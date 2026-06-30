महिंद्रा लवर्स की मौज! अगले 9 महीनों में आ रही हैं ये 3 धाकड़ कारें, इनमें नई स्कॉर्पियो भी शामिल
महिंद्रा एक बार फिर अपने असली रंग में लौट आई है। खबर है कि महिंद्रा आने वाले 9 महीनों के भीतर मार्केट में पेट्रोल और डीजल (ICE) इंजन वाली तीन नई धांसू गाड़ियां उतारने की तैयारी कर रही है।
महिंद्रा एंड महिंद्रा पिछले कुछ समय से भारतीय मार्केट में अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर काफी सुर्खियां बटोर रही थी। लेकिन अब कंपनी एक बार फिर अपने असली रंग में लौट आई है। खबर है कि महिंद्रा आने वाले 9 महीनों के भीतर मार्केट में पेट्रोल और डीजल (ICE) इंजन वाली तीन नई धांसू गाड़ियां उतारने की तैयारी कर रही है। इनमें कंपनी के दो सबसे पॉपुलर मॉडल स्कॉर्पियो-एन और थार के नए अवतार शामिल हैं। जबकि एक बिल्कुल नई कॉम्पैक्ट कार भी लाइनअप में जुड़ेगी। आइए जानते हैं महिंद्रा के तीनों मोस्ट-अवेटेड अपकमिंग मॉडलों के बारे में विस्तार से।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Mahindra Scorpio N
₹ 13.49 - 24.95 लाख
Mahindra Scorpio N Facelift
₹ 13.8 - 24.8 लाख
Mahindra Thar
₹ 9.99 - 17.7 लाख
Mahindra Thar ROXX
₹ 12.39 - 22.82 लाख
Mahindra Thar 3-Door
₹ 12 - 15 लाख
Mahindra Scorpio
₹ 13 - 17 लाख
नई महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन फेसिलिफ्ट
महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन को इस साल की तीसरी तिमाही में एक नया मेकओवर मिलने जा रहा है। बता दें कि जून, 2022 में लॉन्च होने के बाद से इसे पहली बार अपडेट किया जा रहा है। लीक हुई तस्वीरों के अनुसार, इसके बंपर, हेडलाइट और टेललाइट के डिजाइन में बड़ा बदलाव दिखेगा। गाड़ी में नई रेडिएटर ग्रिल और चमचमाते 18-इंच के अलॉय व्हील्स मिलेंगे। अंदर की तरफ आपको 10.25-इंच की बड़ी टचस्क्रीन और डिजिटल चाबी जैसा डैशबोर्ड मिलेगा। हालांकि, इंजन में कोई बदलाव नहीं होगा।
महिंद्रा थार फेसिलिफ्ट
स्कॉर्पियो-एन के तुरंत बाद, कंपनी अपनी मशहूर ऑफ-रोड गाड़ी 'थार' का नया अवतार मार्केट में उतारेगी। टेस्टिंग के दौरान दिखी तस्वीरों से पता चलता है कि नई थार का लुक काफी हद तक हाल ही में आई 'थार रॉक्स' जैसा होने वाला है। इसमें C-शेप की डे-टाइम रनिंग लाइट्स (DRLs) के साथ नई एलईडी हेडलाइट्स और बड़े 19-इंच के अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे। इसमें वेंटिलेटेड सीटें, ऑटो-डिमिंग शीशा और बिना चाबी के एंट्री जैसे प्रीमियम फीचर्स जोड़े जा रहे हैं।
महिंद्रा विजन.एस प्रोडक्शन मॉडल
साल 2027 की शुरुआत में महिंद्रा अपनी एक बिल्कुल नई कॉम्पैक्ट कार लॉन्च करेगी। यह इसके 'विजन.एस' कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होगी। यह गाड़ी साइज में 'XUV 3XO' और 'थार' के बीच के गैप को भरेगी। इसका डिजाइन काफी मस्कुलर और बॉक्स जैसा होगा। इसमें ग्राउंड क्लीयरेंस काफी अच्छी मिलेगी ताकि यह प्रॉपर एसयूवी लगे। इसके केबिन को थोड़ा सीधा और मॉडर्न लुक दिया जाएगा। इस नई गाड़ी में ग्राहकों को 1.2-लीटर का पेट्रोल और 1.5-लीटर का डीजल इंजन मिलेगा।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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