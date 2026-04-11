माइलेज की टेंशन खत्म! मार्केट में जल्द एंट्री करने जा रहीं टोयोटा की ये 3 हाइब्रिड कार; जानिए खासियत

Apr 11, 2026 11:22 am IST

टोयोटा (Toyota) दुनिया भर में अपनी टिकाऊ और भरोसेमंद इंजनों के लिए जानी जाती है। हालांकि, बदलते समय के साथ अब कंपनी का पूरा फोकस पेट्रोल, इलेक्ट्रिक और खासकर 'स्ट्रांग हाइब्रिड' टेक्नोलॉजी पर है।

टोयोटा (Toyota) दुनिया भर में अपनी टिकाऊ और भरोसेमंद इंजनों के लिए जानी जाती है। हालांकि, बदलते समय के साथ अब टोयोटा धीरे-धीरे डीजल इंजनों से दूरी बना रही है। कंपनी का पूरा फोकस अब पेट्रोल, इलेक्ट्रिक और खासकर 'स्ट्रांग हाइब्रिड' टेक्नोलॉजी पर है। हाइब्रिड कारें डीजल जैसा दमदार माइलेज देती हैं और पॉल्यूशन भी कम फैलाती हैं। अगर आप भी नई गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो थोड़ा रुक जाइए। टोयोटा जल्द ही बाजार में अपनी तीन धाकड़ कारें उतारने जा रही हैं। आइए जानते हैं इन 3 अपकमिंग कारों के बारे में विस्तार से।

टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस टोयोटा ने हाल ही में संकेत दिया है कि वह अगले साल अपनी पॉपुलर 'इनोवा क्रिस्टा' को अलविदा कह सकती है। क्रिस्टा के बंद होने के बाद कंपनी हाईक्रॉस का एक नया और किफायती हाइब्रिड वैरिएंट लाने की तैयारी में है। कीमत कम रखने के लिए कंपनी इसमें से ADAS जैसे कुछ महंगे फीचर्स हटा सकती है। हालांकि, इंजन वही दमदार 2.0 लीटर वाला स्ट्रांग हाइब्रिड होगा। यह इंजन करीब 184bhp की ताकत देगा।

टोयोटा हायराइडर 7-सीटर हाल ही में पहाड़ों में एक लंबी और ढकी हुई टोयोटा एसयूवी को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। चर्चा है कि यह हायराइडर का 7-सीटर वर्जन हो सकता है। यह गाड़ी हायराइडर और अपकमिंग बजट हाईक्रॉस के बीच के गैप को भरेगी। इसमें भी मौजूदा मॉडल की तरह 1.5 लीटर का स्ट्रांग हाइब्रिड और माइल्ड हाइब्रिड इंजन मिलने की उम्मीद है।