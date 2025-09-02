भारत में Tesla की सुस्ता शुरुआत, अब तक मिली सिर्फ 600 कारों की बुकिंग; ट्रंप के इस फैसले से है कनेक्शन

भारत में Tesla की एंट्री का लोगों को लंबे समय से इंतजार था। हालांकि, लॉन्च के बाद शुरुआती रिस्पॉन्स उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। बता दें कि 15 जुलाई को बिक्री शुरू करने के बाद से कंपनी को अब तक सिर्फ 600 से थोड़े ज्यादा ऑर्डर मिले हैं।

भारत में Tesla (टेस्ला) की एंट्री का लोगों को लंबे समय से इंतजार था। हालांकि, लॉन्च के बाद शुरुआती रिस्पॉन्स उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। बता दें कि 15 जुलाई को बिक्री शुरू करने के बाद से कंपनी को अब तक सिर्फ 600 से थोड़े ज्यादा ऑर्डर मिले हैं। जबकि Tesla का टारगेट इस साल पूरे 2,500 गाड़ियां बेचने का था। इंडिया टुडे में छपी एक खबर के अनुसार, अब कंपनी 2025 में सिर्फ 350 से 500 कारें ही भारत में भेजने की प्लानिंग कर रही है। पहला बैच सितंबर की शुरुआत में शंघाई से भारत पहुंचेगा और शुरुआत में डिलीवरी सिर्फ मुंबई, दिल्ली, पुणे और गुरुग्राम तक सीमित रहेगी।

ये है सुस्त शुरुआत की वजह टेस्ला की ये सुस्त शुरुआत तब है जब कंपनी को उम्मीद थी कि भारत-अमेरिका ट्रेड डील के बाद इंपोर्ट ड्यूटी पर राहत मिलेगी। लेकिन हालात उल्टे पड़ गए। अमेरिका ने भारत पर 50 पर्सेंट टैरिफ लगा दिया है जिससे टेस्ला की कीमतें और भी ज्यादा हो गई हैं। ऐसे में कंपनी की Model Y जिसकी कीमत लगभग 58 लाख रुपये (70,000 डॉलर) है, भारत जैसे प्राइस-सेंसिटिव मार्केट में और मुश्किल में फंस गई है।