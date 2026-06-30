महिंद्रा लवर्स की मौज! अगले 9 महीनों में आ रही हैं ये 3 धाकड़ कारें, इनमें नई स्कॉर्पियो भी शामिल

महिंद्रा एक बार फिर अपने असली रंग में लौट आई है। खबर है कि महिंद्रा आने वाले 9 महीनों के भीतर मार्केट में पेट्रोल और डीजल (ICE) इंजन वाली तीन नई धांसू गाड़ियां उतारने की तैयारी कर रही है।

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महिंद्रा एंड महिंद्रा पिछले कुछ समय से भारतीय मार्केट में अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर काफी सुर्खियां बटोर रही थी। लेकिन अब कंपनी एक बार फिर अपने असली रंग में लौट आई है। खबर है कि महिंद्रा आने वाले 9 महीनों के भीतर मार्केट में पेट्रोल और डीजल (ICE) इंजन वाली तीन नई धांसू गाड़ियां उतारने की तैयारी कर रही है। इनमें कंपनी के दो सबसे पॉपुलर मॉडल स्कॉर्पियो-एन और थार के नए अवतार शामिल हैं। जबकि एक बिल्कुल नई कॉम्पैक्ट कार भी लाइनअप में जुड़ेगी। आइए जानते हैं महिंद्रा के तीनों मोस्ट-अवेटेड अपकमिंग मॉडलों के बारे में विस्तार से।

नई महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन फेसिलिफ्ट महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन को इस साल की तीसरी तिमाही में एक नया मेकओवर मिलने जा रहा है। बता दें कि जून, 2022 में लॉन्च होने के बाद से इसे पहली बार अपडेट किया जा रहा है। लीक हुई तस्वीरों के अनुसार, इसके बंपर, हेडलाइट और टेललाइट के डिजाइन में बड़ा बदलाव दिखेगा। गाड़ी में नई रेडिएटर ग्रिल और चमचमाते 18-इंच के अलॉय व्हील्स मिलेंगे। अंदर की तरफ आपको 10.25-इंच की बड़ी टचस्क्रीन और डिजिटल चाबी जैसा डैशबोर्ड मिलेगा। हालांकि, इंजन में कोई बदलाव नहीं होगा।

महिंद्रा थार फेसिलिफ्ट स्कॉर्पियो-एन के तुरंत बाद, कंपनी अपनी मशहूर ऑफ-रोड गाड़ी 'थार' का नया अवतार मार्केट में उतारेगी। टेस्टिंग के दौरान दिखी तस्वीरों से पता चलता है कि नई थार का लुक काफी हद तक हाल ही में आई 'थार रॉक्स' जैसा होने वाला है। इसमें C-शेप की डे-टाइम रनिंग लाइट्स (DRLs) के साथ नई एलईडी हेडलाइट्स और बड़े 19-इंच के अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे। इसमें वेंटिलेटेड सीटें, ऑटो-डिमिंग शीशा और बिना चाबी के एंट्री जैसे प्रीमियम फीचर्स जोड़े जा रहे हैं।