फॉर्च्यूनर को टक्कर देने आ रही ये 3 धांसू SUV, इनमें फोर्ड मॉडल भी शामिल! जानिए पूरी डिटेल्स

फुल-साइज एसयूवी सेगमेंट में पिछले 10 सालों से भारतीय मार्केट में टोयोटा फॉर्च्यूनर का राज चला आ रहा है। बता दें कि इस दौरान फोर्ड एंडेवर से लेकर पजेरो और जीप मेरिडियन भी इसकी बादशाहत नहीं तोड़ पाया।

निकट भविष्य में नई फुल-साइज एसयूवी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। फुल-साइज एसयूवी सेगमेंट में पिछले 10 सालों से भारतीय मार्केट में टोयोटा फॉर्च्यूनर का राज चला आ रहा है। बता दें कि इस दौरान फोर्ड एंडेवर से लेकर पजेरो और जीप मेरिडियन भी इसकी बादशाहत नहीं तोड़ पाया। अब इस सेगमेंट में तीन नई 7-सीटर प्रीमियम एसयूवी एंट्री करने वाली हैं। इनमें एमजी की नई फ्लैगशिप मेजेस्टर, वोक्सवैगन की टायरोन और सबसे चर्चित फोर्ड एंडेवर की वापसी शामिल है। आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से।

एमजी मेजेस्टर एमजी मोटर इंडिया अपनी नई फ्लैगशिप एसयूवी मेजेस्टर को लॉन्च करने की तैयारी में है। इसे हाल ही में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में पेश किया गया था। कंपनी इसे प्रीमियम MG Select डीलरशिप्स से बेचेगी। दिलचस्प बात ये है कि मेजेस्टर के लॉन्च होने के बाद भी ग्लॉस्टर बंद नहीं होगी। चीन-स्पेक Maxus D90 पर बेस्ड इस एसयूवी में डुअल 12.3-इंच स्क्रीन, लेवल-2 ADAS और एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे। वहीं, पावरट्रेन के तौर पर इसमें 2.0L ट्विन-टर्बो डीजल इंजन होगा।

वोक्सवैगन टायरोन वोक्सवैगन भी अपनी 7-सीटर एसयूवी टायरोन लेकर आ रही है। इसे टिगुआन का बड़ा वर्जन कहा जा सकता है जिसे कई बार भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। कंपनी इसे अक्टूबर 2025 तक लॉन्च कर सकती है। पावरट्रेन के तौर पर टायरोन में 2.0L टर्बो-पेट्रोल इंजन होगा। खास बात ये है कि इसे वोक्सवैगन के औरंगाबाद प्लांट में लोकल असेंबल किया जा सकता है।