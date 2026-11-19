भारतीय कार मार्केट में पिछले कुछ सालों से SUV की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। हालांकि, सेडान पसंद करने वाले ग्राहकों के लिए अभी भी कई कंपनियां इस सेगमेंट में अपनी कारें बेच रही हैं।

भारतीय कार मार्केट में पिछले कुछ सालों से SUV की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। इसका असर सेडान और हैचबैक कारों की बिक्री पर भी देखने को मिल रहा है। अब ग्राहक एक ही बजट में सेडान के बजाय SUV खरीदना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। हालांकि, सेडान पसंद करने वाले ग्राहकों के लिए अभी भी कई कंपनियां इस सेगमेंट में अपनी कारें बेच रही हैं। खास बात यह है कि आने वाले समय में भारतीय मार्केट में कुछ नई सेडान भी दस्तक देने वाली हैं। इनमें फॉक्सवैगन और स्कोडा जैसे ब्रांड की कारें शामिल हैं। आइए जानते हैं ऐसी ही अपकमिंग 3 सेडान कारों के बारे में विस्तार से।

1. फॉक्सवैगन वर्टस फेसलिफ्ट फॉक्सवैगन भारतीय मार्केट में अपनी पॉपुलर सेडान वर्टस का अपडेटेड मॉडल दिसंबर 2026 में लॉन्च करने वाली है। कंपनी इसका टीजर भी जारी कर चुकी है। टीजर में कार के फ्रंट बंपर में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। इसमें नीचे की तरफ ग्लॉस-ब्लैक एलिमेंट्स के साथ नया एयर डैम मिलेगा। हालांकि, इसके हेडलैंप और ग्रिल का डिजाइन पहले जैसा ही रहने की उम्मीद है।

कुछ ऐसा होगा पावरट्रेन नई वर्टस में 360-डिग्री कैमरा, फ्रंट पार्किंग सेंसर और नए अलॉय व्हील मिलेंगे। इसके अलावा, कार में 10.25-इंच का ड्राइवर डिस्प्ले और 10.1-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जा सकता है। इंजन की बात करें तो इसमें मौजूदा 1.0-लीटर TSI इंजन के साथ मैनुअल गियरबॉक्स मिलेगा। हालांकि, मौजूदा 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स की जगह नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया जाएगा। वहीं, 1.5-लीटर TSI इंजन GT वैरिएंट में 7-स्पीड DSG गियरबॉक्स के साथ मिलेगा।

2. स्कोडा सुपर्ब डीजल स्कोडा भारतीय मार्केट में अपनी चौथी जनरेशन की सुपर्ब को अगले साल लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। पहले इसे 2026 में लाने की योजना थी, लेकिन कुछ वजहों से कंपनी ने इसकी लॉन्चिंग टाल दी। इस कार की सबसे बड़ी खासियत इसका डीजल इंजन होगा। इसमें 2.0-लीटर TDI डीजल इंजन मिलेगा। यह 147bhp की पावर और 360Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। इंजन के साथ 7-स्पीड DSG गियरबॉक्स मिलेगा। यह कार फ्रंट व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ आएगी।

CBU रूट से आएगी नई सुपर्ब कंपनी ने साफ कर दिया है कि नई सुपर्ब को सिर्फ L&K ट्रिम में पेश किया जाएगा। इसमें 18-इंच के मशीन-कट अलॉय व्हील, कॉन्यैक लेदर इंटीरियर और इलेक्ट्रिक सीट्स मिलेंगी। इसके अलावा, 12.9-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, कैंटन साउंड सिस्टम और 360-डिग्री कैमरा भी मिलेगा। सेफ्टी के लिए इसमें लेवल-2 ADAS और 10 एयरबैग दिए जाएंगे। इस सेडान में प्रोग्रेसिव डायनामिक स्टीयरिंग जैसे फीचर्स भी मिलेंगे। इसे CBU रूट से भारत लाया जाएगा। यानी इसका इंपोर्ट किया जाएगा। ऐसे में इसकी कीमत काफी ज्यादा रहने की उम्मीद है। कंपनी इसे सीमित संख्या में ही बेचेगी।

3. स्कोडा ऑक्टाविया फेसलिफ्ट स्कोडा इन दिनों विदेशों में अपनी ऑक्टाविया सेडान के नए फेसलिफ्ट मॉडल की टेस्टिंग कर रही है। ऑनलाइन सामने आई तस्वीरों में कार का फ्रंट लुक पहले से ज्यादा स्पोर्टी और अग्रेसिव नजर आ रहा है। इसमें नया बंपर और अपडेटेड ग्रिल देखने को मिल सकती है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक भारत में इसे लॉन्च करने को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है। लेकिन इसकी भारतीय मार्केट में एंट्री की संभावना बनी हुई है।