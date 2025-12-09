Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsऑटो न्यूज़these 4 amazing bikes are coming next year under rs 5 lakh
अगले साल ₹5 लाख के भीतर आ रहीं ये 4 धमाकेदार बाइक्स, एडवेंचर से स्पोर्ट्स तक का मिलेगा ऑप्शन

संक्षेप:

भारत में जल्द ही ऐसी कई दमदार मोटरसाइकिलें लॉन्च होने वाली हैं जिनकी कीमत 5 लाख रुपये के अंदर रहने की उम्मीद है। इनमें BMW से लेकर KTM जैसी बड़ी कंपनियों के मॉडल शामिल हैं।

Dec 09, 2025 04:11 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
नई बाइक खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आने वाले महीनों में मार्केट काफी दिलचस्प होने वाला है। दरअसल, भारत में जल्द ही ऐसी कई दमदार मोटरसाइकिलें लॉन्च होने वाली हैं जिनकी कीमत 5 लाख रुपये के अंदर रहने की उम्मीद है। इनमें BMW, KTM जैसी बड़ी कंपनियों के मॉडल शामिल हैं। इन बाइक्स में एडवेंचर, स्पोर्ट्स और क्रूजर, हर तरह की राइडिंग पसंद करने वालों के लिए ऑप्शन होंगे। नए इंजन, मॉडर्न फीचर्स और तगड़े परफॉर्मेंस के साथ ये बाइक्स 2026 की शुरुआत को और भी रोमांचक बनाने वाली हैं। आइए जानते हैं ऐसी ही 4 मोस्ट-अवेटेड अपकमिंग बाइक्स के बारे में विस्तार से।

BMW F 450 GS

एडवेंचर लवर्स के लिए यह एंट्री-लेवल BMW मॉडल शानदार ऑप्शन है। बाइक 420cc पैरेलल-ट्विन इंजन से लैस होगी। इसका इंजन 48bhp की पावर और 43 Nm का टॉर्क देगा। इंजन 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ क्लच-लेस शिफ्ट (Easy Ride Clutch) मिलेगा। बाइक की अनुमानित कीमत 4-5 लाख रुपये होगी।

Brixton Crossfire 500 Storr

अगर थोड़ा एडवेंचर-टूर राइड लेना चाहते हैं तो Crossfire 500 Storr आपके लिए काम की बाइक है। इसमें 486cc लिक्विड-कूल्ड पैरेलल-ट्विन इंजन होगा जो 47bhp की पावर और 43Nm का टॉर्क देगा। यह बाइक शहर-रोड और लंबी दूरी, दोनों के लिए फिट रहेगी।

KTM RC 390

स्पोर्ट्स बाइक पसंद हो तो RC 390 आपके लिए है। इसे पहली तिमाही 2026 में भारत में लॉन्च किया जा सकता है। यह 399cc सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन से लैस होगी। इसका इंजन 45bhp की पावर और 39Nm का टॉर्क देता है। इसके साथ 5-इंच TFT, राइडिंग मोड्स, ट्रैक्शन कंट्रोल और ड्यूल-चैनल ABS जैसे फीचर्स भी होंगे। बाइक की कीमत 3 लाख रुपये के आसपास होगी।

KTM RC 160

रोजमर्रा की राइडिंग के लिए बाइक देख रहे हैं तो RC 160 एक हल्का-फुल्का लेकिन फीचर्स से लैस ऑप्शन हो सकता है। बता दें कि 164.2cc इंजन, 6-स्पीड गियरबॉक्स और स्लिप-असिस्ट क्लच जैसे फीचर्स के साथ यह बाइक सफर आसान बनाएगी। इसका अनुमानित प्राइस ₹ 2 लाख के आस-पास बताया जा रहा है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें

