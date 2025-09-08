the new renault duster may be unveiled around diwali 2025 दिवाली के आसपास उठ सकता है नई रेनॉल्ट डस्टर से पर्दा, जानिए कितनी बदल जाएगी SUV, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़the new renault duster may be unveiled around diwali 2025

दिवाली के आसपास उठ सकता है नई रेनॉल्ट डस्टर से पर्दा, जानिए कितनी बदल जाएगी SUV

रेनॉल्ट भारतीय मार्केट में एक बार फिर अपना दबदबा वापस लाने की तैयारी कर रही है। इसी क्रम में कंपनी अब  अपनी सबसे पॉपुलर मॉडल रेनॉल्ट डस्टर को नए अवतार में वापस लाने जा रही है।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानMon, 8 Sep 2025 03:43 PM
share Share
Follow Us on
दिवाली के आसपास उठ सकता है नई रेनॉल्ट डस्टर से पर्दा, जानिए कितनी बदल जाएगी SUV
लॉन्च की सूचना पाएं
Renault Duster 2025arrow

दिग्गज कार निर्माता रेनॉल्ट भारतीय मार्केट में एक बार फिर अपना दबदबा वापस लाने की तैयारी कर रही है। इसी क्रम में कंपनी ने हाल ही में ट्राइबर और किगर के फेसलिफ्ट वर्जन को लॉन्च किया है। अब कंपनी अपनी सबसे पॉपुलर मॉडल रेनॉल्ट डस्टर (Renault Duster) को नए अवतार में वापस लाने जा रही है। एनडीटीवी ऑटो में छपी एक खबर के अनुसार, कंपनी इसे दिवाली 2025 के आसपास अनवील करेगी। जबकि इसकी लॉन्चिंग 2026 की शुरुआत में होने की उम्मीद है। बता दें कि कंपनी ने साल 2022 में डस्टर को बंद कर दिया था।

कुछ ऐसी होगी डिजाइन

बता दें कि थर्ड-जेनरेशन रेनॉल्ट डस्टर को CMF-B मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। इसमें Y-शेप्ड LED DRLs, क्रोम डिटेलिंग वाली नई ग्रिल, रूफ रेल्स और स्क्वेयर व्हील आर्च जैसे डिजाइन एलिमेंट्स दिए गए हैं। वहीं, रियर प्रोफाइल में शार्प Y-शेप्ड टेललाइट्स और चौड़ा बंपर इसे दमदार अपील देते हैं।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Renault Duster 2025

Renault Duster 2025

₹ 10 लाख से शुरू

मुझे सूचित करें
MG Astor

MG Astor

₹ 11.48 - 17.73 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Citroen Basalt X

Citroen Basalt X

₹ 9.42 - 12.89 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra Thar Facelift

Mahindra Thar Facelift

₹ 12 - 18 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Honda Elevate

Honda Elevate

₹ 11.91 - 16.93 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra Thar

Mahindra Thar

₹ 11.5 - 17.62 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

प्रीमियम होगा इंटीरियर

नई डस्टर का केबिन भी काफी अपग्रेड किया गया है। इसमें 7-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा जो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी को सपोर्ट करेगा। इसके अलावा SUV में 360-डिग्री कैमरा, क्लाइमेट कंट्रोल, रियर एसी वेंट्स, पावर-एडजस्टेबल फ्रंट सीट्स और Arkamys का 3D साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स मिलेंगे।

कुछ ऐसा हो सकता है पावरट्रेन

अगर पावरट्रेन की बात करें तो ग्लोबल मार्केट में नई डस्टर तीन इंजन ऑप्शन के साथ आती है। इनमें 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल माइल्ड-हाइब्रिड, 1.6-लीटर स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड और 1.0-लीटर पेट्रोल-LPG यूनिट शामिल है। हालांकि, कंपनी ने अबतक भारत स्पेक मॉडल के पावरट्रेन की जानकारी नहीं दी है। लॉन्च के बाद इसका सीधा मुकाबला मारुति ग्रैंड विटारा, टोयोटा हाइडर, हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस और होंडा एलिवेट जैसी SUV से होगा।

(फोटो क्रेडिट- google gemini)

Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।