दिवाली के आसपास उठ सकता है नई रेनॉल्ट डस्टर से पर्दा, जानिए कितनी बदल जाएगी SUV

रेनॉल्ट भारतीय मार्केट में एक बार फिर अपना दबदबा वापस लाने की तैयारी कर रही है। इसी क्रम में कंपनी अब अपनी सबसे पॉपुलर मॉडल रेनॉल्ट डस्टर को नए अवतार में वापस लाने जा रही है।

दिग्गज कार निर्माता रेनॉल्ट भारतीय मार्केट में एक बार फिर अपना दबदबा वापस लाने की तैयारी कर रही है। इसी क्रम में कंपनी ने हाल ही में ट्राइबर और किगर के फेसलिफ्ट वर्जन को लॉन्च किया है। अब कंपनी अपनी सबसे पॉपुलर मॉडल रेनॉल्ट डस्टर (Renault Duster) को नए अवतार में वापस लाने जा रही है। एनडीटीवी ऑटो में छपी एक खबर के अनुसार, कंपनी इसे दिवाली 2025 के आसपास अनवील करेगी। जबकि इसकी लॉन्चिंग 2026 की शुरुआत में होने की उम्मीद है। बता दें कि कंपनी ने साल 2022 में डस्टर को बंद कर दिया था।

कुछ ऐसी होगी डिजाइन बता दें कि थर्ड-जेनरेशन रेनॉल्ट डस्टर को CMF-B मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। इसमें Y-शेप्ड LED DRLs, क्रोम डिटेलिंग वाली नई ग्रिल, रूफ रेल्स और स्क्वेयर व्हील आर्च जैसे डिजाइन एलिमेंट्स दिए गए हैं। वहीं, रियर प्रोफाइल में शार्प Y-शेप्ड टेललाइट्स और चौड़ा बंपर इसे दमदार अपील देते हैं।

प्रीमियम होगा इंटीरियर नई डस्टर का केबिन भी काफी अपग्रेड किया गया है। इसमें 7-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा जो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी को सपोर्ट करेगा। इसके अलावा SUV में 360-डिग्री कैमरा, क्लाइमेट कंट्रोल, रियर एसी वेंट्स, पावर-एडजस्टेबल फ्रंट सीट्स और Arkamys का 3D साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स मिलेंगे।

कुछ ऐसा हो सकता है पावरट्रेन अगर पावरट्रेन की बात करें तो ग्लोबल मार्केट में नई डस्टर तीन इंजन ऑप्शन के साथ आती है। इनमें 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल माइल्ड-हाइब्रिड, 1.6-लीटर स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड और 1.0-लीटर पेट्रोल-LPG यूनिट शामिल है। हालांकि, कंपनी ने अबतक भारत स्पेक मॉडल के पावरट्रेन की जानकारी नहीं दी है। लॉन्च के बाद इसका सीधा मुकाबला मारुति ग्रैंड विटारा, टोयोटा हाइडर, हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस और होंडा एलिवेट जैसी SUV से होगा।