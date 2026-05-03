थोड़ा कर लीजिए इंतजार! फॉर्च्यूनर को टक्कर देने जल्द आ रहीं हैं ये 3 बाहुबली SUV; जानिए खासियत

May 03, 2026 10:21 am IST

भारतीय सड़कों पर फुल-साइज एसयूवी का जिक्र हो और टोयोटा फॉर्च्यूनर का नाम न आए ऐसा हो ही नहीं सकता। फॉर्च्यूनर का भारत में एक अलग ही स्वैग है। हालांकि, अब मार्केट की हवा बदलने वाली है।

भारतीय सड़कों पर फुल-साइज एसयूवी का जिक्र हो और टोयोटा फॉर्च्यूनर का नाम न आए ऐसा हो ही नहीं सकता। फॉर्च्यूनर का भारत में एक अलग ही स्वैग है। हालांकि, अब मार्केट की हवा बदलने वाली है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो फॉर्च्यूनर के अलावा कुछ नया और ज्यादा फीचर्स वाला ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। बता दें कि आने वाले कुछ महीनों में तीन ऐसी धाकड़ एसयूवी मार्केट में एंट्री करने वाली हैं। ये कारें फॉर्च्यूनर के दबदबे को कड़ी टक्कर देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आइए जानते हैं अपकमिंग एसयूवी के बारे में विस्तार से।

MG Majestor MG अपनी 'मैजेस्टर' को देश की पहली D+ सेगमेंट एसयूवी के तौर पर पेश कर रहा है। इसकी लंबाई 5 मीटर से भी ज्यादा है। यानी यह साइज में फॉर्च्यूनर से भी बड़ी होने वाली है। इसी महीने लॉन्च होने जा रही इस एसयूवी की बुकिंग शुरू हो चुकी है। मई के आसपास इसकी डिलीवरी भी शुरू हो जाएगी। इसकी कीमत 45 से 50 लाख रुपये के बीच रहने की उम्मीद है। फीचर्स की बात करें तो इसमें मसाज फंक्शन वाली सीटें, पैनोरमिक सनरूफ और लेवल-2 ADAS जैसे हाई-टेक फीचर्स मिलेंगे, जो फॉर्च्यूनर में फिलहाल नहीं हैं।

Volkswagen Tayron (Non R-Line) फॉक्सवैगन जल्द ही अपनी फ्लैगशिप एसयूवी टाइरॉन का एक नया 'नॉन आर-लाइन' वैरिएंट लॉन्च करने की तैयारी में है। यह वर्जन खास तौर पर उन लोगों के लिए लाया जा रहा है जो फॉर्च्यूनर से कम कीमत में एक प्रीमियम यूरोपीय गाड़ी चाहते हैं। इसका डिजाइन काफी हद तक ओरिजिनल टाइरॉन जैसा ही होगा। बस इसमें थोड़े कम स्पोर्टी एलिमेंट्स मिलेंगे। इसकी कीमत को 42 से 45 लाख रुपये के बीच रखा जा सकता है। इसमें वही भरोसेमंद 2.0-लीटर TSI पेट्रोल इंजन मिलेगा।

Skoda Kodiaq Diesel स्कोडा कोडियाक को पसंद करने वालों के लिए सबसे बड़ी शिकायत इसके डीजल इंजन का न होना था। हालांकि, कंपनी अब इसे दूर करने जा रही है। इस साल के अंत तक कोडियाक का डीजल अवतार भारत में वापसी करेगा। इसे CBU यानी पूरी तरह बनी-बनाई गाड़ी के तौर पर लाया जाएगा। इसमें स्कोडा का मशहूर 2.0-लीटर TDI इंजन मिलेगा जो 198bhp की पावर जनरेट करेगा। इस एसयूवी की कीमत 45 से 50 लाख रुपये के बीच हो सकती है।