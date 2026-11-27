भारतीय कार मार्केट में कई नई गाड़ियां दस्तक देने की तैयारी में हैं। खास बात यह है कि अगले साल की शुरुआत यानी जनवरी 2027 में ही कुछ बड़ी गाड़ियों को मार्केट में उतारा जा सकता है।

साल 2027 शुरू होने में अब करीब एक महीने का समय बचा है। नए साल के साथ ही भारतीय कार मार्केट में कई नई गाड़ियां दस्तक देने की तैयारी में हैं। साल 2026 की तरह 2027 में भी कार कंपनियां अपने नए मॉडल लॉन्च करेंगी। इनमें भारतीय और विदेशी, दोनों तरह की कंपनियां शामिल हैं। खास बात यह है कि जनवरी 2027 में ही कुछ बड़ी गाड़ियों को मार्केट में उतारा जा सकता है। इनमें हुंडई की नई इलेक्ट्रिक कार, महिंद्रा की नई SUV और टाटा की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक SUV शामिल हैं। हालांकि, इनमें से कुछ गाड़ियों की लॉन्चिंग की तारीख कंपनी ने अभी साफ नहीं की है। आइए जानते हैं जनवरी में आने वाली इन तीन गाड़ियों में क्या कुछ खास मिल सकता है।

1. हुंडई आयोनिक P हुंडई आयोनिक P कंपनी की भारत में पहली खास इलेक्ट्रिक कार होगी। इसे फिलहाल HE1i नाम से जाना जा रहा है। माना जा रहा है कि इसका प्रोडक्शन मॉडल आयोनिक P नाम से आ सकता है। कंपनी इसे 16 जनवरी 2027 को लॉन्च कर सकती है। यह 4 मीटर से छोटी इलेक्ट्रिक कार होगी, जिसे E-GMP (K) प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जाएगा। इसका डिजाइन काफी हद तक हुंडई एक्सटर और विदेशों में बिकने वाली इंस्टर से मिलता-जुलता हो सकता है।

कुछ ऐसी दिखेगी कार इसके बाहर बॉक्सी डिजाइन और अंदर काफी जगह मिलने की उम्मीद है। फीचर्स की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ, लेदर जैसी सीटें, आगे की वेंटिलेटेड सीटें, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और हुंडई का नया प्लियोस कनेक्ट सिस्टम मिल सकता है। इसमें ADAS जैसे फीचर्स भी दिए जा सकते हैं। बैटरी के लिए इसमें 42kWh का पैक निचले वैरिएंट में और 49kWh या 51.4kWh का पैक बड़े वैरिएंट में मिल सकता है। इसकी रेंज 300 से 450 किलोमीटर के बीच हो सकती है।

2. महिंद्रा विजन S महिंद्रा विजन S कंपनी के नए NU-IQ प्लेटफॉर्म पर तैयार होने वाली पहली SUV होगी। कंपनी पिछले एक साल से इसकी टेस्टिंग कर रही है। अब इसके जनवरी 2027 में प्रोडक्शन मॉडल के तौर पर लॉन्च होने की उम्मीद है। ऑनलाइन सामने आई तस्वीरों के अनुसार, इसका डिजाइन कॉन्सेप्ट मॉडल जैसा दमदार हो सकता है। इसमें LED हेडलैंप, आगे कनेक्टेड LED लाइट बार, पीछे वर्टिकल LED टेललैंप और टेलगेट पर स्पेयर व्हील दिया जा सकता है।

लेवल-2 ADAS से हो सकती है लैस फीचर्स की बात करें तो इसमें पैनोरमिक सनरूफ, लेवल-2 ADAS, लेदर जैसी सीटें, बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 360-डिग्री कैमरा मिल सकता है। इंजन के लिए इसमें 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5-लीटर टर्बो डीजल का ऑप्शन दिए जाने की उम्मीद है।

3. टाटा सफारी EV टाटा मोटर्स भी जनवरी, 2027 में अपनी फ्लैगशिप SUV सफारी का इलेक्ट्रिक मॉडल लॉन्च कर सकती है। हालांकि, कंपनी ने अभी इसकी लॉन्चिंग की तारीख का ऐलान नहीं किया है। पहले इसे इस साल फेस्टिव सीजन के आसपास लॉन्च करने की तैयारी थी, लेकिन बाद में कंपनी ने यह प्लान टाल दिया। सफारी EV टाटा की पहली 7-सीटर इलेक्ट्रिक SUV हो सकती है।