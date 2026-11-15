मार्केट में होने जा रही 3 शानदार हैचबैक कारों की एंट्री, इनमें नई वैगनआर भी शामिल; कब होंगी लॉन्च?

भारतीय मार्केट में हैचबैक कारों को पसंद करने वाले ग्राहकों की संख्या काफी ज्यादा है। इसकी सबसे बड़ी वजह इन कारों का कम मेंटेनेंस, बेहतर माइलेज और शहरों में आसानी से चलाना है।

भारतीय मार्केट में SUV की डिमांड में लगातार तेजी देखी जा रही है। हालांकि, हैचबैक कारों को पसंद करने वाले ग्राहकों की संख्या भी काफी ज्यादा है। इसकी सबसे बड़ी वजह इन कारों का कम मेंटेनेंस, बेहतर माइलेज और शहरों में आसानी से चलाना है। यही वजह है कि मारुति सुजुकी और हुंडई जैसी कंपनियां आने वाले 12 महीनों में अपनी तीन नई हैचबैक कारें लॉन्च करने की तैयारी कर रही हैं। इस लिस्ट में मारुति वैगनआर फेसलिफ्ट, नई जनरेशन हुंडई i20 और नई जनरेशन हुंडई ग्रैंड i10 निओस शामिल हैं। इन तीनों कारों में डिजाइन से लेकर फीचर्स और इंजन तक में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

1. मारुति सुजुकी वैगनआर फेसलिफ्ट मारुति सुजुकी अपनी पॉपुलर हैचबैक वैगनआर का फेसलिफ्ट मॉडल दिसंबर 2026 में लॉन्च कर सकती है। कंपनी ने इसकी टेस्टिंग भी शुरू कर दी है। नई वैगनआर में पहले जैसा टॉल-बॉय डिजाइन मिलेगा, लेकिन इसके फ्रंट में नई ग्रिल, अपडेटेड हेडलैंप और बदले हुए बंपर देखने को मिल सकते हैं। केबिन में नया डैशबोर्ड, बेहतर सीट अपहोल्स्ट्री और बड़ी टचस्क्रीन मिलने की उम्मीद है।

कुछ ऐसा होगा पावरट्रेन इंजन की बात करें तो इसमें कंपनी का नया 1.2-लीटर, तीन-सिलेंडर Z12E पेट्रोल इंजन मिल सकता है। इसके अलावा, नई वैगनआर CNG में अंडरबॉडी CNG टैंक दिया जा सकता है। इससे कार के बूट में सामान रखने के लिए पहले से ज्यादा जगह मिल सकती है। हालांकि, कंपनी ने अभी इन बदलावों की पुष्टि नहीं की है।

2. नई जनरेशन हुंडई i20 हुंडई अपनी i20 की चौथी जनरेशन को 2027 में भारतीय मार्केट में उतार सकती है। कंपनी ने इसका नया मॉडल ब्राजील में पेश कर दिया है। इसमें पहले से ज्यादा शार्प LED हेडलैंप, नए DRLs, कनेक्टेड LED लाइट बार और बदली हुई फ्रंट ग्रिल मिलती है। पीछे की तरफ भी कनेक्टेड LED टेललैंप और नया बंपर दिया गया है।

पावरट्रेन में नहीं होगा बदलाव केबिन में डुअल 12.3-इंच डिस्प्ले सेटअप, वायरलेस चार्जिंग, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और OTA अपडेट जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। इसके अलावा, इसमें एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीपिंग असिस्ट और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग जैसे ADAS फीचर्स भी मिलेंगे। भारत में इसमें मौजूदा 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन जारी रहने की उम्मीद है।

3. नई जनरेशन हुंडई ग्रैंड i10 निओस हुंडई ग्रैंड i10 निओस की नई जनरेशन को 2027 के आखिर तक लॉन्च किया जा सकता है। मौजूदा मॉडल साल 2019 में लॉन्च हुआ था और 2023 में इसे बड़ा अपडेट मिला था। नए मॉडल में बदले हुए LED हेडलैंप, नई फ्रंट ग्रिल, अपडेटेड बंपर और नए अलॉय व्हील्स मिल सकते हैं। इसकी लंबाई करीब 3.95 मीटर तक हो सकती है।