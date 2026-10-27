E85 और E100 कारों का इंजन ऐसे करेगा काम, नॉर्मल कारों में ये फ्यूल इस वजह से नहीं करेगा सपोर्ट

फ्लेक्स-फ्यूल कार किसी भी पेट्रोल कार की तरह दिखती है। अमेरिकी एनर्जी डिपार्टमेंट के अनुसार, इसमें एक ही फ्यूल टैंक मिलता है। वहीं, ज्यादार हिस्से दूसरी पेट्रोल कार जैसे ही हैं। इनमें अंतर सिर्फ इस बात है कि कैसे ये पेट्रोल की तुलना में इसका इंजन अलग व्यवहार करता है।

E100 कारों का इंजन ऐसे करेगा काम,

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देश के अंदर E20 फ्यूल को लेकर चर्चा अभी खत्म नहीं हुई है। इस बीच, सरकार ने E85 और E100 इथेनॉल फ्यूल को बढ़ावा देने के लिए सेंट्रल मोटर व्हीकल नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसके तहत E85 और E100 फ्यूल को भी अब नियमों में शामिल किया गया है। यानी अब देश में कार प्योर या ब्लेंडेड पेट्रोल की जगह इथेनॉल से भी दौड़ पाएंगी। हालांकि, इनके लिए अलग तरह की कारों को तैयार करना होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार, E85 में 85% तक इथेनॉल होगा। जबकि, E100 मुख्य रूप से इथेनॉल होगा।

इन फ्यूल, FFVs के लिए सर्टिफाइट व्हीकल को अपनी कैटेगरी के लिए उत्सर्जन और सेफ्टी से जुड़ी जरूरतों को पूरा करना होगा। वहीं, ये फ्यूल सिर्फ उनके लिए तैयार और सर्टिफाइट की गई गाड़ियों के लिए ही रहेगा। मौजूदा कार मालिकों को फ्यूल बदलने या अपनी कारों में किसी तरह के बदलाव की जरूरत नहीं होगी। वे E20 पेट्रोल का ही इस्तेमाल करते रहेंगे।

यह बदलाव E20 को देशभर में रोलआउट करने के बाद किया गया है, जिसमें 20% इथेनॉल के साथ पेट्रोल मिलाया जाता है। हालांकि, E20 को लेकर कई लोगों ने अलग-अलग तरह की शिकायतें कीं। साथ ही, कुछ राजनीतिक दलों ने भी इसका विरोध किया। हालांकि, सरकार ने बार-बार कहा है कि E20 सुरक्षित है और इंजनों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। दूसरी तरफ, आलोचकों का कहना है कि E20 गाड़ी के कुछ कम्पोनेंट को खराब कर देता है। साथ ही, इसका स्टोरेज सेफ्टी से नहीं किया तो खराब होने का भी खतरा होता है।

फ्लेक्स-फ्यूल कार इथेनॉल पर ऐसे चलेगी >> फ्लेक्स-फ्यूल कार किसी भी पेट्रोल कार की तरह दिखती है। अमेरिकी एनर्जी डिपार्टमेंट के अनुसार, इसमें एक ही फ्यूल टैंक मिलता है। वहीं, ज्यादार हिस्से दूसरी पेट्रोल कार जैसे ही हैं। इनमें अंतर सिर्फ इस बात है कि कैसे ये पेट्रोल की तुलना में इसका इंजन अलग व्यवहार करता है। पेट्रोल कच्चे तेल से बनता है। इसमें हाइड्रोजन और कार्बन के कई कम्पोनेंट का मिश्रण होता है। जबकि, इथेनॉल एक सिंगल केमिकल है। ये अल्कोहोलिक पेय पदार्थों में पाया जाने वाला अल्कोहल है। इसके वजन का लगभग एक तिहाई ऑक्सीजन होता है।

>> फ्यूल को जलाने के लिए हवा से ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए इथेनॉल को कम हवा की आवश्यकता होती है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के एडवांस्ड मोटर फ्यूल प्रोग्राम के अनुसार, 1 किलोग्राम फ्यूल के लिए लगभग 9 किलोग्राम हवा की जरूरत होती है, जबकि पेट्रोल के लिए लगभग 14.6 किलोग्राम हवा की जरूरत पड़ती है। दूसरी तरफ, इथेनॉल में ऊर्जा भी कम होती है। DoE के आंकड़ों के अनुसार, एक लीटर इथेनॉल में एक लीटर पेट्रोल की तुलना में लगभग दो-तिहाई ऊर्जा होती है। इसलिए, इथेनॉल से चलने वाली कार को उतनी ही दूरी तय करने के लिए काफी अधिक इथेनॉल जलाना पड़ता है।

क्या सभी कार इथेनॉल से चलेंगी? >> डिपार्टमेंट का कहना है कि फ्लेक्स-फ्यूल कार के फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, जो इंजन में फ्यूल छिड़कता है उसको एक्स्ट्रा फ्यूल देने के लिए मॉडिफाई करने की आवश्यकता है। यह भी जानना होगा कि कार के टैंक में क्या है, क्योंकि ड्राइवर इसे पेट्रोल, E85 या दोनों के किसी भी ब्लेंड से भर सकता है। एक नॉर्मल पेट्रोल कार के निकास पाइप में एक सेंसर यह जांचता है कि फ्यूल जलने के बाद कितनी ऑक्सीजन बची है। साथ ही, इंजन का कंप्यूटर हवा और फ्यूल के मिश्रण को सही रखने के लिए उस रीडिंग का इस्तेमाल करता है। ये प्रति सेकंड 0.5 से 1 बार सही करता है। एक फ्लेक्स-फ्यूल कार या तो फ्यूल लाइन में एक सेंसर जोड़ती है, जो फ्यूल की इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज से इथेनॉल कंटेंट का अनुमान लगाती है, या निकास सेंसर की रीडिंग से ब्लेंड का काम करती है, जो इथेनॉल की मात्रा के साथ बदलती है।

>> एक इंजन प्रत्येक सिलेंडर के अंदर हवा और फ्यूल के ब्लेंड को निचोड़ता है। वो स्पार्क प्लग का इग्नाइट (प्रज्वलित) होने से पहले ये काम करता है। निचोड़ने से ब्लेंड गर्म हो जाता है। यदि चिंगारी से पहले उस गर्मी से फ्यूल अपने आप आग पकड़ लेता है, तो यह बहुत जल्दी जल जाता है और पिस्टन को धक्का देता है। जो फ्यूल जलता है वो ड्राइव करता है, जबकि पिस्टन अभी भी ऊपर ही रहता है। इस मैकेनिज्म को नॉक कहते हैं। इथेनॉल, पेट्रोल की तुलना में कहीं बेहतर तरीके से नॉक देता है। एक बार जब फ्लेक्स-फ्यूल कार के कंप्यूटर को ब्लेंड का पता चल जाता है, तो वो यह एडजेस्ट कर देता है कि चिंगारी कब जलानी है और इथेनॉल इंजन को अधिक समय पर अपना फ्यूल जलाने देता है। जिससे एफिशिएंसी और पावर बढ़ती है। जैसा, यूएस रिज नेशनल लेबोरेटरी की रिसर्च में पाया गया है।

इथेनॉल कारों का मटीरियल भी बदलना होगा

100% इथेनॉल सपोर्ट कारों का मटीरियल भी बदलना होगा। इथेनॉल पानी को अवशोषित करता है और हाई-इथेनॉल फ्यूल कुछ सॉफ्ट मेटल जैसे जस्ता और एल्युमीनियम को संक्षारित कर सकता है, और कुछ रबर भागों को सुजा सकता है। फ्लेक्स-फ्यूल कार में रबर सील और फ्यूल को छूने वाले अन्य हिस्से उन मटीरियल से बने होते हैं जिन पर इथेनॉल अटैक नहीं करता है। टैंक भी ऐसा ही है। टैंक के अंदर के हिस्सों की वायरिंग भी बदलने की जरूरत होगी। वहीं, कुछ इंजनों को अलग वाल्व मटीरियल की आवश्यकता होती है।

दुनियाभर में बिक रहे फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल

ब्राजील में फ्लेक्स फ्यूल कारों का चलन तेजी से बढ़ा है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुसार, 2024 में देश के कुल कार फ्लीट का 85% हिस्सा फ्लेक्स फ्यूल कारों का रहा। इथेनॉल को देश भर के पंपों पर पेट्रोल के साथ बेचा जाता है, जिसे इथेनॉल के साथ ब्लेंड किया जाता है। ब्राजीलियाई पंप इथेनॉल हाइड्रॉस है, जिसका मलतब है कि इसमें कुछ पानी होता है। दूसरी तरफ, अमेरिका ने एक अलग पैटर्न देखने को मिला। DoE के अनुसार, 2022 में इसके पास 20.9 मिलियन से अधिक फ्लेक्स-फ्यूल व्हीकल थे और 44 राज्यों में E85 बेचने वाले 4,200 से अधिक पंप थे।