr अगर थोड़ा एडवेंचर-टूर राइड लेना चाहते हैं तो Crossfire 500 Storr आपके लिए काम की बाइक है। इसमें 486cc लिक्विड-कूल्ड पैरेलल-ट्विन इंजन होगा जो 47bhp की पावर और 43Nm का टॉर्क देगा। यह बाइक शहर-रोड और लंबी दूरी, दोनों के लिए फिट रहेगी।

KTM RC 390 स्पोर्ट्स बाइक पसंद हो तो RC 390 आपके लिए है। इसे पहली तिमाही 2026 में भारत में लॉन्च किया जा सकता है। यह 399cc सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन से लैस होगी। इसका इंजन 45bhp की पावर और 39Nm का टॉर्क देता है। इसके साथ 5-इंच TFT, राइडिंग मोड्स, ट्रैक्शन कंट्रोल और ड्यूल-चैनल ABS जैसे फीचर्स भी होंगे। बाइक की कीमत 3 लाख रुपये के आसपास होगी।