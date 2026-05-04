Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

तमिलनाडु चुनाव में जीत की ओर बढ़ रहे थलापति विजय का कार कलेक्शन देख रह जाएंगे दंग, देखें पूरी लिस्ट

May 04, 2026 03:14 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share

तमिलनाडु की राजनीति में इस वक्त जबरदस्त हलचल है। एक्टिंग की दुनिया से निकलकर सत्ता के शिखर की ओर कदम बढ़ा रहे 'थलापति' विजय इस अपनी शानदार लाइफस्टाइल को लेकर भी सुर्खियों में हैं।

तमिलनाडु चुनाव में जीत की ओर बढ़ रहे थलापति विजय का कार कलेक्शन देख रह जाएंगे दंग, देखें पूरी लिस्ट

तमिलनाडु की राजनीति में इस वक्त जबरदस्त हलचल है। हर तरफ एक ही नाम गूंज रहा है 'थलापति' विजय। हालिया विधानसभा चुनाव के रुझानों और नतीजों में उनकी पार्टी तमिझगा वेत्री कड़गम (TVK) जिस तरह से बड़ी जीत की ओर बढ़ती दिख रही है, उसने राजनीतिक पंडितों को हैरान कर दिया है। एक्टिंग की दुनिया से निकलकर सत्ता के शिखर की ओर कदम बढ़ा रहे विजय इस नई पारी के साथ-साथ अपनी शानदार लाइफस्टाइल को लेकर भी सुर्खियों में हैं। विजय के गैरेज में ऐसी गाड़ियां हैं जो करोड़ों की हैं और लग्जरी के मामले में बेमिसाल हैं। आइए जानते हैं उनकी उन कारों के बारे में, जो चुनावी जीत की खबरों के बीच सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 97.8 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.69 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero
Mahindra Bolero
₹ 7.99 - 9.69 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं

लेक्सस LM 350h

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, विजय के पास लेक्सस की सबसे शानदार एमपीवी (MPV) 'LM 350h' है। यह गाड़ी सड़क पर किसी चलते-फिरते महल जैसी दिखती है और इसकी कीमत करीब 2.20 करोड़ रुपये है। इसमें 2.5-लीटर का हाइब्रिड इंजन लगा है। कार के अंदर 48-इंच की बड़ी स्क्रीन और अल्ट्रा-प्रीमियम सीटें दी गई हैं, जो यात्रा के दौरान किसी प्राइवेट लाउंज जैसा अहसास कराती हैं।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
BMW i7

BMW i7

₹ 2.05 - 2.58 करोड़

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Lexus LM

Lexus LM

₹ 2.1 - 2.62 करोड़

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Rolls-Royce Spectre

Rolls-Royce Spectre

₹ 7.5 करोड़

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Toyota Vellfire

Toyota Vellfire

₹ 1.2 - 1.3 करोड़

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Invicto

Maruti Suzuki Invicto

₹ 24.97 - 28.61 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Victoris

Maruti Suzuki Victoris

₹ 10.5 - 19.99 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
ये भी पढ़ें:आ गया इस शानदार 7 सीटर का ट्विन सिलिंडर CNG वेरिएंट, 1 लाख किमी की वॉरंटी

बीएमडब्ल्यू 5 सीरीज

विजय के कलेक्शन में 'BMW 5 सीरीज' भी शामिल है, जो परफॉर्मेंस और स्टाइल का बेहतरीन संगम है। लगभग 74.80 लाख रुपये की इस लग्जरी सेडान में 2.0-लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है। इसके अंदर की एम्बिएंट लाइटिंग, प्रीमियम साउंड सिस्टम और कर्व्ड डिस्प्ले इसे काफी हाई-टेक बनाते हैं। थलापति अक्सर इस गाड़ी का इस्तेमाल अपने डेली काम और मीटिंग्स के लिए करते हैं।

बीएमडब्ल्यू i7

इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बढ़ते दौर में विजय ने बीएमडब्ल्यू की फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक सेडान 'i7' को भी अपने गैरेज में जगह दी है। इस शानदार ईवी (EV) की कीमत करीब 2.5 करोड़ रुपये है और यह अपनी लग्जरी के लिए मशहूर है। इसकी सबसे खास बात पिछली सीट पर मिलने वाली थिएटर स्क्रीन है, जो सफर के दौरान मनोरंजन का पूरा इंतजाम करती है। यह कार पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ-साथ जबरदस्त रफ्तार भी देती है।

ये भी पढ़ें:मारुति स्विफ्ट, ब्रेजा, विक्टोरिस, सेलेरियो पर आया ₹70000 तक का डिस्काउंट

टोयोटा वेलफायर

राजनीति में कदम रखने के बाद विजय अक्सर 'टोयोटा वेलफायर' में देखे जाते हैं, जो बड़े नेताओं और स्टार्स की पहली पसंद है। करीब 1.19 करोड़ रुपये वाली यह गाड़ी अपने आरामदायक सोफा जैसी सीटों और भारी स्पेस के लिए जानी जाती है। इसमें 2.5-लीटर का हाइब्रिड इंजन है, जो लंबी यात्राओं के लिए इसे परफेक्ट बनाता है। रैलियों और चुनावी दौरों के दौरान यह गाड़ी उनके लिए काफी आरामदायक साबित होती है।

मारुति सुजुकी स्विफ्ट

विजय के कार कलेक्शन की सबसे चौंकाने वाली और सादगी भरी गाड़ी 'मारुति स्विफ्ट' है। एनडीटीवी ऑटो के अनुसार, सुपरस्टार होने के बावजूद विजय के पास यह साधारण हैचबैक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वे इसे कई बार चुनावों के दौरान इस्तेमाल भी कर चुके हैं। बता दें कि 1.2-लीटर इंजन वाली यह कार किफायती और चलाने में आसान है। यह कार दिखाती है कि विजय जमीनी स्तर पर भी जुड़े रहना पसंद करते हैं।

ये भी पढ़ें:तहलका मचा देगा नई क्रेटा का धांसू लुक, देखते ही बन जाएगा खरीदने का प्लान

रोल्स-रॉयस घोस्ट

विजय के पास कभी 'रोल्स-रॉयस घोस्ट' जैसी दुनिया की सबसे महंगी कारों में से एक रही है। यह लग्जरी सेडान 6.6-लीटर के ताकतवर इंजन के साथ आती थी, जो महज 4.8 सेकंड में 60 किमी की रफ्तार पकड़ लेती थी। हालांकि, खबरों की मानें तो उन्होंने इसे बेचने के लिए रख दिया था। लगभग 2 करोड़ रुपये की यह कार उनकी रॉयल पसंद का प्रतीक रही है।

(फोटो क्रेडिट- Google Gemini)

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

और पढ़ें
Vijay Thalapathy Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।