AI सॉफ्टवेयर करेगा कमाल... कार का कैमरा ड्राइवर की उम्र का पता लगाएगा, हेल्थ इमरजेंसी में मिलेगा अलर्ट

सिर्फ चेहरा पहचानकर किसी व्यक्ति की सही उम्र, दिन के हिसाब से पता नहीं लगाई जा सकती। फिर भी यह मुमकिन है कि चेहरे की पहचान का इस्तेमाल बायोमेट्रिक सुरक्षा की एक एक्स्ट्रा लेयर के तौर पर, या ड्राइवरों की प्रोफाइल के बीच अपने-आप स्विच करने के लिए किया जाए।

टेस्ला की इलेक्ट्रिक कारों में इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर अपडेट में एक नया कोड मिला है, जिससे इस बात का पता चलता है कि कंपनी एक नए ड्राइवर मॉनिटरिंग फीचर पर काम कर रही है। यह फीचर AI का इस्तेमाल करके ड्राइवर की उम्र का अंदाजा लगाएगा। इस फीचर के कई इस्तेमाल हो सकते हैं। हालांकि, इससे प्राइवेसी से जुड़ी चिंताएं भी पैदा हो सकती हैं। सोशल मीडिया पर Greentheonly नाम के एक मशहूर टेस्ला फैन ने कंपनी के सबसे नए अपडेट, वर्जन 2026.8.6 के कोड की जांच करके इस फीचर के होने की जानकारी पोस्ट की है। साथ ही, कंपनी ने लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट में यूजर इंटरफेस (UI) में ऑटोपायलट शब्द को ऑटोस्टीयर से बदल दिया गया है। कंपनी ने पुराना नाम इसलिए हटा दिया, क्योंकि इसकी कैपेसिटी के बारे में लोगों को गुमराह करने की आशंका को लेकर कानूनी विवाद चल रहे थे।

पैरेंटल कंट्रोल्स को बेहतर बनाएगा

अभी तक इस फीचर को लेकर कंपनी की तरफ से कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। इसका सीधा इस्तेमाल ड्राइवर की उम्र की पुष्टि करना है। हालाँकि, सिर्फ चेहरा पहचानकर किसी व्यक्ति की सही उम्र, दिन के हिसाब से पता नहीं लगाई जा सकती। फिर भी यह मुमकिन है कि चेहरे की पहचान का इस्तेमाल बायोमेट्रिक सुरक्षा की एक एक्स्ट्रा लेयर के तौर पर, या ड्राइवरों की प्रोफाइल के बीच अपने-आप स्विच करने के लिए किया जाए। इस तरह की कैपेसिटी का इस्तेमाल टेस्ला के पैरेंटल कंट्रोल्स फीचर को बेहतर बनाने के लिए भी किया जा सकता है। इससे कार ओनर्स जब अपने बच्चों को कार चलाने के लिए देंगे तब इस बात पर ज्यादा कंट्रोल मिलेगा कि वे कार और उसके अलग-अलग फीचर का इस्तेमाल कैसे और कहां करते हैं।

ड्राइवर की एक्टिविटी को मॉनीटर करेगा कैमरा

'Not A Tesla App' ने सबसे पहले यह खबर दी थी। उसने बताया है कि इस फीचर का इस्तेमाल टेस्ला की पूरी तरह से अपने आप चलने वाली रोबोटैक्सी गाड़ियों में किया जा सकता है, जिनमें बिना ड्राइवर वाली साइबरकैब भी शामिल है। टेस्ला की पॉलिसी के मुताबिक, बिना किसी बड़े के साथ वाले नाबालिगों को इस सर्विस का इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं है। खासकर कमर्शियल गाड़ियों में ड्राइवर के ध्यान पर नजर रखना, पहले से ही एक आम फीचर है। गाड़ी के अंदर लगे कैमरों का इस्तेमाल AI मॉडल के साथ मिलकर यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि क्या ड्राइवर सड़क पर ध्यान दे रहा है? क्या उसका ध्यान स्मार्टफोन या किसी दूसरे डिवाइस की वजह से भटक रहा है? या क्या उसे नींद आने का खतरा है?