इन 4 बाइक को चलाने वाला थक जाएगा, लेकिन पेट्रोल नहीं होगा खत्म! 100Km का माइलेज और कीमत ₹65000

सरकार द्वारा नया GST 2.0 लागू करने के बाद 350cc तक की मोटरसाइकिल को खरीदना सस्ता हुआ है। खासकर जिन मोटरसाइकिल की कीमतें पहले से ही कम थी वो अब और भी सस्ती हो गई हैं। ऐसे में हम यहां पर देश की उन चार मोटरसाइलिक के बारे में बता रहे हैं, जिनकी कीमत तो कम है। साथ ही, उनका माइलेज काफी शानदार है। इनमें से कुछ मोटरसाइकिल का माइलेज 100Km या उससे भी ज्यादा है। इन्हें चलाने पर महंगे पेट्रोल की कीमतों का असर आपकी जेब पर कम होगा। इस लिस्ट में बजाज के साथ हीरो जैसी कंपनियों के दमदार मॉडल शामिल हैं।

1. Freedom 125 CNG (माइलेज 100Kmpl)

बजाज फ्रीडम देश की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली मोटरसाइकिल है। इसमें 125cc सिंगल-सिलिंडर इंजन है जो पेट्रोल और CNG दोनों पर चल सकता है। इंजन 9.5 PS और 9.7 Nm का पीक टॉर्क देता है। इस मोटसाइसिकल में CNG सिलेंडर को सीट के नीचे फिट किया गया है। इसमें 2KG का CNG सिलेंडर और 2 लीटर का पेट्रोल टैंक दिया है। ये 100Km का माइलेज देती है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 90,976 रुपए है।

2. Hero Splendor (माइलेज 80Kmpl)

हीरो स्प्लेंडर प्लस देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल है। अब तक इसकी 4 करोड़ से ज्यादा यूनिट बिक चुकी हैं। इसमें 97.2cc का एयर कूल्ड, 4-स्ट्रो, सिंगल सिलेंडर, OHC इंजन दिया है। 5.9 kW का पावर और 8.05 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस मोटरसाइकिल का माइलेज करीब 80 से 85Kmpl तक है। इसे 4 वैरिएंट में खरीदा जा सकता है। स्प्लेंडर प्लस ड्रम ब्रेक की एक्स-शोरूम कीमत 73,527 रुपए है।

3. Bajaj CT 110X (माइलेज 70Kmpl)

बजाज की गाड़ियां अपने माइलेज के लिए काफी पॉपुलर हैं। इस लिस्ट में CT 110X और CT 125X का नाम भी शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, इन गाड़ियों का माइलेज 70Kmpl या उससे थोड़ा ज्यादा है। CT 125X में 124.4cc का इंजन मिलता है, जो 10.9 PS का पावर और 11 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 67 284 रुपए है। वहीं, CT 110X में 115.45cc का इंजन मिलता है, जो 8.6 PS का पावर और 9.81 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 70,176 रुपए है।