मुश्किल सफर! भारत में इस कंपनी की सिर्फ 40 कारें बिकीं, बिक्री में 37% की गिरावट; ये है इसकी बड़ी वजह

संक्षेप: भारत में टेस्ला की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। अक्टूबर 2025 में इसकी सिर्फ 40 कारें बिकीं, जो मासिक आधार पर 37% की गिरावट है। आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।

टेस्ला ने जुलाई 2025 में भारत में अपनी आधिकारिक शुरुआत के साथ खूब सुर्खियां बटोरी थीं। दुनिया-भर में अपनी अलग पहचान बनाने वाली कंपनी टेस्ला से उम्मीदें भी उतनी ही बड़ी थीं। लेकिन, हकीकत में कहानी बिल्कुल उलट निकल रही है। सितंबर में जहां सिर्फ 64 यूनिट्स बिकीं, वहीं अक्टूबर में टेस्ला मॉडल Y (Model Y) की मात्र 40 यूनिट्स बिकीं। यह एक ऐसी कंपनी है, जो दुनिया में हर 4 घंटे में लगभग 100 कारें बेचती है, उसका भारत में इतना सुस्त प्रदर्शन चौंकाता है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

भारत में टेस्ला की शुरुआत

टेस्ला ने भारत में अपना पहला एक्सपीरियंस सेंटर (Experience Centre) मुंबई के BKC में खोला, उसके बाद डिलीवरी सितंबर में शुरू हुई। मॉडल Y (Model Y) की शुरुआती कीमत 59.89 लाख (एक्स-शोरूम) रखी गई। लेकिन, इतनी चर्चाओं के बाद भी बिक्री के आंकड़े बेहद कम निकले।

FADA के अनुसार, सितंबर 2025 में 64 यूनिट बिकीं। वहीं, अक्टूबर 2025 में 40 यूनिट की बिक्री हुई, जो 37.5% की महीने-दर-महीने गिरावट है। ये आंकड़े तब आए हैं, जब भारत का ऑटोमोबाइल बाजार इन महीनों में रिकॉर्ड बिक्री कर रहा था।

गुरुग्राम में नया फुल-स्केल टेस्ला एक्सपीरियंस सेंटर

कम बिक्री के बीच भी टेस्ला ने गुरुग्राम के आर्चिड बिजनेस पार्क (Orchid Business Park) में अपना पहला बड़ा रिटेल सेटअप शुरू किया है। यह सिर्फ डिस्प्ले सेंटर नहीं, बल्कि यहां टेस्ट ड्राइव, बुकिंग और पर्सनल कंसल्टेशन सब कुछ मिलेगा। टेस्ला (Tesla) इंडिया के नए GM शरद अग्रवाल ने मॉडल Y (Model Y) की लागत को लेकर दिलचस्प बातें भी बताईं। होम चार्जिंग की लागत पेट्रोल के मुकाबले 1/10th है। अधिकतर सर्विस रिमोट सॉफ्टवेयर अपडेट्स (Remote Software Updates) से होती है। इसलिए, मेंटीनेंस लागत काफी कम पड़ती है। लेकिन, सिर्फ कम चलने से भारतीय ग्राहक 59 लाख की कार नहीं खरीद सकते हैं, जिसके चलते टेस्ला की बिक्री में गिरावट आई।

सबसे बड़ा झटका — बेहद महंगी कीमत

मॉडल (Model) Y अमेरिका में एक मिड-साइज, किफायती EV क्रॉसओवर माना जाता है। भारत में वही कार एक लक्जरी EV बन जाती है। भारत में कीमत अमेरिका की तुलना में 70% ज्यादा है।

लोकल प्रोडक्शन नहीं – 100% इम्पोर्ट टैक्स