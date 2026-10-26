साल खत्म होते-होते मार्केट में एंट्री करने की तैयारी कर रही ये 3 बाहुबली SUV, इनमें नई फॉर्च्यूनर भी

साल 2026 भारतीय कार मार्केट के लिए काफी अच्छा रहा है। इस साल कई नई गाड़ियां लॉन्च हुईं। अब साल खत्म होने से पहले कंपनियां आने वाले दिनों में कई बड़ी और दमदार गाड़ियों को लॉन्च करने की तैयारी कर रही हैं।

साल 2026 भारतीय कार मार्केट के लिए काफी अच्छा रहा है। इस साल कई नई गाड़ियां लॉन्च हुईं। वहीं, कई पुरानी गाड़ियों को नए फीचर और डिजाइन के साथ पेश किया गया। अब साल खत्म होने से पहले कंपनियां आने वाले दिनों में कई बड़ी और दमदार गाड़ियों को लॉन्च करने की तैयारी कर रही हैं। इसी क्रम में दिसंबर, 2026 में भी तीन नई SUV चर्चा में रहेंगी। इनमें टोयोटा की नई फॉर्च्यूनर, होंडा की पहली इलेक्ट्रिक SUV और JSW की पहली SUV शामिल हैं। आइए जानते हैं इन तीनों गाड़ियों में क्या कुछ खास मिलने की उम्मीद है।

नई टोयोटा फॉर्च्यूनर टोयोटा की नई जनरेशन फॉर्च्यूनर का ग्लोबल डेब्यू 1 दिसंबर, 2026 को होने की उम्मीद है। इसके टेस्टिंग मॉडल को विदेश में कई बार देखा जा चुका है। नई फॉर्च्यूनर को अपडेटेड IMV लैडर-फ्रेम प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जाएगा। इसके आगे नई LED हेडलाइट्स, नई ग्रिल और बदला हुआ बंपर मिलेगा, जबकि पीछे की तरफ भी टेललाइट्स और डिजाइन में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इंजन की बात करें तो इसमें 2.7-लीटर पेट्रोल और 2.8-लीटर डीजल माइल्ड-हाइब्रिड इंजन के ऑप्शन मिल सकते हैं।

होंडा 0 अल्फा इलेक्ट्रिक SUV होंडा 2 दिसंबर को अपनी पहली इलेक्ट्रिक SUV 0 अल्फा से पर्दा उठा सकती है। यह भारत के लिए कंपनी की पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी होगी। इसका डिजाइन बॉक्सी और फ्यूचरिस्टिक होगा, जो इसे दूसरी इलेक्ट्रिक SUV से अलग पहचान देगा। इसके केबिन में बड़ी टचस्क्रीन, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वेंटिलेटेड सीटें और पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर मिल सकते हैं। बैटरी की बात करें तो इसमें 65kWh और 75kWh के दो LFP बैटरी पैक दिए जा सकते हैं। एक बार फुल चार्ज करने पर इसकी रियल-वर्ल्ड रेंज करीब 450 से 500 किलोमीटर हो सकती है।