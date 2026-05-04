पैसा रखिए तैयार! मार्केट में एंट्री करने जा रही हैं ये 10 दमदार इलेक्ट्रिक कारें; जानें कब होगी लॉन्च

भारत में इलेक्ट्रिक कारों का मार्केट अब और भी गरमाने वाला है। पिछले कुछ महीनों में हमने कई शानदार EV लॉन्च होते देखी हैं। अब 2026 के बचे हुए महीनों में एक से बढ़कर एक गाड़ियां सड़क पर उतरने वाली हैं।

भारत में इलेक्ट्रिक कारों का मार्केट अब और भी गरमाने वाला है। दरअसल पिछले कुछ महीनों में हमने कई शानदार EV लॉन्च होते देखी हैं। अब 2026 के बचे हुए महीनों में एक से बढ़कर एक गाड़ियां सड़क पर उतरने वाली हैं। अगर आप भी अपनी अगली कार के रूप में एक शानदार इलेक्ट्रिक गाड़ी (EV) देख रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। दिग्गज कंपनियां जैसे टाटा, टोयोटा, किआ और बीवाईडी अपने नए मॉडल्स के साथ तैयार हैं। आइए जानते हैं उन 10 इलेक्ट्रिक कारों के बारे में जो जल्द मार्केट में एंट्री करने जा रही हैं।

टोयोटा अर्बन क्रूजर इबेला टोयोटा अर्बन क्रूजर इबेला टोयोटा भारत में अपनी पहली इलेक्ट्रिक SUV 'इबेला' उतारने की तैयारी में है। यह मारुति की 'ई विटारा' पर बेस्ड होगी, लेकिन इसकी स्टाइलिंग टोयोटा की अपनी पहचान के साथ आएगी। इसमें 49 kWh और 61 kWh के बैटरी ऑप्शन मिलेंगे। यह एक बार चार्ज करने पर 440 से 543 किमी तक की रेंज दे सकते हैं। इसकी संभावित कीमत 18 से 25 लाख रुपये के बीच होगी।

टाटा सिएरा.ईवी टाटा की सबसे आइकॉनिक रही 'सिएरा' अब इलेक्ट्रिक अवतार में लौट रही है। इसका डिजाइन काफी हद तक पुरानी सिएरा जैसा ही बोल्ड होगा, लेकिन इसमें मॉडर्न EV टच मिलेगा। इसमें 55 kWh और 65 kWh की बैटरी मिल सकती है जिससे यह 450 से 550 किमी तक चलेगी। इसकी लॉन्चिंग 19 मई के आसपास 16 से 20 लाख रुपये की रेंज में हो सकती है।

टाटा सफारी.ईवी टाटा अपनी फ्लैगशिप SUV सफारी का इलेक्ट्रिक वर्जन भी 19 मई को ही उतारने जा रहा है। यह कंपनी की पहली 7-सीटर इलेक्ट्रिक SUV होगी, जिसमें 65 kWh से लेकर 85 kWh तक के बड़े बैटरी पैक मिल सकते हैं। परिवार के साथ लंबी ट्रिप के लिए यह बेहतरीन ऑप्शन होगी। इसकी कीमत 22.5 से 30 लाख रुपये तक रहने की उम्मीद है।

टाटा टियागो.ईवी फेसलिफ्ट भारत की सबसे पॉपुलर बजट इलेक्ट्रिक हैचबैक टियागो को नया अपडेट मिलने वाला है। इस फेसलिफ्ट वर्जन में नई डिजाइन और पहले से बेहतर केबिन फीचर्स देखने को मिलेंगे। हालांकि इसकी रेंज और पावर पहले जैसी ही रहेगी, लेकिन नए लुक से यह और भी फ्रेश दिखेगी। इसकी कीमत 8 से 11 लाख रुपये के आसपास ही रहेगी।

किआ सायरोस ईवी किआ भारत में अपनी सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार 'साइरोस' लॉन्च करने वाली है। यह एक कॉम्पैक्ट SUV होगी जिसका डिजाइन काफी बॉक्सी और दमदार है। इसमें 300 से 350 किमी की रेंज मिलने की उम्मीद है और यह उन लोगों के लिए बेहतरीन होगी जो कम बजट में किआ की लग्जरी और टेक्नोलॉजी चाहते हैं। इसकी कीमत 15 से 18 लाख रुपये हो सकती है।

विनफास्ट VF3 वियतनाम की कंपनी विनफास्ट भारत में अपनी छोटी और सस्ती इलेक्ट्रिक कार VF3 लाने वाली है। यह कार खास तौर पर शहर में चलाने के लिए डिजाइन की गई है, जो 250 से 300 किमी की रेंज देगी। अपने छोटे साइज की वजह से यह ट्रैफिक और पार्किंग के लिए बेस्ट होगी। इसकी कीमत मात्र 8 से 10 लाख रुपये के बीच रहने की संभावना है।

विनफास्ट VF5 विनफास्ट VF5 एक छोटी और प्रैक्टिकल फैमिली SUV होगी जो VF3 से थोड़ी ऊपर रहेगी। इसमें 29 से 37 kWh की बैटरी दी जा सकती है। यह उन मिडिल क्लास परिवारों को ध्यान में रखकर बनाई गई है जो पहली बार EV खरीदना चाहते हैं। इसकी लॉन्चिंग साल के अंत तक 10 से 14 लाख रुपये के बीच हो सकती है।

विनफास्ट लीमो ग्रीन विनफास्ट कमर्शियल बाजार के लिए अपनी 7-सीटर इलेक्ट्रिक MPV 'लीमो ग्रीन' लाने वाली है। यह उन लोगों या कंपनियों के लिए होगी जो टैक्सी या फ्लीट ऑपरेशंस में काम करते हैं। इसमें 60 kWh की बड़ी बैटरी मिलेगी जो लगभग 450 किमी की असली रेंज देगी। इसकी डिजाइन सरल होगी ताकि मेंटेनेंस कम रहे।

बीवाईडी अट्टो 2 चीन की बड़ी कंपनी BYD अब अट्टो 3 के बाद उससे सस्ती 'अट्टो 2' लाने की तैयारी में है। इसमें 410 किमी तक की रेंज और प्रीमियम इंटीरियर के साथ ADAS जैसे सेफ्टी फीचर्स भी मिलेंगे। 20 से 25 लाख रुपये की रेंज में आने वाली यह कार हुंडई और टाटा की कारों को कड़ी टक्कर देगी।