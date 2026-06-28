खरीदनी है नई हैचबैक? मार्केट में जल्द होने वाली है इन 3 धाकड़ कारों की एंट्री; जानिए खासियतें
भारतीय मार्केट में आज भी ऐसा बड़ा तबका मौजूद है जो प्रीमियम हैचबैक कारों को ज्यादा पसंद करता है। इसे देखते हुए आने वाले दिनों में भारतीय मार्केट में 3 शानदार सेडान कारों की एंट्री होने जा रही है।
एक जमाना था जब देश में पहली कार खरीदने वाले की पहली पसंद सिर्फ हैचबैक गाड़ियां ही होती थीं। लेकिन पिछले कुछ सालों में आई माइक्रो और सब-4-मीटर एसयूवी की बाढ़ ने इस सेगमेंट को काफी नुकसान पहुंचाया है। ज्यादातर कंपनियों ने तो अपनी हैचबैक कारों से डीजल इंजन का ऑप्शन ही गायब कर दिया है। इसके बावजूद, आज भी हमारे मार्केट में एक ऐसा बड़ा तबका मौजूद है जो एसयूवी की ऊंची राइड के बजाय प्रीमियम हैचबैक कारों के लुक, कंफर्ट और चलाने के मजे को ज्यादा पसंद करता है। बता दें कि आने वाले दिनों में भारतीय मार्केट में 3 शानदार सेडान कारों की एंट्री होने जा रही है। आइए जानते हैं इन तीन मोस्ट-अवेटेड कारों के बारे में विस्तार से।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Toyota Glanza
₹ 6.39 - 9.15 लाख
Hyundai i20 N Line
₹ 9.27 - 11.74 लाख
Hyundai i20
₹ 5.99 - 10.57 लाख
Maruti Suzuki Baleno 2026
₹ 6.8 लाख से शुरू
Maruti Suzuki Baleno
₹ 5.99 - 9.17 लाख
Toyota Fortuner
₹ 34.76 - 50.46 लाख
न्यू-जनरेशन हुंडई i20
हुंडई अपनी इस नई जनरेशन i20 को बेहद मस्कुलर और स्पोर्टी क्रॉसओवर लुक में ला रही है। इसमें Y-शेप्ड कनेक्टेड LED DRLs, 17-इंच के अलॉय व्हील्स, ब्लैक क्लैडिंग और ट्रायंगुलर LED टेल लैंप्स मिलेंगे। कार के अंदर 10.25-इंच के डुअल डिस्प्ले वाला कर्व्ड पैनल, नया डैशबोर्ड और सुरक्षा के लिए सबसे खास लेवल-2 ADAS जैसे प्रीमियम फीचर्स देखने को मिलेंगे। यह कार पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित नए K3 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। इसमें मौजूदा 1.2-लीटर पेट्रोल और 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ-साथ भविष्य में स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड तकनीक भी देखने को मिल सकती है।
मारुति बलेनो फेसलिफ्ट
मारुति देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली प्रीमियम हैचबैक बलेनो के नए फेसलिफ्ट वर्जन की टेस्टिंग कर रही है। इसमें नई फ्रंट ग्रिल, रिवाइज्ड बम्पर और नए स्टाइल के अलॉय व्हील्स के साथ थोड़ा फ्रेश लुक देखने को मिलेगा। इस बड़े अपडेट के तहत कंपनी इसके मौजूदा 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन को हटाकर नई स्विफ्ट वाला 1.2-लीटर, 3-सिलेंडर Z-सीरीज इंजन दे सकती है। इस कार में मैनुअल और ऑटोमैटिक (AMT) गियरबॉक्स के साथ-साथ सीएनजी (CNG) का ऑप्शन भी पहले की तरह मिलता रहेगा।
टोयोटा ग्लैंजा फेसलिफ्ट
बलेनो में होने वाले बदलावों के तुरंत बाद टोयोटा भी अपनी ग्लैंजा को नए फेसलिफ्ट अवतार में पेश करेगी। इसमें कुछ मामूली बाहरी कॉस्मेटिक बदलावों के साथ इसके केबिन और फीचर्स को नया टच दिया जाएगा। बलेनो की ही तरह नई ग्लैंजा में भी पुराना इंजन बदलकर नया 1.2-लीटर Z12E-सीरीज वाला 3-सिलेंडर इंजन लगाया जाएगा। यह कार की रनिंग कॉस्ट को काफी कम कर देगा और शानदार माइलेज देगा। फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी (CNG) का ऑप्शन भी जारी रखा जाएगा।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।