टेस्ला की सेल्स के आंकड़ों ने सभी को चौंकाया, इन मॉडल ने बिक्री में फूंक दी जान; बीते साल का रिकॉर्ड टूटा
टेस्ला के लिए ग्लोबल मार्केट से अच्छी खबर आई है। दरअसल, कंपनी ने पिछली तिमाही में एक शानदार उपलब्धि हासिल करते हुए जुलाई और सितंबर के बीच 497,099 व्हीकल की रिकॉर्ड ग्लोबल सेल्स दर्ज की। पिछले साल की तुलना में 7.4% की यह वृद्धि, वॉल स्ट्रीट के 439,600 के औसत अनुमान से कहीं अधिक थी। इसका मुख्य कारण सितंबर के आखिर में खत्म होने से पहले फेडरल टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने वाले अमेरिकी खरीदारों की भीड़ रही।
यह उछाल कंपनी के लिए अस्थायी राहत प्रदान करता है, जिसे धीमी डिमांड, बढ़ती प्रतिस्पर्धा और अपनी दीर्घकालिक रणनीति पर सवालों के कारण महीनों से जांच का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मुख्य आंकड़ों के पीछे टेस्ला की कहानी कहीं अधिक जटिल लगती है। इस ग्रोथ का अधिकांश हिस्सा टेस्ला के मुख्य मॉडल जैसे- मॉडल 3 और मॉडल Y से आया। इनकी कुल बिक्री 481,166 व्हीकल की थी, जो एक साल पहले की तुलना में लगभग 10% अधिक है। इसके विपरीत, मॉडल S, मॉडल X और साइबरट्रक सहित इसके अन्य व्हीकल की बिक्री में 30% की गिरावट आई।
इंडस्ट्री एनालिस्ट का कहना है कि बिक्री में यह उछाल नई डिमांड का नतीजा नहीं, बल्कि समय का असर है। अमेरिकी सरकार का इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए 7,500 डॉलर तक का प्रोत्साहन 30 सितंबर को समाप्त हो गया। जिससे उन खरीदारी में देरी हुई जो अगली तिमाही में हो सकती थीं। जनरल मोटर्स, फोर्ड और हुंडई जैसी कॉम्पटीटर कार निर्माताओं में भी इसी तरह की बढ़ोतरी देखी गई। टेस्ला के लिए जोखिम चौथी तिमाही के कमजोर रहने का है, जिसके बारे में खुद CEO एलन मस्क ने चेतावनी दी है।
हालांकि, बिक्री रिपोर्ट का बाजारों ने स्वागत किया, लेकिन अब ध्यान 22 अक्टूबर को टेस्ला की अपकमिंग इनकम और उसकी सालान आम बैठक पर केंद्रित है। निवेशक मस्क के लिए एक नए मुआवजे के पैकेज पर मतदान करेंगे, जिसकी कीमत संभावित रूप से 1 ट्रिलियन डॉलर होगी। यह बहस एक व्यापक तनाव को दिखाती है। अमेरिका के बाहर टेस्ला की स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है। चीन में इस साल के पहले 8 महीनों में से 7 महीनों में इसके शंघाई प्लांट से डिलीवरी में गिरावट आई, क्योंकि BYD और शाओमी जैसी स्थानीय कंपनियों ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली। यूरोप में स्थिति और भी बदतर हुई है। यहां अगस्त में बिक्री में 22% की गिरावट।
