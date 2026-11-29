खरीदनी है नई हैचबैक कार? अगले साल एंट्री की तैयारी कर रहे हैं ये 3 शानदार मॉडल, जानिए खासियत
भारतीय कार मार्केट में अब हैचबैक कारों की मांग धीरे-धीरे कम हो रही है। हालांकि, इसके बाद भी मारुति सुजुकी और हुंडई जैसी कंपनियां इस सेगमेंट से पीछे नहीं हट रही हैं।
भारतीय कार मार्केट में अब हैचबैक कारों की मांग धीरे-धीरे कम हो रही है। ज्यादातर ग्राहक पहली कार के तौर पर भी हैचबैक की जगह SUV और क्रॉसओवर खरीदना पसंद कर रहे हैं। इसकी बड़ी वजह इन गाड़ियों में मिलने वाला ज्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस, बड़ा केबिन और शानदार रोड प्रेजेंस है। हालांकि, इसके बाद भी मारुति सुजुकी और हुंडई जैसी कंपनियां इस सेगमेंट से पीछे नहीं हट रही हैं। दोनों कंपनियां अगले साल यानी 2027 में अपनी नई हैचबैक कारें लाने की तैयारी कर रही हैं। इस लिस्ट में मारुति वैगनआर का अपडेटेड मॉडल और हुंडई की दो नई जनरेशन की कारें शामिल हैं। आइए जानते हैं इन तीनों कारों में क्या कुछ खास मिलने वाला है।
1. नई मारुति वैगनआर
मारुति सुजुकी अपनी पॉपुलर हैचबैक वैगनआर को अगले साल नए अपडेट के साथ लाने की तैयारी कर रही है। इस कार की अभी सड़कों पर टेस्टिंग चल रही है। सामने आई तस्वीरों और वीडियो के अनुसार, कंपनी इसके फ्रंट लुक में कुछ बदलाव कर सकती है। नई वैगनआर में सबसे बड़ा बदलाव 1.2-लीटर का 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन हो सकता है। हालांकि, यह देखना होगा कि कंपनी मौजूदा 1.0-लीटर इंजन को भी जारी रखती है या नहीं। इसके अलावा, नई वैगनआर में अंडरबॉडी CNG टैंक मिलने की उम्मीद है। इससे कार के बूट में ज्यादा सामान रखने की जगह मिलेगी।
2. नई जेनरेशन हुंडई i20
हुंडई ने नई जनरेशन i20 को लेकर अभी भारतीय मार्केट के लिए कोई जानकारी नहीं की है। हालांकि, इसे 2027 में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। कंपनी इस मॉडल को इस साल ब्राजील में पेश कर चुकी है। नई i20 का डिजाइन मौजूदा मॉडल से बिल्कुल अलग है। इसमें डुअल-पॉड पिक्सल स्टाइल LED हेडलैंप, Y-शेप DRL और फुल-विड्थ LED लाइट बार मिलेगी। कार के केबिन में भी बड़े बदलाव होंगे। इंजन की बात करें तो इसमें मौजूदा 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिल सकते हैं।
3. नई जेनरेशन हुंडई ग्रैंड i10
हुंडई पहले ही जानकारी दे चुकी है कि वह 2027 में नई जनरेशन ग्रैंड i10 लॉन्च करेगी। हालांकि, कंपनी ने अभी इसके डिजाइन और फीचर्स की जानकारी नहीं दी है। उम्मीद है कि नई ग्रैंड i10 को नए प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जाएगा। इसमें बाहर से लेकर केबिन तक कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। इंजन के तौर पर इसमें 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा, कंपनी इसमें CNG का ऑप्शन भी दे सकती है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें