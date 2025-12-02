देश की इन 2 सस्ती कारों को नवंबर में 12347 लोगों ने खरीदा, कीमत सिर्फ ₹3.50 लाख; माइलेज 34Km

संक्षेप: मारुति सुजुकी इंडिया के लिए पिछले महीने यानी नवंबर 2025 की सेल्स के आंकड़े बेहद शानदार रहे। दरअसल, कंपनी को सालाना आधार पर सभी सेगमेंट में ग्रोथ मिली। कंपनी ने कॉम्पैक्ट कार और यूटिलिटी व्हीकल सेगमेंट में शानदार प्रदर्शन किया। तो दूसरी तरफ, उसने मिनी सेगमेंट में भी गजब का परफॉर्मेंस दिया।

मारुति सुजुकी इंडिया के लिए पिछले महीने यानी नवंबर 2025 की सेल्स के आंकड़े बेहद शानदार रहे। दरअसल, कंपनी को सालाना आधार पर सभी सेगमेंट में ग्रोथ मिली। कंपनी ने कॉम्पैक्ट कार और यूटिलिटी व्हीकल सेगमेंट में शानदार प्रदर्शन किया। तो दूसरी तरफ, उसने मिनी सेगमेंट में भी गजब का परफॉर्मेंस दिया। दरअसल, मिनी सेगमेंट में ऑल्टो K10 और सेलेरियो शामिल हैं। पिछले कुछ महीनों से इनकी सेल्स डाउन थी, लेकिन नवंबर में ग्राहकों ने इन दोनों की 12,347 यूनिट खरीद डालीं। जबकि नवंबर 2024 में इनकी 9,750 यूनिट बिकी थीं। बता दें कि ये दोनों देश की सबसे कार हैं। जिनकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत सिर्फ 3.50 लाख रुपए है।

ऑल्टो K10 और सेलेरियो की कम्बाइंड सेल्स मई से अक्टूबर 2025 के आंकड़े मई 3,667 अप्रैल 3407 जून 2304 जुलाई 2838 अगस्त 2807 सितंबर 4179 अक्टूबर 12,347

ऑल्टो K10 और सेलेरियो की इस साल की मई से कम्बाइंड सेल्स के आंकड़ों पर नजर डालें तो मई में दोनों की 3667 यूनिट, अप्रैल में दोनों की 3407 यूनिट, जून में दोनों की 2304 यूनिट, जुलाई में दोनों की 2838 यूनिट, अगस्त में दोनों की 2807 यूनिट, सितंबर में दोनों की 4179 यूनिट और अक्टूबर में दोनों की 12,347 यूनिट बिकीं। यानी पुराने महीनों की तुलना में इनकी नवंबर में 4 गुना से ज्यादा यूनिट बिकीं। नवंबर की बिक्री से ये भी साबित होता है कि अभी भी छोटी कारों की डिमांड ज्यादा है।

मारुति सेलेरियो के फीचर्स और कीमत

मारुति माइक्रो SUV में K10C डुअलजेट 1.0-लीटर थ्री-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है। ये स्टार्ट/स्टॉप सिस्टम के साथ आता है। ये इंजन 66 hp का पावर और 89 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इंजन को 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। पेट्रोल से इसका माइलेज 26.68 kmpl और सीनजी से 34.43 km/kg मिलता है। इस कार में मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील, टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, फ्रंट सीट पर डुअल एयरबैग्स, पावर स्टीयरिंग, एयर कंडीशनर जैसे फीचर्स को दिया गया है। इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 3.50 लाख से 5.25 लाख रुपए तक हैं।