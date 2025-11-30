Hindustan Hindi News
दिसंबर 2025 में धूम मचाने आ रहीं ये 3 नई कारें, मारुति की पहली EV से लेकर नई सेल्टॉस तक शामिल

संक्षेप:

दिसंबर 2025 में 3 नई कारें मार्केट में धूम मचाने आ रही हैं। इसमें मारुति की पहली EV से लेकर नई सेल्टोस (Seltos) तक शामिल है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Sun, 30 Nov 2025 03:35 PMSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
साल 2025 का आखिरी महीना ऑटो प्रेमियों के लिए बेहद खास होने वाला है। दिसंबर 2025 में भारत में तीन बड़ी कार लॉन्च/अनवील होंगी। मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार, टाटा की पेट्रोल SUVs और नई-जेनरेशन किआ सेल्टॉस (Kia Seltos)। अगर आप नई कार लेने की सोच रहे हैं या ऑटो अपडेट्स के शौकीन हैं, तो यह लिस्ट आपके लिए परफेक्ट है। चलिए दिसंबर 2025 में आने वाली कारों के बारे में जानते हैं।

1- मारुति ई- विटारा (Maruti e Vitara)

ये मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार है। इसकी लॉन्च डेट 10 दिसंबर 2025 है। इसकी कीमत 17 लाख रुपये से शुरू होती है और 22.50 लाख रुपये तक जाती है। मारुति अपनी पहली EV, इलेक्ट्रिक विटारा (e Vitara) भारत में लॉन्च करने जा रही है। यह SUV मारुति की नई डिजाइन लैंग्वेज के साथ आएगी। इसमें LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, Y-शेप DRLs और 18-इंच के ड्यूल-टोन अलॉय व्हील्स इसे काफी प्रीमियम लुक देंगे।

फीचर्स क्या हैं?

फीचर्स की बात करें तो इसमें 10.25-इंच टचस्क्रीन और 10.1-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलता है। इसमें फिक्स्ड ग्लास रूफ, इंफिनिटी साउंड सिस्टम, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 10-वे पावर ड्राइवर सीट, लेवल-2 ADAS और 6 एयरबैग मिलते हैं।

बैटरी और रेंज

बैटरी और रेंज की बात करें तो इसमें 49kWh और 61kWh का बैटरी पैक विकल्प मिलता है। इसमें 500 km+ (अनुमानित) रेंज मिलती है। मारुति की यह EV सीधा मुकाबला टाटा नेक्सन ईवी (Tata Nexon EV), महिंद्रा XUV400 (Mahindra XUV400) और MG ZS EV जैसे मॉडलों से करेगी।

2- टाटा हैरियर (Tata Harrier)/सफारी पेट्रोल (Safari Petrol)

टाटा हैरियर (Tata Harrier)/सफारी पेट्रोल (Safari Petrol) अब पेट्रोल पावर के साथ आएगी। इसकी लॉन्च डेट 9 दिसंबर 2025 है। इसके कीमत की बात करें तो इसमें डीजल वैरिएंट से कम होने की उम्मीद है। अब तक हैरियर (Harrier) और सफारी (Safari) सिर्फ 2.0-लीटर डीजल इंजन में ही मिलती थी, लेकिन अब दोनों SUVs पेट्रोल इंजन विकल्प के साथ लॉन्च होने जा रही हैं।

इसमें नया 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है। इसमें 160 PS की पावर / 255Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। इसमें 6-स्पीड MT और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है। यह वही इंजन है, जो हाल ही में लॉन्च हुई टाटा सिएरा 2025 (Tata Sierra 2025) में दिया गया है। पेट्रोल इंजन आने से इन SUVs की कीमतें और भी आकर्षक हो जाएंगी।

3- नई जेन किआ सेल्टोस

नई जेन किआ सेल्टोस 10 दिसंबर 2025 को ग्लोबली अनवील होगी। भारत में इसकी लॉन्चिंग 2026 में होगी। नई सेल्टोस (Seltos) की टेस्टिंग भारत और कोरिया में कई बार देखी गई है। 2026 मॉडल को Kia पूरी तरह नए डिजाइन और फीचर्स के साथ पेश करने वाली है।

क्या-क्या बदलाव मिल सकते हैं?

इसमें ज्यादा बॉक्सी और SUV जैसा स्टांस मिलेगा। इसमें नए हेडलैंप और टेललैंप डिजाइन देखने को मिलेगी। इसमें अपडेटेड डैशबोर्ड और स्क्रीन लेआउट मिलता है।

नए सेफ्टी फीचर्स और ADAS अपडेट

नई सेल्टोस (Seltos) 2026 में भारतीय बाजार में लॉन्च होगी, लेकिन इसका ग्लोबल शोकेस दिसंबर में ही होगा।

