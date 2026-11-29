भारतीय कार मार्केट में इलेक्ट्रिक एसयूवी की मांग लगातार बढ़ रही है। इसे देखते हुए कार कंपनियां आने वाले समय में कई नई इलेक्ट्रिक गाड़ियां उतारने की तैयारी कर रही हैं।

भारतीय कार मार्केट में इलेक्ट्रिक एसयूवी की मांग लगातार बढ़ रही है। इसे देखते हुए कार कंपनियां आने वाले समय में कई नई इलेक्ट्रिक गाड़ियां उतारने की तैयारी कर रही हैं। खास बात यह है कि अगले दो महीनों में 3 नई इलेक्ट्रिक एसयूवी से पर्दा उठने वाला है। इनमें होंडा, हुंडई और टाटा मोटर्स के मॉडल शामिल हैं। तीनों गाड़ियों को भारत में ही बनाया जाएगा। इन्हें आम ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। इनकी सबसे बड़ी खासियत लंबी रेंज, नए डिजाइन और कई मॉडर्न फीचर्स होंगे। आइए जानते हैं इन तीनों इलेक्ट्रिक एसयूवी में क्या कुछ खास मिलने वाला है।

1. होंडा अल्फा होंडा अपनी नई इलेक्ट्रिक एसयूवी अल्फा को 2 दिसंबर को पेश करने वाली है। यह 2025 जापान मोबिलिटी शो में दिखाए गए होंडा 0 अल्फा कॉन्सेप्ट का प्रोडक्शन मॉडल होगी। इसका डिजाइन काफी अलग और आकर्षक होगा। बाहर से इसका लुक इसे दूसरी एसयूवी से अलग पहचान देगा। केबिन की बात करें तो इसमें दो फ्लोटिंग स्क्रीन वाला डैशबोर्ड मिलेगा। एक स्क्रीन ड्राइवर के लिए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और दूसरी इंफोटेनमेंट सिस्टम का काम करेगी।

इतना मिल सकता है रेंज होंडा अल्फा को दो इलेक्ट्रिक पावरट्रेन ऑप्शन में पेश किया जा सकता है। दोनों में अलग-अलग बैटरी पैक मिलेंगे। इनमें CATL की LFP सेल का इस्तेमाल होगा। इनमें से एक वैरिएंट एक बार फुल चार्ज करने पर करीब 650 किलोमीटर तक चल सकता है।

2. हुंडई आयोनिक P हुंडई अपनी नई इलेक्ट्रिक एसयूवी आयोनिक P को 16 जनवरी को पेश कर सकती है। इसे अब तक HE1i कोडनेम से जाना जा रहा था। यह एक कॉम्पैक्ट एसयूवी होगी, जिसका डिजाइन बॉक्सी होगा। इसमें कंपनी की पहचान वाली पिक्सल लाइटिंग, दरवाजों में अंदर की तरफ फिट हैंडल और एयरो व्हील्स मिलेंगे। इसका केबिन भी काफी खास होगा। इसमें 9.9 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 12.9 इंच की टचस्क्रीन वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जाएगा।

कुछ ऐसा होगा पावरट्रेन हुंडई आयोनिक P में दो LFP बैटरी पैक मिलने की उम्मीद है। इनमें चीन की कंपनी Svolt की सेल का इस्तेमाल किया जाएगा। बड़े बैटरी पैक वाला वेरिएंट एक बार चार्ज करने पर करीब 500 किलोमीटर की रेंज दे सकता है।