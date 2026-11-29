भारतीय कार मार्केट में अब हैचबैक कारों की मांग धीरे-धीरे कम हो रही है। हालांकि, इसके बाद भी मारुति सुजुकी और हुंडई जैसी कंपनियां इस सेगमेंट से पीछे नहीं हट रही हैं।

भारतीय कार मार्केट में अब हैचबैक कारों की मांग धीरे-धीरे कम हो रही है। ज्यादातर ग्राहक पहली कार के तौर पर भी हैचबैक की जगह SUV और क्रॉसओवर खरीदना पसंद कर रहे हैं। इसकी बड़ी वजह इन गाड़ियों में मिलने वाला ज्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस, बड़ा केबिन और शानदार रोड प्रेजेंस है। हालांकि, इसके बाद भी मारुति सुजुकी और हुंडई जैसी कंपनियां इस सेगमेंट से पीछे नहीं हट रही हैं। दोनों कंपनियां अगले साल यानी 2027 में अपनी नई हैचबैक कारें लाने की तैयारी कर रही हैं। इस लिस्ट में मारुति वैगनआर का अपडेटेड मॉडल और हुंडई की दो नई जनरेशन की कारें शामिल हैं। आइए जानते हैं इन तीनों कारों में क्या कुछ खास मिलने वाला है।

1. नई मारुति वैगनआर मारुति सुजुकी अपनी पॉपुलर हैचबैक वैगनआर को अगले साल नए अपडेट के साथ लाने की तैयारी कर रही है। इस कार की अभी सड़कों पर टेस्टिंग चल रही है। सामने आई तस्वीरों और वीडियो के अनुसार, कंपनी इसके फ्रंट लुक में कुछ बदलाव कर सकती है। नई वैगनआर में सबसे बड़ा बदलाव 1.2-लीटर का 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन हो सकता है। हालांकि, यह देखना होगा कि कंपनी मौजूदा 1.0-लीटर इंजन को भी जारी रखती है या नहीं। इसके अलावा, नई वैगनआर में अंडरबॉडी CNG टैंक मिलने की उम्मीद है। इससे कार के बूट में ज्यादा सामान रखने की जगह मिलेगी।

2. नई जेनरेशन हुंडई i20 हुंडई ने नई जनरेशन i20 को लेकर अभी भारतीय मार्केट के लिए कोई जानकारी नहीं की है। हालांकि, इसे 2027 में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। कंपनी इस मॉडल को इस साल ब्राजील में पेश कर चुकी है। नई i20 का डिजाइन मौजूदा मॉडल से बिल्कुल अलग है। इसमें डुअल-पॉड पिक्सल स्टाइल LED हेडलैंप, Y-शेप DRL और फुल-विड्थ LED लाइट बार मिलेगी। कार के केबिन में भी बड़े बदलाव होंगे। इंजन की बात करें तो इसमें मौजूदा 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिल सकते हैं।