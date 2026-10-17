भारत में भी शुरू हुई हवा में करतब दिखाने वाली Tesla Roadster की बुकिंग, एडवांस में देने होंगे ₹50.06 लाख

टेस्ला ने अपनी नई इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार Roadster की भारत में बुकिंग शुरू कर दी है। भारत में इसके Performance वर्जन को रिजर्व करने के लिए 50.06 लाख रुपये देने होंगे।

टेस्ला ने अपनी नई इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार Roadster की भारत में बुकिंग शुरू कर दी है। कंपनी ने इस कार को अमेरिका के टेक्सास में पेश किया है। भारत में इसके Performance वर्जन को रिजर्व करने के लिए 50.06 लाख रुपये देने होंगे। हालांकि, यह रकम कार की फाइनल कीमत नहीं है, बल्कि सिर्फ बुकिंग के लिए है। कंपनी का कहना है कि रोडस्टर का प्रोडक्शन 2028 में शुरू करने का लक्ष्य है। इस कार की सबसे ज्यादा चर्चा इसकी हवा में उठने और करतब दिखाने की क्षमता को लेकर है। हालांकि, यह पूरी तरह उड़ने वाली कार नहीं है। इसमें हवा में उछलने और कुछ समय के लिए जमीन से ऊपर उठने की क्षमता दी गई है।

कुछ ऐसी दिखेगी कार नई टेस्ला रोडस्टर का डिजाइन SR-71 और F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट से प्रेरित है। इसमें छिपी हुई हेडलाइट्स, हटाई जा सकने वाली ग्लास रूफ और पीछे एक्टिव रियर विंग दिया गया है। यह विंग तेज रफ्तार पर कार को कंट्रोल करने के साथ एयरब्रेक का भी काम करता है। इसके केबिन में स्टीयरिंग योक यानी सामान्य स्टीयरिंग व्हील की जगह अलग आकार का कंट्रोल दिया गया है। साथ ही ड्राइवर के सामने टचस्क्रीन और हाथ से एडजस्ट होने वाले पैडल मिलते हैं। कंपनी ने इस बार कार का ऐसा प्रोटोटाइप दिखाया है, जो प्रोडक्शन मॉडल के काफी करीब है।

483km से ज्यादा रेंज रोडस्टर में पीछे के पहियों को चलाने के लिए दो इलेक्ट्रिक मोटर दी गई हैं। इनकी कुल पावर 1 मेगावॉट यानी करीब 1,341hp बताई गई है। इसमें 4680 सेल वाली बैटरी मिलेगी। कंपनी का लक्ष्य एक बार फुल चार्ज होने पर 483 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज देना है। वहीं, बैटरी को 10 से 80 पर्सेंट तक चार्ज करने में 10 से 12 मिनट लगने का दावा किया गया है। प्रोटोटाइप में कार्बन सिरेमिक ब्रेक और ऊंचाई के हिसाब से एडजस्ट होने वाले सस्पेंशन भी दिए गए हैं। कंपनी का लक्ष्य इसका वजन करीब 1,700 किलोग्राम रखना है।

रफ्तार में बड़ा अंतर रोडस्टर के Performance, Thrust और Rocket नाम से तीन वर्जन होंगे। बता दें कि Performance में 0 से 96kmph की रफ्तार 1.6 सेकेंड से कम में पकड़ने का लक्ष्य है। वहीं, Thrust वर्जन में नाइट्रोजन गैस से चलने वाले चार थ्रस्टर मिलेंगे। जबकि Rocket वर्जन में कुल 10 थ्रस्टर होंगे। कंपनी का दावा है कि Rocket 0 से 96kmph की रफ्तार 0.59 सेकेंड से कम में पकड़ सकता है। इसकी टॉप स्पीड 370kmph से ज्यादा होगी। हालांकि, Rocket को आम सड़कों पर चलाने की मंजूरी नहीं है।