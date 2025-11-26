इस कार से 5 साल में होगी ₹20 लाख की बचत, पेट्रोल की तुलना में खर्चा 10 गुना कम
भारत में टेस्ला मॉडल Y (Tesla Model Y) की कीमत भले ज्यादा है, लेकिन 4 साल से 5 साल में 20 लाख की बंपर बचत करेगी। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
भारत में भले ही टेस्ला कारों की कीमत सुनकर लोग पीछे हट जाते हों, लेकिन कंपनी का दावा है कि मॉडल Y भारतीय ग्राहकों को 4 साल से 5 साल में करीब 20 लाख वापस दिला देगी, यानी महंगी जरूर है, लेकिन लंबे वक्त में जेब को राहत भी इतनी ही बड़ी है। टेस्ला इंडिया के जनरल मैनेजर शरद अग्रवाल ने बताया कि पेट्रोल की तुलना में होम चार्जिंग 10 गुना सस्ती है और EV में मेंटेनेंस खर्च बेहद कम होता है। इसी वजह से मॉडल Y (Model Y) की हाई कीमत धीरे-धीरे रिकवर हो जाती है।
60 लाख से ऊपर क्यों टेस्ला मॉडल Y की कीमत?
भारत में 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसी वजह से मॉडल Y की कीमत यहां 60 लाख से ज्यादा तक पहुंच जाती है, जो अमेरिकी कीमत से 70% ज्यादा है। भारत में ज्यादातर EVs की औसत कीमत लगभग 22 लाख है, इसलिए यह कार प्रीमियम सेगमेंट में आती है। फिर भी टेस्ला का मानना है कि लंबे समय में यह कार आपकी तीन बड़ी जगहों पर बचत करवाती है। इसमें पेट्रोल पर बचत, सर्विसिंग पर बचत और ज्यादा रीसेल वैल्यू है।
भारत में टेस्ला (Tesla) की बिक्री अभी क्यों धीमी है?
टेस्ला ने जुलाई में बुकिंग शुरू करने के बाद सिर्फ 140 यूनिट्स बेची हैं। इसके पीछे कई बड़े कारण हैं।
1. इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा
भारत में EVs पर 100% तक टैक्स लगता है। टेस्ला उम्मीद कर रही थी कि भारत–अमेरिका ट्रेड डील में राहत मिलेगी, लेकिन अभी इसकी संभावना कम है।
2- यूरोप से सस्ती इंपोर्ट की उम्मीद भी टूटी
भारत-यूरोप FTA की बातचीत रुकी हुई है। इससे टेस्ला जर्मनी प्लांट से कम टैक्स में कार नहीं मंगा पा रही।
3- BYD की पकड़ पहले से मजबूत
केवल 2025 की पहली छमाही में BYD ने 1200+ सीलियन 7 SUVs बेचकर अपना दबदबा दिखाया है।
शरद अग्रवाल का नया मिशन भारत में टेस्ला (Tesla) को फिर से रफ्तार देना है। टेस्ला ने भारत में अपनी रणनीति बदलते हुए लैंबॉर्गिनी इंडिया के पूर्व हेड शरद अग्रवाल को गुरुग्राम ऑफिस की कमान दी है। अब उनका बड़ा टारगेट शुरुआती चर्चा को असली बिक्री में बदलना है। हाई टैक्स और स्लो EV एडॉप्शन के बीच नई रणनीति बनाना है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
