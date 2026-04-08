देश के इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर मार्केट में फिसड्डी रही टेस्ला, FY2026 में सिर्फ 342 कार ही बेच पाई

अमेरिकी कार कंपनी टेस्ला के लिए FY2026 के आंकड़े काफी चिंताजनक रहे। दरअसल, टेस्ला ने सितंबर 2025 से भारतीय बाजार में अपनी कार की डिलीवरी शुरू की थी। ऐसे में FY2026 के लिए उसे 7 महीने का वक्त मिला, लेकिन वो इस दौरान सिर्फ 342 यूनिट ही बेच पाई।

फाइनेंशियल ईयर 2026 में सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार कंपनियों का डेटा सामने आ गया है। एक बार फिर इस सेगमेंट को टाटा मोटर्स ने टॉप किया। वहीं, MG मोटर्स दूसरी पोजीशन पर रही। टॉप-5 की लिस्ट में महिंद्रा, हुंडई और BYD का नाम शामिल रहा। वहीं, विनफास्ट के लिए भी आंकड़े ठीक रहे। हालांकि, अमेरिकी कार कंपनी टेस्ला के लिए ये आंकड़े काफी चिंताजनक रहे। दरअसल, टेस्ला ने सितंबर 2025 से भारतीय बाजार में अपनी कार की डिलीवरी शुरू की थी। ऐसे में FY2026 के लिए उसे 7 महीने का वक्त मिला, लेकिन वो इस दौरान सिर्फ 342 यूनिट ही बेच पाई।

कंपनी अभी भारतीय बाजार में सिर्फ सिंगल मॉडल Y बेच रही है। वहीं, इस कार को पहले ही महीने 60 से ज्यादा ग्राहक मिले थो। जबकि कंपनी को 600 से ज्यादा यूनिट की बुकिंग भी हासिल की है। बता दें कि मॉडल Y की एक्स-शोरूम कीमतें वैरिएंट के आधार पर 59.89 लाख रुपए से 67.89 लाख रुपए तक हैं। यह कई एक्सटीरियर पेंट शेड्स और दो इंटीरियर थीम में उपलब्ध है। 60 यूनिट की डिवीवरी कंपनी के लिए बेहतर शुरुआत है। कंपनी ने अपना पहला शोरूम 15 जुलाई को मुबंई में खोला था।

इलेक्ट्रिक कार सेल्स फाइनेंशियल ईयर 2026 नं मॉडल FY2026 FY2025 अंतर ग्रोथ % YoY शेयर % FY26 1 टाटा मोटर्स 78,811 57,994 20,817 35.9 39.42 2 JSW MG 53,089 30,569 22,520 73.67 26.55 3 महिंद्रा 42,721 8,426 34,295 407.01 21.37 4 हुंडई 5,885 2,477 3,408 137.59 2.94 5 BYD 5,361 3,481 1,880 54.01 2.68 6 किआ 3,738 418 3,320 794.26 1.87 7 BMW 3,537 1,580 1,957 123.86 1.77 8 विनफास्ट 2,390 0 2,390 - 1.2 9 मारुति 1,416 0 1,416 - 0.71 10 मर्सिडीज 1,047 1,157 -110 -9.51 0.52 11 सिट्रोन 576 2,013 -1,437 -71.39 0.29 12 वोल्वो 382 403 -21 -5.21 0.19 13 टेस्ला 342 0 342 - 0.17 14 अन्य 628 355 273 76.9 0.31 टोटल 1,99,923 1,08,873 91,050 83.63 100

टेस्ला मॉडल Y के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

टेस्ला मॉडल Y RWD की रेंज 500 किमी और लॉन्ग रेंज सिंगल चार्ज पर 622 किमी दौड़ती है। इस कार में 15.4 इंच का टचस्क्रीन मिसती है, जिससे गाड़ी का हर फंक्शन कंट्रोल होता है। इसमें पीछे बैठने वाले पैसेंजर के लिए 7.2 इंच रियर स्क्रीन मिलती है, जो वीडियो देख सकते हैं या तापमान सेट कर सकते हैं।

मॉडल Y में 5 लोगों के बैठने की जगह के साथ 2,130 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। पूरा फोल्ड करने पर इसमें कैंपिंग गियर, सूटकेस, यहां तक कि छोटा फर्नीचर भी फिट हो सकता है। मॉडल Y टेस्ला की सेफेस्ट कारों में से एक है। इसमें मल्टीपल एयरबैग्स, फॉरवर्ड कॉलिजन वार्निंग जैसे फीचर्स हैं। इसमें एक्टिव एमरजेंसी ब्रेकिंग और स्ट्रॉन्ग बॉडी स्ट्रक्चर है।