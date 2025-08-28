गडकरी का कंपनियों से आग्रह... स्मार्टफोन चार्जर की तरह EV चार्जिंग सिस्टम में हो समनाता, तभी मिलेगा फायदा

गडकरी ने कहा कि ऐसी एक समानता के बिना निर्माताओं और उपभोक्ताओं दोनों को अपनाने और आर्थिक व्यवहार्यता में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। गडकरी ने ये बात रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट (RMI) और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा आयोजित एक उद्योग गोलमेज सम्मेलन में कही।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वाहन निर्माताओं से इलेक्ट्रिक वाहन (EV) चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में अंतर-संचालन सुनिश्चित करने के लिए चार्जर डिजाइनों के मानकीकरण पर सहयोग करने का आग्रह किया। मोबाइल फोन चार्जरों के मानकीकरण के साथ तुलना करते हुए, उन्होंने कहा कि ऐसी एक समानता के बिना निर्माताओं और उपभोक्ताओं दोनों को अपनाने और आर्थिक व्यवहार्यता में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। गडकरी ने ये बात रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट (RMI) और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा आयोजित एक उद्योग गोलमेज सम्मेलन में कही।

गडकरी के अनुसार, शून्य-उत्सर्जन वाले कमर्शियल व्हीकल की ओर बदलाव मांग एकत्रीकरण, प्रतिस्पर्धा और कम अग्रिम लागत से प्रेरित होना चाहिए, ना कि सब्सिडी से देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत का गतिशीलता परिवर्तन फ्लैश-चार्जिंग ई-बसों, हाइड्रोजन ट्रकों और जैव ईंधन परियोजनाओं पर निर्भर करेगा, जिसमें भारतीय संदर्भ में इलेक्ट्रिक से लेकर LNG तक सभी समाधानों को अपनाने की आवश्यकता होगी।

गडकरी ने आगे कहा, "टेक्नोलॉजी तभी लोकप्रिय होंगी जब वे आर्थिक रूप से व्यवहार्य होंगी, क्योंकि व्यवसाय उन्हें तभी अपनाएंगे जब लाभप्रदता सुनिश्चित हो।" अनुमानों के अनुसार, भारत में लगभग 41 लाख ट्रक हैं, जो परिवहन उत्सर्जन में लगभग 40% का योगदान करते हैं। हालांकि, सार्वजनिक बसों का बेड़ा लगातार विद्युतीकरण कर रहा है, लेकिन माल ढुलाई में इसकी भूमिका नगण्य बनी हुई है और वर्तमान में सड़कों पर 1,000 से भी कम इलेक्ट्रिक ट्रक हैं।

उद्योग के हितधारक सीमेंट, इस्पात, बंदरगाह, खनन और ई-कॉमर्स जैसे शुरुआती क्षेत्रों को प्राथमिकता देने का सुझाव देते हैं, जहां ट्रकों की आवाजाही कैप्टिव प्लांट या गलियारों के भीतर पूर्वानुमानित समय-सारिणी के अनुसार होती है, जिससे डिमांड एकत्रीकरण आसान हो जाता है। ICCT के एक हालिया विश्लेषण से पता चलता है कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश भारत की ट्रक चार्जिंग डिमांड का 70% से अधिक पूरा करेंगे, जिसके लिए 2030 तक 1.3 लाख इलेक्ट्रिक ट्रकों को चलाने के लिए 9 गीगावाट नेटवर्क की आवश्यकता होगी।

जुलाई में भारी उद्योग मंत्रालय (MHI) ने इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए पीएम ई-ड्राइव प्रोत्साहन दिशानिर्देश जारी किए, जबकि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) ने भारी, मध्यम और हल्के वाहनों को कवर करने वाले भविष्य के ईंधन दक्षता मानदंडों के मसौदा प्रस्ताव पर टिप्पणियां मांगीं। गडकरी ने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए टोल छूट पर विचार कर सकती है, क्योंकि उनकी भारी-भरकम बैटरियां डीजल ट्रकों की तुलना में लगभग दो टन वजन बढ़ाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप टोल शुल्क अधिक होता है।