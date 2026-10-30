इस कार में आया हैलोवीन मोड, OTA अपडेट के बाद हॉन्टेड हाउस में बदल जाएगी आपकी कार; जानिए डिटेल

घोस्ट कॉस्ट्यूम फीचर से आपकी कार का इन-ऐप अवतार एक खास, भूतिया डिजाइन में बदल जाता है। ट्रिक-ऑर-ट्रीट मोड ऑन करते हैं, तो कोई व्यक्ति पास आने पर आपकी मॉडल Y एकदम 'चिल्लाने' लगती है।

इस कार में आया हैलोवीन मोड

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₹ 78,400 /माह से शुरू

Tesla Model Y

टेस्ला इंडिया ने अपनी मॉडल Y और मॉडल Y L के लिए नया अपडेट जारी किया है। जिसके बाद इसमें हैलोवीन मोड मिलने लगा है। यह मॉडल Y और मॉडल Y L के लिए एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट है, जो हैलोवीन थीम सीधे आपकी कार तक ले आता है। वहीं, आपकी कार को पहियों पर चलते-फिरते एक हॉन्टेड हाउस यानी डरावने घर में बदल देता है। ग्राहक टेस्ला एक्सपीरियंस सेंटर जाकर इस हैलोवीन मोड का एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं। ओवर-द-एयर (OTA) अपडेट के जरिए, टेस्ला आपकी कार में लगातार नए फीचर्स, सुधार और परफॉरमेंस से जुड़े अपडेट दे रही है।

अपडेट की मुख्य हाइलाइट >> घोस्ट कॉस्ट्यूम फीचर से आपकी कार का इन-ऐप अवतार एक खास, भूतिया डिजाइन में बदल जाता है। ट्रिक-ऑर-ट्रीट मोड ऑन करते हैं, तो कोई व्यक्ति पास आने पर आपकी मॉडल Y एकदम 'चिल्लाने' लगती है। इसमें डरावने साउंड इफेक्ट्स और टिमटिमाती लाइटें जलने लगती हैं, जो एक अनोखा एक्सपीरियंस होता है। इसमें एक खास डरावना लाइट शो, सीजनल रैप्स और एक अजीब सी डरावनी लॉक साउंड शामिल है।

>> आप अपनी मॉडल Y से ही मजेदार और डरावनी तस्वीरें ले सकते हैं। टेस्ला ऐप के जरिए वॉयस फ्रॉम बियॉन्ड बोलें और आपकी कार अपनी खास आवाज में उस संदेश को सुनाएगी। यह मेहमानों, पड़ोसियों और ट्रिक-ऑर-ट्रीट के लिए आने वाले बच्चों को सरप्राइज देने के लिए एकदम सही है। ऐसे में आप इस अपडेट को OTA के जरिए अपनी कार में हासिल कर सकते हैं।

एक्सपीरियंस के लिए सेंटर पर बुलाया

टेस्ला ने पूरे भारत में ग्राहकों को अपने नजदीकी टेस्ला एक्सपीरियंस सेंटर पर इनवाइट किया है, ताकि वो मॉडल Y पर हैलोवीन मोड को काम करते हुए देख सकें। इसके अलावा, ग्राहक टेस्ला के स्विच एंड सेव कार्निवल का भी फायदा उठा सकते हैं, जिसे अब दीवाली तक बढ़ा दिया गया है। यह उन लोगों के लिए एक बेहतरीन मौका है जो इलेक्ट्रिक गाड़ी अपनाना चाहते हैं।

टेस्ला मॉडल Y की ओनरशिप का खर्च

टेस्ला मॉडल Y एक्सपीरियंस सेंटर आने वाले ग्राहक हैलोवीन मोड का एक्सपीरियंस लेने के साथ टेस्ला की ओनरशिप के बारे में भी जान सकते हैं। मॉडल Y के ओनरशिप खर्च की पूरा डिटेल समझते हैं।

टेस्ला मॉडल Y की ओनरशिप का खर्च आइटम अमाउंट डाउन पेमेंट ₹6,00,000 मंथली पेमेंट स्टार्ट ₹39,990 महीना ICE कार खर्च (फ्यूल + मेंटेनेंस) ₹20,000 महीने इफेक्टिव ओनरशिप कॉस्ट ₹19,990 महीना

मॉडल Y के लिए BaaS ओनरशिप का खर्च 39,990 रुपए महीना है। जब इसे एक अच्छी पेट्रोल या डीजल कार के साथ कम्पेयर किया जाता है तब इसकी ओनरशिप का खर्च घटकर सिर्फ 19,990 महीना हो जाता है। दरअसल, टेस्ला का दावा है कि पेट्रोल और डीजल के खर्च के साथ इनके मेंटेनेंस का खर्च जैसे ऑयल बदलना, रेगुलर सर्विसिंग और ब्रेक का घिसना शामिल है। जिसका खर्च करीब 20,000 रुपए तक आ जाता है।