खरीदनी है नई मिड-साइज SUV? जल्द मार्केट में आ रहे ये 3 शानदार ऑप्शन; जानिए कब होगी लॉन्च

साल 2026 की शुरुआत भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट के लिए बेहद शानदार रही है। शुरुआती छह महीनों में ही देश के मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट में एक से बढ़कर एक छह नई गाड़ियों की एंट्री हुई।

साल 2026 की शुरुआत भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट के लिए बेहद शानदार रही है। शुरुआती छह महीनों में ही देश के मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट में एक से बढ़कर एक छह नई गाड़ियों की एंट्री हुई। इनमें ऑल-न्यू किआ सेल्टोस, न्यू स्कोडा कुशाक, ऑल-न्यू रेनॉ डस्टर, मारुति ई विटारा, न्यू फॉक्सवैगन टाइगुन और टोयोटा अर्बन क्रूजर एबेला जैसी दमदार गाड़ियां शामिल हैं। हालांकि, पिक्चर अभी बाकी है। साल के दूसरे हिस्से में भी यह रफ्तार थमने वाली नहीं है। आने वाले महीनों में 3 और बड़ी मिड-साइज एसयूवी मार्केट में तहलका मचाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से।

टाटा सिएरा ईवी टाटा मोटर्स अपनी आइकॉनिक गाड़ी सिएरा को इलेक्ट्रिक अवतार में वापस ला रही है। कंपनी आगामी 30 जून को इस धाकड़ इलेक्ट्रिक एसयूवी से पर्दा उठाने वाली है। इसकी लॉन्चिंग जुलाई में होने की पूरी उम्मीद है। एडवेंचर के शौकीनों के लिए इसे रियर-व्हील ड्राइव (RWD) और ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) दोनों ऑप्शंस में पेश किया जाएगा। लुक की बात करें तो इसके फ्रंट को काफी प्रीमियम और पॉलिश्ड बनाया गया है। जबकि बाकी का बाहरी हिस्सा रेगुलर सिएरा जैसा ही दिखेगा। खास बात यह है कि बेहतर राइड क्वालिटी और आरामदायक सफर के लिए इसमें इंडिपेंडेंट रियर सस्पेंशन दिया जा रहा है।

निसान टेक्टॉन निसान लवर्स के लिए भी जुलाई का महीना बेहद खास होने वाला है। दरअसल, कंपनी अपनी मशहूर एसयूवी टेरानो के सक्सेसर के रूप में 'निसान टेक्टॉन' को उतारने जा रही है। यह गाड़ी ऑल-न्यू रेनॉ डस्टर के प्लेटफॉर्म, इंजन और गियरबॉक्स पर ही बेस्ड होगी। इसे खासतौर पर भारतीय बाजार के हिसाब से अपग्रेड किया गया है। इसका ओवरऑल शेप भले ही डस्टर जैसा हो, लेकिन इसका डिजाइन काफी शार्प और एलिगेंट होगा। बता दें कि साल 2027 की शुरुआत तक इसका एक हाइब्रिड वैरिएंट भी मार्केट में लाया जा सकता है।