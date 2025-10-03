हुंडई क्रेटा को टक्कर देने आ रही है ये 3 धांसू मिड-साइज SUV, जानिए कब होगी लॉन्च

भारतीय ग्राहकों के बीच बीते एक दशक से मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट में हुंडई क्रेटा का दबदबा रहा है। हालांकि, अब टाटा, किआ और रेनॉल्ट जैसे ब्रांड नए मॉडल लाकर खेल बदलने की तैयारी में हैं।

निकट भविष्य में नई मिड-साइज एसयूवी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। दरअसल, इस सेगमेंट अगले दो साल में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का सबसे हॉट जोन बनने जा रहा है। बता दें कि बीते एक दशक से इस कैटेगरी में हुंडई क्रेटा का दबदबा रहा है। हालांकि, अब टाटा, किआ और रेनॉल्ट जैसे ब्रांड नए मॉडल लाकर खेल बदलने की तैयारी में हैं। आइए जानते हैं आने वाले दिनों में हुंडई क्रेटा को टक्कर देने आ रही ऐसी ही तीन मोस्ट-अवेटेड मिड-साइज एसयूवी के बारे में विस्तार से।

टाटा सिएरा EV एंड ICE टाटा मोटर्स अपनी आइकॉनिक सिएरा को एक बिल्कुल नए अंदाज में 2026 की शुरुआत में लॉन्च करने जा रही है। ये एसयूवी सबसे पहले इलेक्ट्रिक अवतार में आएगी। कंपनी का दावा है कि इसमें दो बैटरी ऑप्शन होंगे जो एक बार चार्ज करने पर 500 किमी से ज्यादा की रेंज देंगे। खास बात यह है कि कुछ महीनों बाद इसका पेट्रोल और डीजल इंजन वाला वर्जन भी उतरेगा। इसमें पावरट्रेन के तौर पर नया 1.5L टर्बो पेट्रोल और 2.0L डीजल इंजन मिलेगा।

किआ सेल्टोस फेसलिफ्ट किआ की सबसे हिट एसयूवी सेल्टोस अब अपने नए जनरेशन अवतार में आने के लिए तैयार है। मार्केट में इसे सात साल से ज्यादा हो चुके हैं और इस दौरान कई अपडेट मिले हैं। हालांकि, अब कंपनी पूरी तरह नया मॉडल लाने वाली है। साल 2026 की पहली छमाही में लॉन्च होने वाली नई सेल्टोस में बदले हुए हेडलैंप्स, DRLs, टेललैंप्स और अलॉय व्हील्स मिलेंगे। इंटीरियर भी पूरी तरह अपडेट होगा जिसमें कई नए फीचर्स जुड़ने वाले हैं।