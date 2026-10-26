साल खत्म होते-होते मार्केट में एंट्री करने की तैयारी कर रही ये 3 बाहुबली SUV, इनमें नई फॉर्च्यूनर भी
साल 2026 भारतीय कार मार्केट के लिए काफी अच्छा रहा है। इस साल कई नई गाड़ियां लॉन्च हुईं। अब साल खत्म होने से पहले कंपनियां आने वाले दिनों में कई बड़ी और दमदार गाड़ियों को लॉन्च करने की तैयारी कर रही हैं।
साल 2026 भारतीय कार मार्केट के लिए काफी अच्छा रहा है। इस साल कई नई गाड़ियां लॉन्च हुईं। वहीं, कई पुरानी गाड़ियों को नए फीचर और डिजाइन के साथ पेश किया गया। अब साल खत्म होने से पहले कंपनियां आने वाले दिनों में कई बड़ी और दमदार गाड़ियों को लॉन्च करने की तैयारी कर रही हैं। इसी क्रम में दिसंबर, 2026 में भी तीन नई SUV चर्चा में रहेंगी। इनमें टोयोटा की नई फॉर्च्यूनर, होंडा की पहली इलेक्ट्रिक SUV और JSW की पहली SUV शामिल हैं। आइए जानते हैं इन तीनों गाड़ियों में क्या कुछ खास मिलने की उम्मीद है।
नई टोयोटा फॉर्च्यूनर
टोयोटा की नई जनरेशन फॉर्च्यूनर का ग्लोबल डेब्यू 1 दिसंबर, 2026 को होने की उम्मीद है। इसके टेस्टिंग मॉडल को विदेश में कई बार देखा जा चुका है। नई फॉर्च्यूनर को अपडेटेड IMV लैडर-फ्रेम प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जाएगा। इसके आगे नई LED हेडलाइट्स, नई ग्रिल और बदला हुआ बंपर मिलेगा, जबकि पीछे की तरफ भी टेललाइट्स और डिजाइन में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इंजन की बात करें तो इसमें 2.7-लीटर पेट्रोल और 2.8-लीटर डीजल माइल्ड-हाइब्रिड इंजन के ऑप्शन मिल सकते हैं।
होंडा 0 अल्फा इलेक्ट्रिक SUV
होंडा 2 दिसंबर को अपनी पहली इलेक्ट्रिक SUV 0 अल्फा से पर्दा उठा सकती है। यह भारत के लिए कंपनी की पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी होगी। इसका डिजाइन बॉक्सी और फ्यूचरिस्टिक होगा, जो इसे दूसरी इलेक्ट्रिक SUV से अलग पहचान देगा। इसके केबिन में बड़ी टचस्क्रीन, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वेंटिलेटेड सीटें और पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर मिल सकते हैं। बैटरी की बात करें तो इसमें 65kWh और 75kWh के दो LFP बैटरी पैक दिए जा सकते हैं। एक बार फुल चार्ज करने पर इसकी रियल-वर्ल्ड रेंज करीब 450 से 500 किलोमीटर हो सकती है।
JSW Combat SUV
देसी JSW भी दिसंबर में भारतीय मार्केट में एक इंडिपेंडेंट कार ब्रांड के तौर पर एंट्री करने की तैयारी में है। इसके लिए कंपनी ने चीन की Chery के साथ साझेदारी की है। नए ब्रांड को 3-4 दिसंबर को पेश किया जा सकता है। इस साझेदारी की पहली SUV Jetour T2 पर बेस्ड हो सकती है। इसे भारत में Combat नाम से उतारे जाने की उम्मीद है। यह एक प्रीमियम SUV होगी। इसमें 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर और बड़ी बैटरी मिल सकती है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें