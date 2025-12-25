रिकॉर्ड! 35 लाख से ज्यादा सेल, भारत में सालों से सुपरहिट मारुति की ये 3 कारें; गजब का माइलेज इसकी वजह

Hindustan Hindi News
ऑल्टो (Alto) ने आम आदमी को कार मालिक बनाया। वैगनआर (WagonR) ने स्पेस और सुविधा को प्राथमिकता दी। स्विफ्ट (Swift) ने स्टाइल और ड्राइविंग का मजा दिया। इन्हीं खूबियों की वजह से ये तीनों कारें 35 लाख से ज्यादा लाइफटाइम सेल्स का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर पाईं।

Dec 25, 2025 05:31 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मारुति सुजुकी का नाम भरोसे का दूसरा नाम बन चुका है। दिसंबर 2025 में कंपनी ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया, जो आज तक कोई दूसरा कार निर्माता नहीं कर पाया। मारुति की तीन अलग-अलग कारें (ऑल्टो, वैगनआर और स्विफ्ट) 35 लाख (3.5 मिलियन) से ज्यादा यूनिट्स की लाइफटाइम सेल्स का आंकड़ा पार कर चुकी हैं। यह सिर्फ नंबरों की बात नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि मारुति सुजुकी पिछले कई दशकों से भारत के आम ग्राहकों की जरूरतों को कितनी गहराई से समझती आई है।

मारुति ऑल्टो, वैगनआर और स्विफ्ट भले ही अलग-अलग तरह की हों, लेकिन इनमें कुछ चीजें कॉमन हैं। जैसे कि भरोसेमंद परफॉर्मेंस, बढ़िया माइलेज, कम मेंटेनेंस और समय के साथ खुद को टाइम-टू-टाइम इसे अपडेट करना भी है।

मारुति ऑल्टो: करोड़ों भारतीयों की पहली कार

मारुति 800 के दौर के बाद अगर किसी कार ने भारत को चार पहियों पर चलना सिखाया, तो वह ऑल्टो थी। इसे सितंबर 2000 में लॉन्च किया गया था और तब से लेकर आज तक ऑल्टो ने एंट्री-लेवल कार सेगमेंट पर राज किया है। ऑल्टो की सबसे बड़ी खासियत हमेशा से कम कीमत, शानदार माइलेज और बेहद कम मेंटेनेंस रही है।

लाखों परिवारों के लिए ऑल्टो (Alto) वह कार थी, जिसने उन्हें पहली बार टू-व्हीलर से फोर-व्हीलर की दुनिया में कदम रखने का मौका दिया। आज भी ऑल्टो K10 (Alto K10) की डिमांड बनी हुई है और 2025 के अंत तक इसकी औसत मासिक बिक्री करीब 10,600 यूनिट्स रही है।

टियर-2 और टियर-3 शहरों में पहली बार कार खरीदने वालों और टैक्सी/रेंटल ऑपरेटर्स के लिए ऑल्टो (Alto) आज भी पहली पसंद है। समय के साथ इसमें नए इंजन, सेफ्टी फीचर्स और एमिशन नॉर्म्स जुड़े, लेकिन इसका मूल मंत्र कभी नहीं बदला— सस्ती, भरोसेमंद और आसान कार।

मारुति वैगनआर: स्पेस और प्रैक्टिकैलिटी का बादशाह

अगर ऑल्टो (Alto) सस्ती कार का नाम है, तो वैगनआर (WagonR) प्रैक्टिकैलिटी की पहचान है। मई 1999 में लॉन्च हुई वैगनआर (WagonR) अपने टॉलबॉय डिजायर (Tallboy Design) की वजह से शुरुआत में थोड़ी अलग लगी, लेकिन जल्द ही यही इसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई।

इस कार की खासियत बेहतरीन हेडरूम, आसान चढ़ना-उतरना और बॉक्सी इंटीरियर है। यही वजह है कि यह बुजुर्गों, लंबे कद वाले लोगों और फैमिली यूज के लिए परफेक्ट मानी जाती है। वैगनआर (WagonR) ने CNG ऑप्शन, बड़े पेट्रोल इंजन और नए डिजाइन अपडेट्स के साथ खुद को समय के अनुसार ढाला, लेकिन टॉलबॉय (Tallboy) पहचान कभी नहीं छोड़ी।

2025 में भी वैगनआर (WagonR) लगातार टॉप-5 बेस्ट-सेलिंग कारों में रही, जिसकी मासिक बिक्री 14,000–15,000 यूनिट्स के आसपास रही। अक्टूबर 2025 में स्विफ्ट (Swift) से भी ज्यादा बिक्री के साथ वैगनआर ने लगातार चौथे साल देश की नंबर 1 सेलिंग कार का खिताब अपने नाम किया।

शहरों में रोजाना ऑफिस जाने वालों से लेकर टैक्सी ऑपरेटर्स और छोटे बिजनेस ओनर्स तक, वैगनआर (WagonR) हर किसी की जरूरत पूरी करती है।

हैचबैक को स्टाइलिश बनाने वाली कार

मई 2005 में लॉन्च हुई मारुति स्विफ्ट (Maruti Swift) ने मारुति (Maruti) की इमेज ही बदल दी। यह सिर्फ जरूरत की कार नहीं थी, बल्कि चाहत की कार बन गई। स्पोर्टी लुक, शानदार हैंडलिंग और ड्राइविंग का मजा स्विफ्ट (Swift) ने यह साबित कर दिया कि सस्ती कार भी स्टाइलिश और मजेदार हो सकती है। इसकी सबसे बड़ी ताकत स्टाइल, परफॉर्मेंस और प्रैक्टिकैलिटी का परफेक्ट बैलेंस है।

स्विफ्ट (Swift) ने यह सोच बदल दी कि अच्छी डिजाइन और ड्राइविंग एक्सपीरियंस सिर्फ महंगी कारों में ही मिल सकता है। 2025 में भी स्विफ्ट (Swift) की डिमांड जबरदस्त रही और नवंबर 2025 में इसकी बिक्री करीब 20,000 यूनिट्स तक पहुंच गई। SUV के बढ़ते क्रेज के बावजूद स्विफ्ट (Swift) यह साबित करती है कि अच्छी हैचबैक कारें आज भी भारतीय ग्राहकों के दिल में खास जगह रखती हैं।

क्यों खास हैं ये तीनों कारें?

ऑल्टो (Alto), वैगनआर (WagonR) और स्विफ्ट (Swift) ये सिर्फ कारें नहीं हैं, बल्कि भारत के ऑटोमोबाइल सफर के अलग-अलग दौर की पहचान हैं। ऑल्टो (Alto) ने आम आदमी को कार मालिक बनाया। वैगनआर (WagonR) ने स्पेस और सुविधा को प्राथमिकता दी। स्विफ्ट (Swift) ने स्टाइल और ड्राइविंग का मजा दिया। इन्हीं खूबियों की वजह से ये तीनों कारें 35 लाख से ज्यादा लाइफटाइम सेल्स का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर पाईं और शायद आने वाले सालों में भी यह रिकॉर्ड कायम रहेगा।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
