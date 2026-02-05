बड़े ऑटोमेकर को तगड़ा झटका, 88% कम हुई सेल, जनवरी में बिकीं केवल 83 कार

संक्षेप: नए रजिस्ट्रेशन आंकड़ों से पता चलता है कि टेस्ला मॉडल Y की 62 यूनिट्स की बिक्री हुई, जो कुल नई कार बिक्री का 2.8 प्रतिशत है। पूरी रेंज में टेस्ला ने 83 यूनिट्स सेल किए, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 88 प्रतिशत कम है।

Feb 05, 2026 04:13 pm IST

एलन मस्क की टेस्ला से ग्राहक रूठ गए हैं। जनवरी 2026 के सेल्स आंकड़े यही बता रहे हैं। यूरोपियन मार्केट में टेस्ला सेल्स के मामले में बैकफुट पर है। इसका प्रभाव अब ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर के कुछ सबसे बड़े मार्केट्स में दिखने लगा हैं। यूरोप में खासतौर से नॉर्वे टेस्ला का एक सबसे मजबूत और बड़ा मार्केट माना जाता था, लेकिन अब यह भी उसकी पकड़ से बाहर होता दिख रहा है। एनडीटीवी ऑटो की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2026 के नए रजिस्ट्रेशन आंकड़ों से पता चलता है कि टेस्ला मॉडल Y की 62 यूनिट्स की बिक्री हुई, जो कुल नई कार बिक्री का 2.8 प्रतिशत है। पूरी रेंज में टेस्ला ने 83 यूनिट्स सेल किए, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 88 प्रतिशत कम है।

VW की ID.3 सबसे आगे टेस्ला की प्रतिद्वंद्वी कंपनियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं, जिनमें फॉक्सवैगन ID.3 299 यूनिट्स की बिक्री के साथ सबसे आगे है और यह टेस्ला से लगभग 5 गुना अधिक है। टेस्ला को भले ही चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा हो, लेकिन नॉर्वे में इलेक्ट्रिक कारों का बाजार अभी भी अच्छा है। पिछले महीने नॉर्वे में बिकने वाले सभी नए वाहनों में से 94 प्रतिशत ईवी थे। डीजल वाहनों की बिक्री मात्र 98 रही और पूरे देश में केवल 7 पेट्रोल कारों का रजिस्ट्रेशन हुआ, जो अब तक का सबसे कम आंकड़ा है।

स्पेन और इटली में टेस्ला का जलवा नॉर्वे में टेस्ला को भले ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा हो, लेकिन चुनिंदा यूरोपीय बाजारों में इसकी सेल में बढ़ोतरी हुई है। स्पेन की बात करें, तो यहां सेल 70 प्रतिशत बढ़कर 456 यूनिट तक पहुंच गई। इसके अलावा, इटली में बिक्री 75 प्रतिशत बढ़कर 713 यूनिट हो गई, स्वीडन में यह 26 प्रतिशत बढ़कर 512 यूनिट और डेनमार्क में 3 प्रतिशत इजाफे के साथ 458 यूनिट रही। सेल में इस उछाल की वजह मॉडल 3 और मॉडल Y के हाल ही में लॉन्च किए गए बजट-फ्रेंडली और सिंप्लिफाइड वर्जन से जुड़ा है।

इन स्टैंडर्ड मॉडल्स को टेस्ला के पुराने प्रोडक्ट लाइन को पुनर्जीवित करने के लिए पेश किया गया था, जिसे नए और अधिक इनोवेटिव राइवल्स से पिछड़ने के लिए बढ़ती आलोचना का सामना करना पड़ रहा था। भारतीय बाजार की बात करें, तो मॉडल Y की सेल बढ़ाने के लिए कई स्कीम ऑफर कर रही है, जिसमें एक ICE वीइकिल के बदले 3 लाख रुपये तक का एक्सचेंज बोनस भी शामिल है।