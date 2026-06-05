SUV खरीदना हुआ आसान, तीन साल बाद कीमत का 75% तक वापस करेगी कंपनी

बायबैक प्रोग्राम में आपको तीन साल तक कार चला कर वापस करना होना और इसके बदले कंपनी आपको ओरिजिनल एक्स-शोरूम प्राइस का 75 पर्सेंट तक वापस करेगी। तो आइए डीटेल में जानते हैं इन एसयूवी पर दिए जा रहे बायबैक प्रोग्राम के बारे में।

एसयूवी खरीदना चाहते हैं, तो आपके लिए जबर्दस्त बायबैक ऑफर लाइव हैं। यह ऑफर तीन बेहतरीन SUV पर दिया जा रहा है। इन एसयूवी का नाम - Volkswagen Taigun, Jeep Compass और Jeep Meridian है। इन तीनों एसयूवी पर 75 पर्सेंट तक का बायबैक दिया जा रहा है। बायबैक प्रोग्राम में आपको कुछ साल तक कार चला कर वापस करना होना और इसके बदले कंपनी आपको ओरिजिनल एक्स-शोरूम प्राइस का 75 पर्सेंट तक वापस करेगी। तो आइए डीटेल में जानते हैं इन एसयूवी पर दिए जा रहे बायबैक प्रोग्राम के बारे में।

Volkswagen Taigun फॉक्सवैगन ने हाल ही में भारत में अपनी नई फेसलिफ्टेड टाइगुन को अट्रैक्टिव ओनरशिप पैकेज के साथ लॉन्च किया है। कंपनी इस एसयूवी पर 75 प्रतिशत तक का बायबैक वैल्यू दे रही है। अभी यह भारत में किसी भी ICE वीइकल पर उपलब्ध सबसे अधिक बायबैक ऑफर्स में से एक है। फॉक्सवैगन के अनुसार ग्राहक तीन साल के ओनरशिप के बाद एक्स-शोरूम प्राइस का 75 प्रतिशत तक वापस पा सकते हैं। हालांकि, यह ऑफर 30,000 किमी तक की रनिंग के लिए ही लिमिटेड है। यानी इस ऑफर का फायदा आप 30 हजार किलोमीटर के बाद नहीं उठा सकेंगे। यह ध्यान रखना जरूरी है कि बायबैक वीइकल के एक्स-शोरूम प्राइस के आधार पर तय होगा, न कि ऑन-रोड कीमत पर। फॉक्सवैगन टाइगुन की कीमत फिलहाल 10.99 लाख रुपये से शुरू होकर 19.29 लाख रुपये तक जाती है। इसमें 1.0 लीटर टीएसआई पेट्रोल इंजन का ऑप्शन उपलब्ध है, जो 115 पीएस की पावर और 178 एनएम का टॉर्क जेनरेट करता है।

Jeep Compass जीप अपने कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्फिडेंस 7 ओनरशिप पैकेज के हिस्से के रूप में अपना अश्योर्ड बायबैक प्रोग्राम ऑफर कर रहा है। यह पैकेज जीप की गाड़ियों के ओनरशिप को टेंशन फ्री और फाइनेंशियली सिक्योर बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। कॉन्फिडेंस 7 प्रोग्राम के तहत, कंपास के खरीददार असल एक्स-शोरूम कीमत का 60 प्रतिशत तक बायबैक पा सकते हैं। यह बायबैक प्राइस मैक्सिमम तीन साल के ओनरशिप पीरियड के बाद मिलेगा। ध्यान रहे कि गाड़ी का फाइनल प्राइस उसकी उम्र, माइलेज और ओवरऑल कंडीशन पर निर्भर करेगा।

कंपास के लिए कॉन्फिडेंस 7 पैकेज की कीमत 41,926 रुपये है। हालांकि, बायबैक बेनिफिट के अलावा बायर्स को अडिशनल बेनिफिट्स भी मिलते हैं। इनमें 7 साल की एक्सटेंडेंड वारंटी, 7 साल का रोडसाइड असिस्टेंस कवरेज और एक लॉन्ग टर्म ऐनुअल मेंनटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट शामिल हैं। जीप कंपास की मौजूदा कीमत 17.99 लाख रुपये से लेकर 30.70 लाख रुपये के बीच है। इसमें 2.0 लीटर मल्टीजेट डीजल इंजन लगा है, जो 168 बीएचपी की शक्ति और 350 एनएम का टॉर्क उत्पन्न करता है।